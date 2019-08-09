Поправки в ГК с 1 октября: цифровые права, электронная форма сделок, смарт-контракты и другие изменения

С 1 октября 2019 года вступит в силу Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ (далее – Закон № 34-ФЗ), который предусматривает ряд нововведений в ГК РФ. Целью закона является закрепление базовых положений для регулирования рынка новых «цифровых» объектов экономических отношений (в частности, криптовалюты), а также для совершения и исполнения сделок в цифровой среде.

Цифровые права

Появится новый объект гражданских прав – цифровые права, которым будет посвящена отдельная статья ГК. Цифровыми признаются права, содержание и условия осуществления которых определяются по правилам информационной системы, отвечающей установленным законом признакам.

При этом:

- цифровые права должны быть названы в таком качестве в законе;

- осуществление таких прав, распоряжение или ограничение распоряжения ими возможны только в информационной системе;

- по общему правилу обладателем цифрового права считается лицо, которое может им распоряжаться;

- переход цифрового права по сделке не требует согласия должника;

- прямо допускается оборотоспособность цифровых прав (к ним будут применимы общие положения о купле-продаже).

Создание цифровых прав, сфера их использования и особенности оборота будут определяться федеральными законами, разрабатываемыми с участием Банка России, Минфина, Минэкономразвития и иных ведомств.

Электронная форма сделки

Изменятся правила о письменной форме сделки: к ней приравнено совершение сделки с помощью электронных и иных технических средств. Для совершения сделки в электронной форме необходима возможность воспроизвести ее содержание в неизменном виде на материальном носителе, а также достоверно определить волеизъявляющее лицо. При этом специальный способ определения лица может быть установлен в правовых актах или соглашении сторон.

Предполагается, что нововведения позволят не только создать основу для заключения смарт-контрактов, но и упростить совершение многих односторонних сделок.

Смарт-контракты

Вводится норма об использовании так называемых смарт-контрактов: по условиям сделки, возникающие из нее обязательства могут исполняться без отдельного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий.

Напоминаем, что в тексте пояснительной записки механизм действия смарт-контрактов объяснялся следующим образом. После идентификации пользователей в информационной системе дальнейшее их поведение подчиняется алгоритму компьютерной программы. Лицо, приобретающее цифровое право, получит этот объект автоматически при наступлении определенных обстоятельств. Сделка будет исполнена без дополнительных распоряжений сторон: у продавца будет списано цифровое право, а у покупателя деньги. Таким образом, воля лица, направленная на заключение договора, включает в себя и волю, направленную на исполнение обязательства.

Прочие изменения

Отдельно указаны возможности применения электронных средств при голосовании на собрании, формировании документа, подтверждающего оплату товара, заключении договора номинального счета, договора страхования. Однако составление завещания с помощью технических средств не допускается.

Кроме того, в ГК РФ будут установлены особенности договора об оказании услуг по предоставлению информации. Предусмотрена возможность ввести запрет на совершение действий, в результате которых информация может быть раскрыта третьим лицам. Нововведения разработаны, прежде всего, для сферы сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации.

Действие поправок во времени

Положения Гражданского кодекса в редакции Закона № 34-ФЗ будут применяться к отношениям, возникшим после 1 октября 2019 г., а также к правам и обязанностям, которые возникнут после указанной даты.

См. также:

Проект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах»;

Проект Федерального закона № 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ».

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