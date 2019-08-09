Предпринимателей, чей бизнес пострадал от паводка, интересует отсрочка по кредитам и освобождение от налогов

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел в Тулуне рабочее совещание с заместителем министра экономического развития региона Мариной Петровой и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андреем Капитоновым.
На прошлой неделе Андрей Капитонов встречался с представителями малого и среднего бизнеса пострадавших территорий и обозначил главе региона проблемы, которые волнуют предпринимателей. В первую очередь, их интересует возможность отсрочки по банковским кредитам и освобождение от налогов, а также вопросы: как быть, если земля зоны затопления находится в собственности и именно на ней базировался бизнес, будет ли возмещен ущерб за утраченный товар и за новые кассовые аппараты, которые унесло водой. Также людей интересовали льготы по оплате за электроэнергию, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
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Губернатор отметил, что поддержка предпринимателям будет оказана. Правительство Иркутской области уже выделило 250 млн рублей на частичное возмещение затрат на закупку или ремонт основных средств, восстановление товарных запасов, а также на осуществление мероприятий, необходимых для возобновления бизнеса.
Глава региона дал поручение в ближайшее время разработать памятку для предпринимателей, пострадавших от наводнения, а также рассмотреть возможность отсрочить оплату муниципальных и региональных налогов. Для тех, у кого бизнес располагался в зоне, где строить дома больше нельзя, Губернатор предложил рассмотреть возможность диверсифицировать бизнес. Также минэкономразития поставлена задача разработать систему механизма поддержки для пострадавших предпринимателей.
- Необходим индивидуальный подход. Если человек готов продолжить заниматься предпринимательской деятельностью, готов переориентировать бизнес, мы будем ему помогать, - отметил Сергей Левченко.