Предпринимателей, чей бизнес пострадал от паводка, интересует отсрочка по кредитам и освобождение от налогов

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел в Тулуне рабочее совещание с заместителем министра экономического развития региона Мариной Петровой и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андреем Капитоновым.

На прошлой неделе Андрей Капитонов встречался с представителями малого и среднего бизнеса пострадавших территорий и обозначил главе региона проблемы, которые волнуют предпринимателей. В первую очередь, их интересует возможность отсрочки по банковским кредитам и освобождение от налогов, а также вопросы: как быть, если земля зоны затопления находится в собственности и именно на ней базировался бизнес, будет ли возмещен ущерб за утраченный товар и за новые кассовые аппараты, которые унесло водой. Также людей интересовали льготы по оплате за электроэнергию, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Губернатор отметил, что поддержка предпринимателям будет оказана. Правительство Иркутской области уже выделило 250 млн рублей на частичное возмещение затрат на закупку или ремонт основных средств, восстановление товарных запасов, а также на осуществление мероприятий, необходимых для возобновления бизнеса.

Глава региона дал поручение в ближайшее время разработать памятку для предпринимателей, пострадавших от наводнения, а также рассмотреть возможность отсрочить оплату муниципальных и региональных налогов. Для тех, у кого бизнес располагался в зоне, где строить дома больше нельзя, Губернатор предложил рассмотреть возможность диверсифицировать бизнес. Также минэкономразития поставлена задача разработать систему механизма поддержки для пострадавших предпринимателей.

- Необходим индивидуальный подход. Если человек готов продолжить заниматься предпринимательской деятельностью, готов переориентировать бизнес, мы будем ему помогать, - отметил Сергей Левченко.