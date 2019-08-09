Сбербанк запускает сервис для защиты российских экспортеров

Сбербанк предлагает новый сервис — «Страхование кредита поставщика» — надежный способ защиты российского экспортера от неоплаты иностранным покупателем товара или услуги, реализованных на условиях отсрочки платежа. Проект запускается в пилотном режиме и реализуется банком совместно с Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), входящим в группу Российского экспортного центра.

Главное условие предоставления услуги — поставщик должен быть клиентом Сбербанка. Требуется наличие экспортного контракта на поставку с отсрочкой платежа, предметом которого должен быть несырьевой неэнергетический экспорт. При этом российская составляющая в производстве товара/услуги экспортного контракта должна быть не менее 30%.

Период страхования включает в себя период поставки и период отсрочки. Объем страхового возмещения при реализации страхового случая составляет до 90% от суммы неисполненных иностранным контрагентом обязательств.

Для получения услуги компании-экспортеру нужно заполнить и направить заявление в «Сбербанк Бизнес Онлайн» . Процесс рассмотрения документов и принятия решения по сделке в АО «Эксар» занимает не более 15 рабочих дней, после чего следует подписание договора страхования экспортного контракта (онлайн, с помощью электронной подписи).

Среди важнейших опций нового продукта — возможность получения независимой оценки иностранного контрагента и рисков по контракту, защита от политических рисков, а также предотвращение санкции за непоступление валютной выручки.

Наталья Голудина, советник заместителя председателя правления Сбербанка:

«Новый продукт предусматривает возможность электронной подачи документов через интернет-банк для бизнеса, сопровождение пакета документов банком, возможность использовать застрахованный контракт в качестве обеспечения кредита. Он удобен, как все, что мы разрабатываем для наших клиентов. Именно такое сочетание мощной поддержки с удобством использования делает наше совместное с АО ЭКСАР предложение по страхованию отсрочки экспортной поставки лучшим на рынке».

Никита Гусаков, Старший вице-президент РЭЦ, Генеральный директор ЭКСАР (ЭКСАР входит в Группу РЭЦ):

«Партнерство со «Сбербанк» позволит нам предлагать свои продукты большему количеству потенциальных клиентов, особенно важно, что значительную их долю составляют экспортеры сектора МСП. Уверен, наше сотрудничество даст синергетический эффект, благодаря чему экспортеры смогут расширить зарубежные рынки сбыта своей продукции».

Информацию о процедуре получения услуги рекомендуется уточнять у клиентского менеджера Сбербанка, закрепленного за компанией-экспортером.