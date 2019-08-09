Как в Европе. «Слата» первая в российском ритейле запустила приложение для контроля за сроками годности товаров

В пяти супермаркетах «Слата» внедрили инновационное приложение для контроля за сроками годности товаров. С 11 июля все продукты группы ФРЕШ и ТМС проверяются с помощью уникального французского приложения Wektoo, которое успешно используют крупнейшие ритейлеров Европы – Carrefour, E.Leclerc, Intermarche и др.

Ярослав Шиллер, исполнительный директор:

– Это нововведение улучшает качество наших услуг, отвечает ожиданиям покупателя на сегодняшний день. Теперь мы можем управлять сроком годности товара с помощью приложения. Оно разработано во Франции и успешно работает и используется крупнейшими сетями Европы. В июне был подписан договор и дан старт работе приложения в Иркутске.

Самое главное преимущество Wektoo в том, что программа заблаговременно оповещает о товарах, по которым заканчивается срок годности по выстроенному алгоритму – за 3, 5 дней и т.д. В зависимости от срока, мы можем предложить данные товары покупателям с хорошей скидкой – до минус 70%. Это качественные продукты, которые имеют право стоять на полке до окончания срока годности, и которые мы можем предложить покупателю с хорошей скидкой. Также важно, что программа информирует об out-of-stock (ред. – отсутствие товаров), что немаловажно для наших поставщиков. Нам же, как продавцам, приложение помогает выстроить контроль товарных запасов, сократить время на аудит сроков годности».

В течение месяца «Слата» работала с этой программой в тестовом режиме на категории «молочная продукция» в магазине по ул. Лермонтова 78. С 11 июля программа начала работать в пяти супермаркетах по адресам – ул. Лермонтова 78, ул. Култукская 13, ул. Рабочего штаба, 78, ул. Вампилова, 2/2, ул. Розы Люксембург, 359 – уже по всем товарам категории ФРЕШ и ТМС. Это молочный, байкалейный, кондитерский отделы, соки и воды, рыбный и мясной гастрономы, а также категория "хлеб и торты", поясняют в пресс-службе компании.

Покупатели наглядно могут увидеть товары со стикерами от «минус 30%» до «минус 70%» на основных полках «Слаты», а также в отдельной холодильной зоне, и самостоятельно принять решение о том, какой товар приобрести. В течение этого месяца тестирования, в «Слате» заметили, что покупатели заинтересованы в таких покупках с глубокой скидкой.

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.