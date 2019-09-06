Органические продукты станут еще дороже для россиян

Российский пищевой ретейл может столкнуться с серьезными проблемами, которые впоследствии способны обернуться осложнениями уже для розничного потребителя.

Дело обстоит следующим образом: с 2020 года все продукты на российских полках, имеющие надпись «органик», должны иметь соответствующие российские сертификаты. И не было бы проблем, если бы сертификаты можно было бы получить. В конце концов, наш ретейлер закален в бюрократических процедурах, как никто. Но получить их невозможно, так как нет регламента. Из-за смены упаковки такие импортные продукты должны быть сняты с продажи, ретейл понесет убытки, потребитель лишится доли предложения и тоже окажется в уязвимой позиции. То, что останется на полках, резко подорожает из-за отсутствия конкуренции.

Маркировка «органик» в России – это модно, привлекательно, перспективно. Движение в этом направлении фактически только началось. Емкость рынка органических продуктов в России может быть очень серьезной, учитывая вопросы к экологии и требования 18-35 летних россиян, которые очень внимательно следят за тем, чем питаются и как живут. По крайней мере, это отлично видно в крупных городах, значит, тенденция будет развиваться и дальше. Сейчас годовой оборот российского рынка органической продукции оценивается примерно в 1 трлн руб., потенциал развития составляет не менее 20% ежегодно. Импорта тут 80%, и его доля будет плавно понижаться. Плавно – это важное требование: на рынке не должно быть дисбаланса и подделок, иначе все в итоге скатится к любимой российской истории «купи дешевле – продай дороже».

Проблемы для потребителя двухступенчатые: во-первых, ассортимент продуктов на полках магазинов станет меньше, а во-вторых, вырастет цена. Уже сейчас рыночный сегмент «органик» – это высокомаржинальный бизнес, торговая наценка тут может составлять и 300%, и 500%, и это нормально, это купят и придут еще. Люди в больших городах морально готовы переплачивать за правильное питание и здоровье, спрос на продукцию органического происхождения в РФ в разы превышает предложение. Чуть позже ценовая динамика выровняется из-за активизации внутреннего производства, но пока сектор развивается бешеными темпами.

Сейчас ретейл пытается договориться с российскими властями, дело движется, но очень медленно. Упаковку, как говорят представители сетей и производств, обычно заказывают за полгода, а времени на ее изменение уже нет. Значит, стоит быть готовыми к некоторому провалу рынка органических продуктов и росту цен.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»