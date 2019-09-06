Банк «Открытие» открыл новый офис в иркутском бизнес-центре "Лисиха"

Новый современный универсальный полноформатный офис банка расположен на одной из самых оживленных улиц города по улице Байкальская, 208. Это первый офис банка в Октябрьском районе Иркутска. Он находится в районе крупного транспортного узла в новом бизнес-центре «Нижняя Лисиха-4».

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Фото: А. Фёдоров

Современные и технологичные

Ежедневно в этом офисе могут обслуживаться до 100 клиентов.

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области:

– Для нас это знаменательное событие, потому что это первый офис банка «Открытие» в Октябрьском районе Иркутска. Открытие современных технологичных офисов в удобных местах города – это одна из приоритетных задач банка. Новый офис в Лисихе – это полноформатный офис, в котором предоставляется полный спектр услуг и продуктов, как для физических лиц, так и для юридических лиц. Пожелаю клиентам, чтобы в этом офисе с легкостью решались задачи, кипела работа, с энтузиазмом ставились планы, чтобы каждый день приносил серьезный доход и укреплял уверенность в завтрашнем дне.

Фото: А. Фёдоров

Дизайн офиса «На Байкальской» выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов – физических и юридических лиц. На площади около 220 квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, ведется расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, обустроены зоны кассы и обслуживания привилегированных клиентов. Розничные клиенты здесь могут оформить дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, подать заявку на ипотечный кредит. Также в офисе есть бесплатный доступ в интернет и инфосистема, с помощью которой клиенты банка могут решить многие финансовые вопросы самостоятельно.

Фото: А. Фёдоров

В новом офисе клиенты банка могут воспользоваться сервисом премиального уровня – для этих целей выделена специальная переговорная комната, которая гарантирует конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч.

Во входной зоне установлены два банкомата, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денег, переводы и платежи. Еще два подобных устройства находятся внутри офиса.

Фото: А. Фёдоров

Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка «Открытие» и выбрать наиболее интересные для себя условия. В том числе, оформить один из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов – рефинансирование кредитов сторонних банков.

Динамичные и клиентоориентированные

На открытии нового офиса клиенты банка поделились своим впечатлениями.

Ирина Чекуленко, глава швейной фабрики «ВиД:

Ирина Чекуленко, глава швейной фабрики «ВиД.

Фото: А. Фёдоров

– И предприниматели, и банкиры, все мы – коллеги. Для нас открытие нового офиса банка «Открытие», отмечу, совершенно новой точки на карте Иркутска - праздник. Мы работаем с банком давно. Это авторитетный банк. Для всех, кто колеблется с выборома, призывают вас – работайте с банком «Открытие»!

Алексей Фичко, МУП «Гортранс»:

Алексей Фичко, МУП «Горгтранс».

Фото: А. Фёдоров

– Несмотря на сложные условия в экономике нашей страны, мы видим, что банк динамично развивается, активно расширяет свою сеть. Пожелаю банку «Открытие» развиваться такими же агрессивными темпами, завоевывать рынок. Да, это нелегко, это сложно, но я уверен, что у вас это получится.

Голованов Николай, почетный партнёр банка:

Голованов Николай, почетный партнёр банка

Фото: А. Фёдоров

– Вспоминая, как на заре моей предпринимательской деятельности в 90-х выглядели банки, понимаю, что в современных банках все изменилось. Я с банком «Открытие» связан давно, банк всегда выделялся своей клиентоориентированностью. И сейчас, несмотря на трансформацию, агрессивный рост, открытие большого колчисетва новых офисов, банк «Открытие» не теряет своей клиентоориентированности, и это здорово.

Фото: А. Фёдоров

Режим работы офиса «На Байкальской»:

С понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 часов, суббота и воскресенье – выходные дни.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.