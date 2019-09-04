Загородная «Победа». Как «автомобильный» подход помогает в строительстве загородного жилья

В любое время года за три месяца построить загородный дом, который прослужит столетие – звучит фантастически. Но технология сборного железобетона «Победа» работает именно так. Домокомплекты, разработанные заводом железобетонных изделий компании «Сибавиастрой», продвигает на рынке компания «Мой новый дом». Директор Андрей Богданов рассказал, в чем преимущества «Победы» перед другими технологиями и как модель автобизнеса работает на рынке загородного жилья.

А. Богданов. Фото А. Федорова

«Автомобильный» подход

Андрей, ваша компания давно уже занимается строительством малоэтажного жилья, причем по самым разным технологиям. Почему обратили внимание на разработку «Сибавиастроя» и решили добавить «Победу» в свой портфель?

– Мы занимаемся строительством более десяти лет, из них более пяти – малоэтажным загородным. И раньше политика у компании была такая: приходит человек – мы его спрашиваем, из чего он хотел бы построить себе дом. Из дерева – пожалуйста, из газобетона – давайте из газобетона. И затем следуют месяцы индивидуального проектирования и творчества. Мне же всегда хотелось сделать этот процесс более технологичным, применить в нашей сфере подходы автобизнеса. Когда есть понятный модельный ряд, человек выбирает базовую модель, а индивидуальность определяется за счет комплектации.

Когда больше года назад мы узнали про «Победу», поняли, что именно эта технология поможет нам реализовать «автомобильный» подход в загородном строительстве. Сегодня заводские дома из сборного железобетона – основной наш продукт. 90% заказов в компании проходит по технологии «Победа».

А. Богданов. Фото А. Федорова

Как относятся к продукту иркутяне? Есть какие-то распространенные стереотипы, опасения? Как с ними боретесь?

– Стереотипы, конечно, есть. Когда мы общаемся с людьми первый раз по телефону, один из главных наших вопросов: «Вы что-нибудь слышали про технологию сборного железобетона?» Кто-то говорит: «Это как панельные дома?», а кто-то отвечает: «Нет, а что это, как это?». Мы всем предлагаем проехать на экскурсию – показываем наши строящиеся объекты на разной стадии готовности, объясняем, как это работает.

Вы сказали, что многие ассоциируют «Победу» с панельными домами. А в чем отличие?

– В отличие от знакомых всем панельных пяти- и девятиэтажек, где применяются керамзитобетонные панели или трехслойные панели с утеплителем внутри, у нас – панели однослойные из тяжелого бетона. При этом межпанельные швы находятся за сплошным слоем утеплителя и фасадом, никаких промерзаний, продуваний по швам нет. Теплоэффективность такого дома сильно отличается.

Плюс, в отличие от панельных домов из трехслойных панелей, мы можем делать любые фасады, даже навесные, самые тяжелые – все это дает возможность придать дому индивидуальность.

А. Богданов. Фото А. Федорова

А вопрос экологии не волнует иркутян? Или вот такой еще есть стереотип, что «бетонные стены не дышат»…

– Люди нередко подменяют понятия. Начну со «стены не дышат». Вообще стены в доме и не должны «дышать». Функция стен – наоборот, ограждающая, а «дыхание» в доме должно быть организовано за счет правильно продуманной вентиляции, какой бы у вас дом ни был – хоть из кирпича, хоть из бруса, хоть из сборного железобетона.

Что касается экологии, то бетон – абсолютно, на 100% экологичный материал. Известь, вода, щебень, цемент, песок – что из этого не является экологичным? И «фонить» чистый бетон не будет, если все составляющие у него качественные, из местных материалов. В нашем случае об этом можно не беспокоиться: у «Сибавиастроя» свой карьер, а на заводе – контроль качества на всех этапах производства.

Дом из такого бетона простоит больше столетия. Это действительно так: заявленный срок службы дома из сборного железобетона составляет 125 лет. Для русского человека фактор качества, надежности, монументальности очень важен – мы привыкли строить дома на века. Чтобы и детям, и внукам осталось.

Мой дом – моя крепость?

– Да, тот самый случай.

Коробка – за две недели

Можете описать портрет заказчиков, которые выбирают «Победу»? Кто эти люди и почему они останавливаются на новой технологии?

– Мы стартовали с продуктом на рынке в прошлом году – и уже подготовили более 60 проектов домов для наших заказчиков. Портрет целевой аудитории – достаточно широкий. Заказчики – совершенно разные. Есть и молодые семейные пары, и люди предпенсионного возраста, планирующие свою жизнь за городом. И участки разные, и дома – как по площади, так и по стоимости.

Почему «Победу» выбирают? Во-первых, это быстро и технологично. Например, в прошлом году был у нас заказчик, который продавал квартиру и собирался строить загородный дом из газобетона. Но квартира долго не продавалась – получилось выйти на сделку только осенью. Начинать зимнее строительство из газобетона – проблематично. Предложили заказчику «Победу», сделали проект – он согласился. В итоге до Нового года собрали ему коробку – и он смог спокойно заняться отделкой. Сейчас семья уже заехала в дом.

А. Богданов. Фото А. Федорова

«Сборка за 14 дней», как написано у вас на сайте – это реальные цифры?

– Абсолютно реальные цифры, если мы говорим о возведении коробки. А дальше она уже докомплектовывается. Все последующие шаги могут также производиться в любое время года: навесной фасад, утепление, окна, двери – все можно делать и зимой. Причем домокомплект заводского изготовления позволяет и отделку производить гораздо быстрее и с меньшими затратами. Стены – ровные «по умолчанию».

Вы собрали коробку, а дальше? Уходите с объекта или продолжаете работу по дому?

– А тут как раз и работает «автомобильный» подход. Базовая комплектация – это домокомплект со сборкой и с фундаментом. А дальше для каждого модельного ряда разработаны дополнительные опции. Есть разные варианты кровли, фасадов, заполнения проемов – в зависимости от задач, от финансовых возможностей, можно выбрать разные комплектации.

Кто-то берет дом в базовой комплектации (домокомплект со сборкой и фундаментом) – чтобы постепенно произвести все дальнейшие работы. Например, в этом году поставили коробку, в следующем – закончим тепловой контур, а потом уже и к внутренней отделке перейдем. «Победа» не подвержена никаким воздействиям окружающей среды, коробка может спокойно простоять зиму, и ничего с ней не произойдет. Консервировать стройку не обязательно.

Кому-то из заказчиков нужно, наоборот, максимально быстро все сделать и заехать – с такими заказчиками работаем «под ключ».

И в какие сроки получается уложиться – чтобы заехать и жить?

– Зависит от комплектации. Но если мы берем что-то типовое, то срок от начала строительства до того, как мы передаем дом владельцу под финальную отделку – порядка трех месяцев.

Фото А. Федорова

Это намного быстрее, чем по другим технологиям?

– Если, допустим, взять деревянный брусовой дом, то там, как минимум, год надо на усадку. С газобетоном тоже нужно время – чтобы коробка просохла. К отделке лучше переходить на следующий сезон. То же самое с кирпичными домами. В случае с «Победой» основной плюс как раз в том, что никакой усадки нет, и все отделочные работы можно производить сразу же.

Планировки и фасады

Базовый модельный ряд ваш сегодня из чего состоит?

– Мы предлагаем дома в одноэтажном исполнении (45, 60, 75, 90 кв. м) и в двухэтажном (90, 120, 150 и 180 кв. м). Этот модельный ряд на 90% покрывает потребности среднестатистического клиента.

Но в этих модификациях мы людей не ограничиваем. Если есть индивидуальные пожелания – учитываем их. Есть, например, категория людей, которые хотят гараж в доме – для таких мы разработали короткую линейку домокомплектов, в которую уже включен гараж.

При необходимости мы можем разработать и полностью индивидуальный проект – конечно, это занимает больше времени, но в конечном итоге клиент получает то, что хотел получить. Например – комбинированный дом, когда первый этаж состоит из нашего домокомплекта, а второй может быть выполнен из бруса.

Насколько вы свободны в плане планировочных решений? Есть какие-то ограничения?

– Есть определенные технологические ограничения, связанные с шагом, длиной плиты перекрытия. Сегодня наш типовой шаг – это 4,5 метра, но сейчас мы разрабатываем проекты с шагом до 6,3 метра.

Планировки – это всегда индивидуальные решения. Человек выбирает стандартный домокомплект, типоразмер, но внутри него может сам планировать свое пространство. Сколько комнат ему нужно, какой площади? Какие окна ему нужны – несколько маленьких или большое панорамное во всю стену? Все реализуемо. В штате компании есть профессиональные архитекторы, дизайнеры, которые произведут «настройку» комплектации под потребности заказчика. То же самое касается и внешнего вида дома: технология позволяет сделать абсолютно любой фасад. Это может быть штукатурный фасад по утеплению, это могут быть навесные фасады – начиная от сайдинга, заканчивая тяжелыми панелями из керамогранита. Можно сделать облицовку кирпичом. Или деревом – так называемый «скандинавский фасад», сочетающий дерево и штукатурку, сегодня очень популярен. Смотрится здорово: экологичные материалы, эстетичный внешний вид.

А. Богданов. Фото А. Федорова

Технологию – в массы

На вашем сайте есть сравнительная таблица по разным технологиям строительства. У сборного железобетона, по сравнению с кирпичом, газобетоном, монолитом – немало преимуществ. Есть ли у этой технологии шансы стать массовой?

– Все. Абсолютно все шансы. В других регионах этот процесс уже идет. И мы над этим тоже работаем. Если сейчас вы спросите любого среднестатистического гражданина или потенциального клиента, из чего построить дом, то первое, что придет ему на ум – это дерево, газобетон, кирпич. Наша задача – сделать так, чтобы в этом списке появился сборный железобетон. Чтобы, задумываясь о строительстве, человек понимал, что есть и такое решение.

Сколько времени нужно для этого?

– Думаю, от стадии «Никто ничего не знает» до стадии, когда всем все понятно и известно, нужно лет пять. Мы уже наблюдали это на примере газобетона. Когда он только появился, люди вообще не понимали, что это за технология. А сейчас никому не нужно объяснять, что такое газобетон.

Мы для популяризации «Победы» собираем собственный выставочный дом. Сейчас мы возим иркутян на экскурсии по строящимся объектам, а это будет уже завершенный продукт – можно будет посмотреть на дом, построенный из сборного железобетона, и снаружи, и изнутри.

Когда можно будет пройти такой «тест-драйв»?

– В этом году выставочный дом откроем.

Фото А. Федорова

Готовое решение для девелоперов

Преимущества «Победы» для частных застройщиков понятны. А девелоперам такая технология может быть интересна? Вы работаете с юрлицами?

– Работаем. Причем по двум направлениям.

Первое – это развитие дилерской сети. Мы стремимся к тому, чтобы с помощью этой технологии строили не только мы, но и другие компетентные и профессиональные строительные компании, чтобы этот продукт становился более массовым для заказчика.

Второе направление – работа с девелоперами, застройщиками, землевладельцами. Здесь формат работы и степень нашего участия могут быть разными. Например, мы можем предоставить свой модельный ряд, адаптировав его под задачи поселка. Сейчас у нас разработана и пройдена тестом частных лиц линейка одноквартирных домов. Но, кроме того, разработаны проекты таунхаусов, дуплексов, блокированной застройки. Сегодня мы разрабатываем проекты многоквартирных малоэтажных домов по этой технологии. Весь этот модельный ряд может быть применен девелопером при создании мультиформатного поселка. Мы также можем помочь в разработке концепции, а можем взяться за управление, за реализацию проекта целиком.

Интересно это иркутским девелоперам?

– Да. Мы ведем переговоры по нескольким проектам.

Для девелоперов основные преимущества – те же, что и для частных лиц? Качество? Время?

– Основное, конечно, – это готовый модельный ряд. Девелопер его берет и может «привязать» к своей площадке. Второе преимущество – скорость. Технология позволяет – если мы заранее подготовили в поселке основание, провели сети – собирать дома хоть круглый год.

И, кстати, продавать их не по счетам эскроу, да?

– Конечно, можно строить за счет собственных средств и продавать готовое жилье. Цикл короткий, капиталовложения небольшие. Построил – продал. Либо вторая модель, когда заказчику нужно индивидуальное решение, – модель подряда. Человек выбирает участок, модель дома, комплектует его под себя – и мы в кратчайшие сроки этот дом для него возводим.

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