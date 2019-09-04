Вадим Остапенко, ИК «Фридом Финанс»: «Инвесторы ищут 'тихую гавань'»

В последнее время инвесторы испытывают напряженность. Торговая война между США и Китаем, протесты в Гонконге, трудности в Аргентине, вызвавшие рост ключевой ставки до рекордных 60%, конфликты вокруг Brexit — все это снизило аппетит инвесторов к риску. Однако в целом интерес к рынку не только не угасает, но продолжает расти. Инвесторы ищут «тихую гавань», то есть, инструменты с низкими рисками. Эти активы могут стать надежным денежным подспорьем, считает директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко.

Традиционно защитным активом считается золото. Вряд ли можно найти что-то, что лучше сохраняет богатство, чем золото. Его характеризуют стабильность цены и спроса — в отличие от таких товаров, как нефть, серебро, сталь и др.

Несмотря на это, существует много противников золота. Среди них — один из величайших инвесторов XXI века Уоррен Баффет. Основным доводом Баффета против золота является то, что оно ничего не производит. Действительно, если компании создают продукт, который приносит прибыль, то слитки золота просто лежат. В этом есть смысл, однако это не влияет на необходимость в страховке от рисков вашего портфеля. Как можно вложиться в золото так, чтобы не волноваться на счет его производительных свойств и при этом воспользоваться спросом на него? Ответ — купить акции золотодобывающих компаний.

Российская компания «Полюс» стабильно входит в десятку крупнейших золотодобытчиков мира и показывает положительные финансовые результаты. Ее акции можно приобрести на Московской бирже. Среди мировых лидеров добычи золота также американская Newmont Mining, акции которой, кстати, доступны на Санкт-Петербургской бирже.

Для тех, кто верит в золото и хочет получить больший доход, подойдет ETF (биржевой фонд) на золото. За последние 10-15 лет ETF стали одним из самых популярных инвестиционных инструментов, а в этому году мировой объем рынка индексных фондов достиг $5 трлн. В США существует более 2000 ETF, среди самых популярных можно выделить iShares Gold Trust (IAU) и SPDR Gold Trust (GLD). На Московской бирже можно купить FinEx Gold ETF (FXGD), который отличается сильной привязкой к базовому активу, низкими затратами и удобством в использовании.

Еще одним признанным инструментом консервативных инвесторов являются ОФЗ (облигации федерального займа). Они выпускаются Минфином РФ, и выплаты по бумагам гарантируются государством. Рассмотрим преимущества облигаций на конкретном примере: ОФЗ 26224 с датой погашения в 2029 году. Два раза в год по ним выплачивается купон с постоянной ставкой 6,9%. Текущая доходность к погашению данных бумаг превышает 7%, что выше наиболее выгодных ставок по депозитам в надежных банках.

Интересным инструментом для вложений являются еврооблигации Минфина — например, RUS-28. Они предлагают высокую доходность в долларах в 4,73%, тогда как ставки по долларовым вкладам в банках предлагают доходность около 2%.

Мы перечислили лишь самые основные активы для вложений в нестабильные времена на рынке. На деле их гораздо больше. Обратившись к профессиональным консультантам, вы с легкостью составите портфель, удовлетворяющий вашим потребностям и возможностям.

Еще больше идей и информации о возможностях на фондовом рынке можно получить в офисах «Фридом Финанс» в Иркутске по адресу ул. Горького, 36Б, БЦ MAXIM, офис 2-5. Тел.: +7(3952)79-99-02 (доб. 845). E-mail: irkutsk@ffin.ru

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