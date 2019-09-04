Иркутск – Улан-Батор: от выставки до контракта

Если спросить начинающего экспортера из Иркутской области, куда он планирует начать первые поставки своей продукции, то велика вероятность услышать в ответ: «Конечно, в Монголию!» И это вполне понятно: во-первых, территориально мы соседи по региону. Во-вторых, административные процедуры поставки товаров в Монголию относительно простые. И, в-третьих, у нас исторические дружеские отношения еще со времен Российской империи.

Открыть «Ворота в Азию»

Оборот российских товаров в Монголию, в том числе из Иркутской области, достаточно высокий. Так, по данным Федеральной таможенной службы, за 2018 год товарооборот между Россией и Монголией составил почти 1,65 млрд долларов США.

С 12 по 15 сентября в городе Улан-Баторе пройдет ежегодная – уже 31-я по счету – международная выставка «Ворота в Азию». В нашем регионе сложилась хорошая традиция: каждый год предприниматели Иркутской области становятся участниками подобных мероприятий. Например, в прошлом году предприятия выставлялись на выставке с презентацией спортивного питания, продукцией автоклавного газобетона, полимерных изделий, трубопроводной арматуры. В результате, например, был подписан контракт на поставку в Монголию спортивного питания, разработчиком которого, кстати, является иркутский волейболист – Федор Гидаспов (ООО «Экофабрика»). Но с чего начать предпринимателю, делающему первые шаги в международной торговле, чтобы стать таким же эффективным экспортером?

Мы бы посоветовали для начала зайти в Центр поддержки экспорта Иркутской области (ЦПЭ). Он был создан в апреле 2018 года для поддержки развития экспорта в нашем регионе, чтобы максимально облегчить жизнь предпринимателю на пути к зарубежному бизнесу: проконсультировать, провести сертификацию продукции, защитить товарный знак, перевести текст на иностранный язык и так далее. А открыли ЦПЭ на базе Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области.

Экспорт несырьевых товаров: курс на рост

Вот что говорит Наталья Давыдова, директор Фонда: «Миссия Фонда поддержки предпринимательства заключается в том, чтобы помочь бизнесу развиваться. При Фонде действуют четыре крупных инфраструктуры, призванные эту миссию выполнить: Центр поддержки предпринимательства – наш образовательный и учебный центр, производственные структуры: Центр кластерного развития, Центр инжиниринга, Центр сертификации и стандартизации. При Фонде даже действует специальная аккредитованная лаборатория, где возможно, к примеру, проверить детали на прочность.

С прошлого года в нашем дружном коллективе появился еще один помощник – Центр поддержки экспорта. Как известно, Президентом РФ поставлена задача на увеличение экспорта несырьевых товаров к 2024 году до $ 250 млрд. Поставленную задачу выполняют инфраструктуры поддержки бизнеса: Российский экспортный центр, региональные центры поддержки экспорта, действующие в регионах.

С одной стороны, мы осознаем степень ответственности, которая на нас лежит, с другой стороны, приятно осознавать себя участником полезного для Иркутской области и России в целом процесса».

Работа в обоюдных интересах

Антон Шин, руководитель ЦПЭ, рассказывает: «Популярной услугой среди экспортеров является участие в международных выставках и ярмарках.

В прошлом году иркутский бизнес участвовал на выставках в Китае, Японии, Монголии. В этом году, наряду с указанными странами, мы представляем продукцию Иркутской области в Узбекистане, Казахстане, Корее, Вьетнаме, Индии. Скоро поедем на 31-ю международную универсальную выставку в Монголию.

Оплата выставочного стенда на зарубежных выставках обходится весьма недешево. Плюс расходы на оформление, трансферы, услуги переводчика. Эти расходы готов взять на себя Центр поддержки экспорта. Предприниматель тратит средства только на билеты, проживание и питание.

Услуга не носит «туристического» характера, требование к нашим участникам достаточно конкретное – заключить внешнеторговый контракт. Понятно, что сразу на выставке это сделать невозможно, но для этого необходимо приложить максимум усилий, наши предприятия это прекрасно понимают, работа происходит в обоюдных интересах.

Стенд мы планируем сделать коллективный – от Иркутской области. Всего участвуют пять предпринимателей. Среди них не только состоявшиеся экспортеры, но и новички. Думаю, что объединяет всех одно – желание развивать свой бизнес, двигаться дальше».

Продукция и ожидания

«Экспортное направление – это ‘подушка безопасности’»

Ольга Шарпинская, индивидуальный предприниматель:

«Моя компания занимается производством рыбной продукции. Ассортимент достаточно разнообразный. Это рыба соленая, копченая, вяленая, полуфабрикаты из рыбы, пресервы. За время своей деятельности мы прочно утвердились не только на рынке Иркутской области, но и в Забайкальском крае и Республике Бурятия.

У нас есть экспортный контракт и с монгольской компанией, с ней, кстати, мы установили контакты именно на выставке «Ворота в Азию», в которой мы поучаствовали в 2018 году.

Тогда для меня было приятным удивлением, что в Монголии так заинтересовались нашей продукцией. Наверно, это послужило мотиватором для прохождения всех этапов непростых документальных процедур. Мы днем и ночью подготавливали документы, чтобы оформить все необходимые разрешения. Сейчас с улыбкой вспоминаем тот период, а вначале ведь было очень непросто, но мы справились.

Тот первый опыт принес свои полезные плоды. Сейчас у нас есть лицензия на международные грузовые перевозки. Мы включены в реестр экспортеров (RU-038 (RU-038/LN04707), в страны по 453 приказу (страны ЕАЭС, Монголии и Китая ((CH-913)).

На мой взгляд, экспортное направление сейчас – самое выгодное, оно является своего рода «подушкой безопасности» в условиях внутренних колебаний и изменений.

От предстоящей выставки ожидания у меня самые оптимистичные. Надеюсь найти нового партнера и заключить очередной экспортный контракт».

«В экспорте мы новички»

Иван Климов, индивидуальный предприниматель:

«Наша семейная мануфактура «Давим масло» производит растительные масла холодного отжима.

В современном мире особенно важным является состав и происхождение продукта, ведь в погоне за низкой ценой многие жертвуют качеством. В своей работе мы отдаем предпочтение продукции с БИО-сертификатами, выбирая самое лучшее сырье, и нашим покупателям предлагаем здоровую альтернативу как импортному оливковому маслу, так и маслам масс-маркета.

Мы давим масла на дубовых прессах без нагрева и контакта с металлом, без дезодорации и консервации. Наши заказы отправляются к своим покупателям не только по всей России, но и за рубеж.

Номенклатура товаров достаточно широкая: кедровое, льняное, конопляное, тыквенное, абрикосовое, подсолнечное, кунжутное, миндальное, кокосовое масла. Несколько видов гранол (здоровые и полезные завтраки) и каш, жмыхи и мука.

В экспорте мы новички, но неоднократно участвовали на российских агропромышленных выставках и фестивалях ЗОЖ. В Монголии бываем постоянно, ездим отдыхать. Так что будем рады в очередной раз – уже, правда, в другой роли – побывать на монгольской земле. Уверены, что наша продукция понравится монгольским покупателям».

«В Монголии у нас есть потенциальный партнер»

Любовь Малюгина, генеральный директор ООО «ТЦ «Иркутская линия +»:

«Компания более 15 лет занимается поставкой кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы Восточно-Сибирского региона.

В числе нашей продукции различные укрепляющие добавки к основному рациону продуктивных животных, мы им помогаем пережить стрессовый период. Например, для коровы отёл – действительно большой стресс, перенапряжение сил. Чтобы помочь животному преодолеть этот стрессовый период, мы используем комплексную добавку УВМКК «Фелуцен». С ее помощью можно обеспечить белками, сахарами, витаминами, солью и микроэлементами и предупредить послеродовые осложнения. Для этого достаточно выпаивать данный продукт в течение 3–5 суток после отела.

Отличительная особенность нашей фирмы – это то, что мы обеспечиваем балансирование рационов кормления по индивидуальной программе для каждого хозяйства.

Вся продукция у нас сертифицирована.

Одно из важных направлений деятельности нашего предприятия – это проведение бесплатных обучающих семинаров для мясоперерабатывающих предприятий. Наши спикеры – зарубежные специалисты, технологи.

Клиенты, помимо высококачественного товара, получают полный спектр обслуживания: послепродажное сопровождение, профессиональные консультации ведущих зоотехников. Все наши сотрудники – дипломированные специалисты.

В Монголии у нас есть потенциальный партнер. Выставка – прекрасный повод позвонить, встретиться, обсудить сотрудничество».

«Я изучил ментальные особенности монгольских бизнесменов»

Игорь Маликов, индивидуальный предприниматель:

«Я являюсь производителем корпусной мебели. Направление у меня специализированное – все, что относится к кухонной мебели. Это кухни, шкафы-купе, мебель из массива. Работаю по индивидуальным заказам.

На рынке с 2014 года, но опыт, конечно, гораздо больше – свыше 10 лет. Действующим бизнесом занимаюсь, потому что приносит не только доход, но и большое удовольствие. Когда видишь результаты своей работы и довольного клиента – это дорогого стоит.

В своей работе использую австрийскую фурнитуру – блюм (blum), что позволяет обеспечить высокое качество. Это одна из моих «фишек».

Что касается Монголии, то я изучал культуру (в том числе деловую) этой страны и ментальные особенности монгольского бизнесмена. К выставке буду готовиться, с нетерпением жду ее начала».

«Решительно настроен заключить экспортный контракт»

Сергей Беляев, индивидуальный предприниматель:

«По специальности я инженер-строитель. Уже в течение 20 лет изготавливаю средства малой механизации: поперечные и валковые грабли, одноосные прицепы, различные запчасти для сельхозтехники.

Не буду скромничать – моя продукция пользуется большим спросом во многих регионах России. Так, её покупают не только в Иркутской области, но и в Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях. Люди говорят, что моя техника качественней и надежней, чем импортные аналоги, да и цены доступнее.

Сейчас мои работники производят около 20 наименований продукции, в год удается реализовать больше 80 единиц техники. Ребята очень опытные – работают с металлом, как Паганини со скрипкой.

Металл закупаю в Иркутске, резину и грабельные зубья заказываю в Барнауле и Новосибирске. Каждую деталь я сам прорабатываю, постоянно придумываю что-то новое. По роду своей деятельности привык все рационализировать.

В Монголии был в прошлом году, также на выставке «Ворота в Азию». Интерес к моей продукции тогда был высокий. От официальных лиц Монголии мне даже поступили предложения войти в программу развития сельского хозяйства этой страны.

В этот раз решительно настроен заключить экспортный контракт. Вижу в этом отправную точку для дальнейшего развития деловых отношений».

Центр поддержки экспорта Иркутской области

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