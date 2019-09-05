«Главный тренд – отказ от доллара». Как ВТБ помогает иркутскому бизнесу вести ВЭД

На Байкальском международном форуме партнеров обсудили экспортный потенциал Иркутской области и возможности для развития несырьевого экспорта. Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, отметила, что объемы внешнеэкономической деятельности иркутского бизнеса в первом полугодии 2019 года заметно выросли, а одним из актуальных трендов — отказ от доллара. О том, какие продукты и сервисы банк готов предложить участникам ВЭД, она рассказала Газете Дело.

Александра Анатольевна, какова активность корпоративного бизнеса банка ВТБ в Иркутской области в сфере внешнеэкономической деятельности?

– Банк ВТБ традиционно является ведущим игроком на рынке сопровождения внешнеэкономической деятельности. И мы наблюдаем, что в первом полугодии 2019 года объем экспортируемых товаров и услуг иркутских компаний увеличился на 23% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года и превысил 3 млрд рублей (в количественном показателе операций стало больше на 14%).

А импорт?

– Он снизился на 0,2%, до 3,1 млрд рублей. Мы объясняем такую динамику снижением курсовой разницы. При этом количество операций по импортным сделкам выросло она 8,6%.

У каких клиентов ВТБ операции ВЭД пользуются наибольшим спросом? Что более развито – экспорт или импорт?

– На сегодняшний день соотношение импортных и экспортных операций в работе иркутского ВТБ составляет примерно 50/50. Если говорить об импортных сделках, то клиенты приобретают у зарубежных поставщиков оборудование для производства лекарственных препаратов, медицинское оборудование и инструменты, закупают промышленные химикаты и удобрения, берут оптом фрукты и овощи. Экспортируют в большей степени продукцию деревообработки, гидравлические и пневматические силовые установки и двигатели, продают пищевые масла и жиры, занимаются научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

В какой валюте чаще всего проводят операции по ВЭД ваши клиенты?

– Один из актуальных трендов, влияющих на внешнеэкономическую деятельность местных предпринимателей, – снижение зависимости от доллара. Клиенты иркутского отделения ВТБ в первом полугодии увеличили расчеты в рублях. Их количество по сравнению с первым полугодием прошлого года выросло на 32%. На втором месте по популярности – расчеты в долларах США (+1,7%), на третьем – операции в евро (–2,5%).

Почему рубль лидирует?

– Расчеты в рублях являются наиболее комфортными в использовании, поскольку минуя доллар, позволяют снизить затраты на конвертацию. Они же эффективны для иностранных клиентов, в первую очередь, за счет сокращения сроков поставки из-за ускорения перевода денежных средств. Помимо этого они позволяют полностью исключить расходы российских партнеров на конвертацию, страхуют от волатильности валютных курсов.

Есть ли у ВТБ какие-то прикладные инструменты, позволяющие бизнесменам вести ВЭД более эффективно?

– Конечно. Один из таких инструментов – В2В-платформа «Бизнес-Коннект» для среднего и малого бизнеса. С помощью этого решения предприниматели могут не только находить покупателей по всей России, но и успешно заниматься экспортом, используя международные маркетплейсы, такие как еВay, Amazon, Alibaba, Aliexpress. Платформа помогает оптимизировать работу с уже существующей клиентской базой. Оформление заказов можно полностью автоматизировать – «Бизнес-Коннект» интегрируется с 1С и другими ERP-системами.

Еще мы сделали уникальный модуль «Экспорт-менеджер» – это выход на международные рынки в режиме «одного окна». На сайте доступны обучающие видео, а также заявки на меры господдержки экспортеров от Российского экспортного центра. Сейчас на платформе размещено уже более 500 тыс. наименований товаров от 3100 поставщиков со всей России.

Впечатляет!

– Такая активность вполне объяснима. Бизнес трансформируется в ключе цифровизации не только в России, но и по всему миру. Предприниматели обеспокоены тем, как эффективно продавать и при этом переводить рутинные задачи в автоматический режим. Наш продукт полностью отвечает этим запросам. Причем сервисом могут воспользоваться не только клиенты банка, но и любые заинтересованные компании.

Цифровизация – это замечательно. Но как же личный контакт с клиентом? Или все окончательно уходит в онлайн?

– Нет, личный контакт по-прежнему важен. Как показывает опыт, клиенту из малого и среднего бизнеса просто необходимо иметь возможность общаться с банком не только дистанционно, но и лично. И мы такую возможность предоставляем.