Конкуренция или интеграция? Международное партнерство и экспортный потенциал региона обсудили на Байкальском форуме партнеров

Больше сотни компаний из России, Китая, Монголии, Беларуси приняли участие в Байкальском международном форуме партнеров, который провела 14-17 августа Торгово-промышленная палата Восточной Сибири. О возможностях и потребностях малого и среднего бизнеса, о новых проектах и экспортном потенциале, о проблемных точках и мерах поддержки шла речь на пленарном заседании и на тематических секциях форума. Газета Дело записала самые яркие цитаты спикеров.

«Важно менять отношение к ведению бизнеса»

Дмитрий Кузьмин, директор департамента развития Торгово-промышленной палаты РФ:

– За последнее десятилетие доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны так существенно и не поднялась. Как и раньше, она находится на уровне 20-21%. К сожалению, и в 2019 году мы не сумели принципиально изменить ситуацию. По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2019 года количество предприятий МСБ сократилось на 8% к первому полугодию предыдущего года, то есть с рынка ушли свыше восемнадцати тысяч малых компаний и около полутора тысяч средних, а количество работников, занятых в них, сократилось на 3,6%. Это больше, чем 257 тысяч человек.

Причиной стагнации бизнеса эксперты называют низкую эффективность государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства. Но мы надеемся, что с помощью проекта по развитию малого и среднего предпринимательства и по поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы за ближайшие шесть лет мы сможем принципиально изменить ситуацию, ведь выделены беспрецедентные средства, и за каждый показатель нацпроекта отвечает конкретное лицо. Очень важно менять отношение к ведению бизнеса в России как действующих предпринимателей, так и будущих, раскрывать возможности, которые есть в национальном проекте, подтолкнуть сомневающихся и мечтающих о своем деле предпринимателей.

«Экспортный потенциал у области есть»

Алексей Соболь, Президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири:

– Тенденция к снижению количества малого и среднего бизнеса наблюдается и в Иркутской области: количество предпринимателей, к сожалению, уменьшается. С другой стороны, у нас есть большой потенциал, неиспользуемые возможности, в том числе, и в части экспорта. За последний год две наши компании как раз этой категории начали выходить с предложениями на внешние рынки. Один из ярких представителей – ГК «ЯНТА», экспортные поставки которой прирастают на 30% в год. Кроме того, на экспорт выходят дикоросы, лекарства и другие товары и услуги тех ниш и отраслей, об экспорте которых раньше не шло и речи. Поэтому я считаю, что потенциал у области есть. Просто надо помогать людям, которые не боятся заниматься новым, общаться и выходить на новые рынки.

Не секрет, что многие крупные региональные проекты выросли из малого бизнеса, который был 5-10 лет назад или, как в случае с «Фармасинтезом», 20 лет назад. Прошло время – и малый бизнес превратился в крупный. Я считаю, что с помощью ТПП и институтов господдержки мы можем нашему малому и среднем бизнесу занять те позиции, которых они достойны».

«Предприятия повышают конкурентоспособность»

Владимир Дорофеев, Первый заместитель Губернатора Иркутской области:

– На территории Иркутской области сегодня работают 557 предприятий, поставляющих свою продукцию на экспорт. Должен сказать, что у нас создана целая система мер государственной поддержки. Это и вопросы льготного налогообложения, и государственные гарантии, и льготное микрокредитование, и субсидии организациям малого и среднего бизнеса для участия в международных ярмарочно-выставочных мероприятиях.

Более того, Правительством области начата работа по реализации Постановления Правительства РФ N 191 о компенсации части процентных ставок по кредитам промышленным предприятиям на создание нового производства. Это, на мой взгляд, один из значимых элементов поддержки малого и среднего предпринимательства. В регионе осуществлен отбор семи предприятий в сфере местной переработки, машиностроения, производства строительных конструкций – это предприятия, которые реализуют программы повышения конкурентоспособности и создания новой продукции. Мы помогаем им получить дополнительное финансирование на развитие. Уверен, форум партнеров откроет новые возможности в этом направлении.

«Мы планируем создать в Иркутске инновационный центр»

Ван Лупин, ведущий консультант проекта Центрального Аппарата АЛИБАБА в Ханчжоу:

– Россия – хороший партнер. В Китае обратили внимание на российский рынок, и это сотрудничество – только начало. Если раньше сотрудничество между нами было больше на бумаге, то сейчас сделан реальный шаг. В июне наш лидер Джек Ма приехал в Петербург, где мы подписали соглашение. Мы хотим сделать в России такую систему логистики и торговли, какая есть в Китае.

Иркутск тоже очень важен для нас, мы нашли здесь партнера – Политехнический университет – и планируем создать здесь инновационный центр. Одно из наших направлений – развитие стартапов. У компаний малого и среднего бизнеса есть возможность сотрудничества за рубежом, есть возможность стать крупнейшими компаниями. АЛИ обращает внимание на интересные проекты и готова оказать им поддержку.

«Мы хотим больше экспортировать в Россию»

Энэбиш Оюунтэгш, исполнительный директор Делового Совета по сотрудничеству Монголии с Россией:

– Россия, как и Китай – наш стратегический партнер. Доля Китая во внешнеторговом обороте Монголии составляет 60%, мы экспортируем в эту страну продукцию горнорудной промышленности. А доля России во внешнеторговом обороте – всего 12 %. И если посмотреть структуру, 95% внешнеторгового оборота с Россией – это импорт и лишь 5% мы экспортируем. Из России, из Ангарска мы получаем ГСМ. Экспортируем в Россию мясо, продукцию легкой промышленности: шерстяные и кожаные товары. Мы хотим экспортировать больше, играть не в одни ворота.

В торговле с Россией у нас одна проблема – большие таможенные пошлины и высокие акцизы. Пошлины на нашу экспортную продукцию, например, на кашемир – 46%, на кожаную продукцию – 40%. Это, безусловно, сказывается на цене наших товаров. Со стороны Монголии, например, таможенные пошлины – 5% и НДС – 10%.

Для импорта нам интересны стройматериалы. Мы хотели бы в России брать стройматериалы хорошего качества, но берем в Китае, потому что там товар можно брать под реализацию и расплачиваться в течение трех месяцев. Россия же требует стопроцентную предоплату. Но это все вопросы для обсуждения на межправительственном уровне, и мы такие переговоры ведем.

Байкальский международный форум партнеров организован Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири и приурочен к 45-летию организации. Спонсорами и партнерами БМФП выступили Банк ВТБ (ПАО), ООО «Иркутская нефтяная компания», АО «Саянскхимпласт», ГП «ЯНТА», АО «Фармасинтез», ООО «Газпром Добыча Иркутск», ООО «Байкал-Инком», отели и туроператоры, СМИ.