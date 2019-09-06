«Мы можем делать не только водку». Илья Сумароков о планах по наращиванию несырьевого экспорта Иркутской области

Производство органической продукции, без пестицидов, без синтетических минеральных удобрений, без регуляторов роста, набирает обороты. Во всем мире растет спрос на такую продукцию. «Цены на неё выше на 50-100 %, чем на продукцию, произведенную традиционным способом. Иркутская область готова включиться в это направление», – заявил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Потенциал есть

По информации Ильи Сумарокова, в регионе действуют 160 сельхозорганизаций, 2485 крестьянских (фермерских) хозяйств. Продовольственные товары и напитки производят около тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей.

«Одно из главных наших преимуществ – огромные сельхозугодья: 2,3 млн гектаров, в том числе 1,6 млн гектаров пашни, – отметил Илья Сумароков. – Применяя современные технологии на такой большой территории, мы можем обеспечить качественной, отвечающей всем международным требованиям безопасности, продукцией не только себя, но и поставлять ее на экспорт».

Основными странами-партнерами Приангарья являются Монголия (68%), Казахстан, Китай. Сельхозпродукция также поставляется в республику Беларусь, Корею, Японию, Таиланд и другие страны. По словам министра, у региона – большой экспортный потенциал, и объемы поставок продолжают расти.

«По экспорту в Китай, например, в 2014 году была цифра 0, – рассказал Илья Сумароков. – То есть, мы совсем не поставляли свою продукцию в эту страну. За несколько лет объем экспорта мы довели до 6 млн долларов США. Только за прошедший год он вырос более чем в 2 раза».

Ставка на несырьевой экспорт

В рамках мероприятий Байкальского международного форума партнеров Илья Сумароков встретился для обсуждения вопросов экспортного сотрудничества с делегациями Монголии и Китая. На секции, посвященной развитию несырьевого экспорта, он рассказал о нескольких проектах, обсуждавшихся накануне.

«С монгольскими коллегами мы обсуждали возможности строительства оптово-распределительного центра с пунктом приемки овощей от производителей Иркутской области, – рассказал министр сельского хозяйства области. – Еще одно интересное направление – это создание совместного предприятия по производству муки на нашей территории, чтобы везти в Монголию и Китай уже готовую продукцию.

Что касается китайских партнеров, мы начали большую работу по включению нашего региона в перечень регионов-поставщиков продовольственного зерна в Китай. В конце августа мы ожидаем приезд службы карантина растений из Китая. Надеемся, что после проверки наш регион будет включен в указанный перечень, что расширит возможности наших аграриев».

Илья Сумароков обозначил и другие направления, которые министерство сельского хозяйства Иркутской области считает перспективными в плане увеличения экспорта продукции АПК.

«Производство органической продукции набирает популярность, мы видим высокий спрос на неё, – говорит Илья Сумароков. – Цены на такую продукцию выше на 50-100%, чем на произведенную традиционным способом. Иркутская область готова включиться в это направление. Также мы готовы поставлять в Китай масло семян рапса и масло в чистом виде, и в этом отношении я не исключаю возможности, в том числе, организации совместного предприятия по переработке рапса на территории Иркутской области, тем более такой интерес со стороны наших партнеров есть.

Не могу обойти алкогольную тему, ее затронул наш китайский коллега, сказав о том, что мы могли бы производить уникальные продукты из березового сока. Почему-то он начал с водки. Но нам очень нравятся и другие напитки. Например, вино из березового сока. В Монголии, например, мы посетили предприятие по производству шампанского из облепихи и убедились в том, что сегодняшние технологии позволяют сделать новые по составу уникальные продукты с полезными свойствами».

По словам министра, предприниматели, нацеленные на экспорт, могут рассчитывать на поддержку. Так, с целью продвижения продукции на внешние рынки предусмотрена компенсация до 70% затрат на участие в выставках и ярмарках, в том числе международных.

«Осенью мы собираемся принять участие в крупнейших выставках продуктов питания в Китае, – рассказал Илья Сумароков. – В начале ноября полетим в Пекин, потом сразу в Шанхай. Эту поездку организуют министерство сельского хозяйства Иркутской области совместно с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области. Я призываю всех желающих присоединиться к нашей делегации и рассказать о своей продукции».