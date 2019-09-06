Онлайн-ритейл: время расти и выходить из тени?

В каком направлении движется интернет-торговля? Как законодательные инициативы в России могут изменить не только рынок онлайн-ритейла, но и повлиять на весь малый и средний бизнес? Как в Китае добились того, что люди даже за продуктами не ходят в магазины? Новые возможности в продвижении товаров и услуг с помощью интернет-торговли обсудили на Байкальском международном форуме партнеров.

«Триггерами роста могут стать фармацевтика и алкоголь»

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2018 году объем рынка электронной коммерции составил 1,25 трлн руб. 62% рынка занимают внутренние российские игроки, 38% – трансграничная торговля. Отрасль стабильно растет на уровне 12% в год.

Чернигов Леонид, директор ЦТТ ИГУ, CEO в InLermontov:

– Основной прирост обеспечивается тем, что «вливаются» новые покупатели. Если говорить о количестве покупок и среднем чеке на одного покупателя, увеличения пока не происходит.

Что может стать триггерами роста? В первую очередь надо назвать фармацевтическую отрасль и торговлю алкогольной продукцией, потому что пока законодательные нормы ограничивают торговлю этими товарами, т.е. в случае отмены ограничений можно ожидать их существенного роста.

«Я очень редко хожу в магазины за продуктами»

В соседнем Китае онлайн-ритейл развивается куда более стремительными темпами – вместе с сопутствующей логистической инфраструктурой. Даже за продуктами жители КНР больше не ходят по магазинам: заказать все, что нужно, можно в интернете – и, даже с учетом доставки, во многих случаях это будет выгоднее для покупателя.

Ся Шао, представитель китайской делегации:

– Доставка в постаматы или в ближайшие магазины в Китае работает уже 2-3 года, это решило проблему последней мили для нас. Сейчас, покупая продукты, я очень редко уже хожу по магазинам: логистика, доставка до дома очень дешевая, и часто продукты с доставкой оказываются дешевле, чем в магазине.

«Законодательство изменит интернет-торговлю»

Доля пользователей интернета в Сибирском федеральном округе выше, чем в среднем по России – 53% населения, при этом доля онлайн-покупателей в Сибири – на одном из последних мест в стране. На текущий момент из более 17 млн человек, проживающих в СФО, чуть менее 3,5 млн являются активными онлайн-покупателями. Проблема, в том числе, связана с тем, что компании, работающие в секторе интернет-коммерции, еще не дошли со своими логистическими центрами в Сибирь.

Кроме того, сейчас реализуется множество законодательных инициатив, которые очень сильно повлияют не только на интернет-торговлю, но и на развитие всего малого и среднего бизнеса.

Артем Глущенко, руководитель GR проектов компании «Яндекс.Маркет»:

– Это антимонопольное законодательство, законодательство в сфере защиты прав потребителей, дистанционная продажа лекарственных препаратов, алкоголя.

Полностью переписывают постановление правительства №612 «О правилах продажи товаров дистанционным способом». Для понимания – часть товаров запрещены к возврату после покупки, а в случае с онлайн-торговлей, по новому варианту постановления, вы должны будете вернуть любой товар в течение 7 дней. За два нарушения будет производиться блокировка ресурса. Это будет серьезным испытанием рынка, хотя добросовестные, скорее всего, подстроятся.

Следующий готовящийся законопроект – о досудебном онлайн-урегулировании споров. Если нарушены права потребителя, ему не обязательно будет сразу идти в суд: для решения таких споров, получения денег или обмена товара будут созданы специальные площадки. Сложности будут связаны с потребительским экстремизмом, когда потребители злоупотребляют своими правами. Например, в некоторых южных регионах компании могут терять на этом до 300 млн в год. Это очень большая проблема.

Третий – проект федерального закона о перечне условий договоров, ущемляющих права потребителей, недопустимых и несправедливых условий. Это будет мощным ударом по бизнесу, потому, что не прописаны четкие границы законопроекта, и контролирующие органы смогут его интерпретировать достаточно фривольно.