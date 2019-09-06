Загородный дом будущего: как не построить дом, который «морально устарел лет на 30»?

До выставки архитектуры и дизайна «Свой дом EXPO» в поселке Патроны Парк – считанные дни. Накануне события организатор выставки, девелопер Дмитрий Кузнецов и участник профессионального жюри, дизайнер Сергей Шергин обсудили мероприятие. Кому и зачем нужно пойти на выставку? Может ли она воспитать вкус заказчика? Что делать с дилетантизмом в дизайне? И каким должен быть загородный дом будущего?

От «крутости» к гармонии

Проекты дизайнеров и архитекторов на выставке «Свой дом EXPO» будут оценивать обычные люди. Почему они, а не профессиональные судьи?

Дмитрий: Нам как девелоперам важно понять – что из представленных идей находит отклик, «цепляет». Я убежден: настоящим трендом станет то, что люди выберут, во что будут готовы вложиться. Профессиональное жюри может оценить идею, подход, подачу, но денег за это никто не заплатит, и трендом это не станет. На выставке архитекторы и дизайнеры представят свои проекты как гипотезы того, что сможет стать трендом в ближайшем будущем. А выбор – за заказчиком.

Сергей: Но подумайте, какой эстетический путь нужно пройти заказчику, чтобы быть готовым выбирать из того, что ему предлагают на такой выставке! Это не автомобиль «Land Rover», который выбрать просто, потому что, при наличии денег, это не задача, это – архитектурный проект дома с интерьером, для жизни! Тут нужно проникнуться идеей! Но выбор будет – или просто самый красивый (в представлении заказчика) или самый дорогой (чтобы соответствовать).

А тренд сегодня – обратный? От «красоты» и «крутости» к гармонии?

Дмитрий: Тренд на самом деле в том, чтобы человеку быть способным делать этот выбор, научиться видеть, понимать, из чего выбирать. Мы делаем первый маленький шажок: человек придет к нам на выставку, поговорит с профессионалами, возможно, обсудит с архитекторами и дизайнерами свои идеи, сможет в эту среду окунуться, посмотреть разные работы, сравнить.

С. Шергин. Фото А. Федорова

Сергей: Сравнивать будут, разумеется... Но в большинстве случаев человек будет смотреть на проекты, как на красивые картинки в книжке. Сейчас многие дизайнеры, создавая проект в 3D, «лепят» туда всё подряд, просто для «красоты» и плотности изображения. В реальности этого там может и не оказаться, а если окажется, то человек будет ходить и натыкаться на вещи. Это будет перенасыщенное пространство.

А попробуйте предложить для сравнения 3D, где свободное пространство с большим столом, нужным количеством стульев и над ними светильник. Картинка будет пустой, скучной, кто ее выберет?! Но, уверяю, она будет комфортной для жизни.

Дмитрий: Важно, что на выставке будут представлены работы не только в 3D, но и готовые, реализованные решения. Для нас главным критерием отбора работ была не «красота картинки», а идея – лаконичная, гармоничная, комфортная, удобная. Прежде всего, мы смотрим на участников, которые предоставляют реализованные работы, на архитекторов и дизайнеров-практиков, а не теоретиков. Приглашаем их к партнерству, будем публиковать их работы в своем журнале.

Важно, наверное, чтобы гости выставки не просто голосовали за красивую картинку, но и задавали себе вопрос: «Готов ли я жить в этом доме, в этом интерьере?»

Дмитрий: Мы изначально ставим вопрос именно так – предлагаем «примерить» проекты архитекторов и дизайнеров и выбрать ту работу, за которую человек действительно готов был бы заплатить, тот проект, в котором смог бы жить.

Сергей: Надеюсь, они будут готовы жить в том проекте, который выбрали (а иначе зачем голосовать). Но чаще картинка может оказаться привлекательнее, и «вкусовщина», а не понимание будет определяющим фактором при выборе.

Дмитрий: Но ведь люди не должны рождаться с чувством вкуса и знанием законов композиции. Мы можем только развивать это – в том числе, показывая примеры качественных работ. Для воспитания вкуса нужно время. Вспомните: совсем недавно у всех в нашей стране все было одинаковым: мы покупали одинаковую одежду, одинаковую мебель. За 25 лет жизни невозможно одним махом все это изменить, нужно действовать поэтапно.

Дом будущего

Воспитание вкуса – дело не одной выставки. Будет ли событие регулярным?

Дмитрий: Если все пройдет хорошо, то мы такие выставки будем проводить совместно с другими девелоперами, застройщиками. Предварительно общаемся – заинтересованность есть. Кроме того, мы хотим сделать выставку онлайн, чтобы она была постоянной и работы там постоянно обновлялись.

И чтобы можно было регулярно отслеживать тренды загородной архитектуры и дизайна?

Дмитрий: Да, именно так.

Сергей: В самом Иркутске нет никаких тенденций, а если и есть, то эти тренды довольно сомнительные. Город стагнирует в плане новой и современной архитектуры, которой можно было бы восхищаться. Дизайн городских общественных интерьеров завяз в дилетантском подходе. Остаётся надеяться на развитие современного малоэтажного строительства. Думаю, там что-то начинает меняться. Когда такая выставка станет системной, архитекторы с достойными проектами смогут быть ближе к реализации своих идей, а не рисовать «в стол» в ожидании понимающего заказчика.

Дмитрий: Я вообще за то, чтобы люди выбирали себе архитекторов и дизайнеров по портфолио. Так гораздо больше вероятность, что ты получишь тот результат, который тебе нужен, потому что ты хотя бы видел, что человек делал.

Но в портфолио обычно не так много реализованных проектов. Почему так происходит?

Сергей: Думаю, либо проект не настолько совершенен (как нужно заказчику) и поэтому не реализован, либо заказчик не дотягивает до проекта, вмешивается и пристраивает разные «башенки», не видя идею целиком. Такой проект также не хочется помещать в портфолио. Сегодня молодой, состоявшийся заказчик, имея при себе всё современное, всё равно тяготеет к жилью, как у деда из прошлого.

А дом будущего – он какой?

Сергей: Дом будущего – это оптимизация пространства.

Дмитрий: И потребления. Чем больше помещений с разнообразным функционалом, тем больше забот: тебе нужно все это пространство заполнить, обогреть, обставить. Будущее – не в форме, а в стиле потребления человека, в стиле жизни.

Сергей: Предположим, в семье два автомобиля... а гараж хочу на пять! Зачем?! Мол, «гости приедут». Гости могут на улице машину поставить, ведь гараж-то твой! Убедить сложно.

Дмитрий: Для нормальной жизни семье хватает 120-150-180 квадратов. И это совсем другое пространство, и интерьер достаточно лаконичный, «пустой». Но до этого нужно дорасти, не финансово – ментально. И этот процесс идет. В «Патроны Парке», например, мы как раз реализуем эту идею «соразмености» дома человеку – и она находит отклик. Время гигантизма проходит. Важнее – эргономика, гармония.

Интерьер «от Брайна»

Качества в современном дизайне мало?

Дмитрий: Развитие всегда идет от количества к качеству. У нас в Иркутске сейчас по дизайну – количественный бум. Уровень качества при этом, в массе – очень слабый. Но рано или поздно это должно перейти в качество.

Сергей: Качество в дизайне не проверить, но всегда видно, профессионально сделано или нет. Дилетантства в сегодняшнем интерьерном дизайне действительно много. Оно порождено разными трёхмесячными курсами по «интерьерному уюту» для домохозяек и онлайн-обучением будто бы «интерьерному дизайну». Но там не учат создавать интерьер на основе придуманной ИДЕИ! Там учат подбирать картинки. И поэтому их проекты – это сборище фрагментов чужих интерьеров, выданных за свой. Стоимость проекта ничтожно низкая. А ИДЕЯ не может быть дешёвой.

С. Шергин. Фото А. Федорова

То есть профессиональный дизайн, с идеей – только для обеспеченных людей?

Сергей: Не совсем так. Но дизайн интерьера, в котором есть идея, не может быть дешёвым. Если человек заказывает для себя дизайн, это значит, он сформировался для этого. Он не выдумывает сам, он доверяет профессионалу и может это оплатить. В цивилизованном мире такая практика: если нравится, интересуются автором и заказывают у него. «Кто сделал?», «Брайн». «Всё, я хочу интерьер от Брайна». Я не хочу говорить Брайну: «сделай тут зелёный, а тут жёлтый», я хочу интерьер. Он делает – я приезжаю и живу, наслаждаясь. Нет интерьера правильного или неправильного, плохого или хорошего, но есть знания для его создания... Это цветовые отношения, фактуры, формообразование, эргономика пространства, акценты и чувство меры. Профессионал использует это, и возникает гармоничный интерьер. А у дилетанта акцентом является всё: обои в цветы, золотой стул, лаковая кухня, лепнина, мебель, забивающая «красотой» сама себя... Но большинству почему-то это нравится. Можно сделать вывод.

Дмитрий: Я считаю, что над интерьером задумывается каждый, кому важны функциональность и красота. Дизайн интерьера нужен для того, чтобы облегчить себе жизнь, для того, чтобы сделать дом еще более эргономичным, более удобным.

И, конечно, хорошо, когда есть из чего выбирать, когда много дизайнеров, и каждый работает в своем направлении: у этого – шикарная классика, а у того отличные лофты выходят. Было бы великолепно, если бы люди выбирали интерьер по автору, а не диктовали свое.

Заглянуть в будущее

Выставка «Свой дом EXPO» – первая в своем роде. Кому туда нужно прийти и зачем?

Сергей: Начинающим дизайнерам, студентам нужно быть обязательно. Тем, кто собирается строить свой загородный дом – тоже. Такие мероприятия вообще развивают людей.

Дмитрий: Выставка – это в том числе продвижение тех авторов, кто действительно делает серьезные вещи. Да, у всех есть инстаграм, но по инстаграму ты ничего не поймешь. А тут будет возможность не только увидеть проекты, но и поговорить с авторами. В программе предусмотрены круглые столы (бранчи) с дизайнерами и архитекторами. Такое общение будет полезно как тем, кто уже строит свой загородный дом, так и тем, кто только задумывается о переезде за город.

Еще одна причина прийти – возможность «заглянуть в будущее». В начале беседы вы уже сказали о том, что дизайнеры и архитекторы покажут те идеи, которые, по их мнению, будут работать завтра. С точки зрения ликвидности, это очень важно – не построить дом вчерашнего дня…

Дмитрий: Да, это одна из главных причин, почему нужно пойти на выставку. Если человек строит дом, но до этого видел только дома своих знакомых, родственников, которые построены уже давно и здесь, в Иркутске, то, не зная больше ничего об архитектуре и строительстве, он по умолчанию не сможет построить дом, который будет более современным и более востребованным, чем те дома, про которые он знает. Соответственно, он построит дом, который морально устарел уже лет на 30.

Ни о какой ликвидности в этом случае говорить не приходится. Но дом – это в том числе инвестиция. Жизнь меняется. И даже когда строишь изначально для себя, нужно помнить о том, что дом, возможно, нужно будет продавать. Поэтому важно строить его в организованном поселке, в единой концепции – в том числе архитектурной… И сам дом должен быть адаптивным.

Д. Кузнецов. Фото А. Федорова

Сергей: Индивидуализм еще не настолько захватил умы, у нас повторность работает быстрее, чем индивидуальность. И поэтому мы повторяем дома: раз у другого человека это есть, а он какой-то значительный, то мы повторим его дом.

Дмитрий: Раз его устраивает, значит и меня устроит. Человек строит такой же дом, а потом понимает: не мое. Выходит на рынок с продажей, а никто этот дом за те деньги, за которые он построен, не покупает. Почему? Потому что он просто уже никому не нужен. Это как первый iPhone – пойди, предложи его сейчас кому-нибудь. Или обычный кнопочный телефон, не винтажный. Какой смысл в нем сейчас? Никакого.