«Свой дом EXPO»: что вас ждет на выставке 14 и 15 сентября?

Всего через несколько дней в поселке Патроны Парк пройдет первая выставка архитектуры и дизайна «Свой дом EXPO». 14 и 15 сентября, с 11.00 до 18.00, здесь можно будет не только познакомиться с работами профессиональных дизайнеров и архитекторов, но и «попробовать загородную жизнь на вкус». Мы попросили одного из организаторов события Лору Кузнецову провести для читателей Газеты Дело «заочную экскурсию» по выставке.
– Итак, вы выбрали выходной день и отправились на 19 км. Байкальского тракта.
Следуйте по указателям: «Патроны» – поворот на тракте направо – и далее до «Патроны Парк» – поворот налево.
Паркуйте машину (наши парковщики сориентируют вас на месте) – и направляйтесь к зоне регистрации.
Там:
- Возьмите купон для голосования, он же для розыгрыша подарков.
- Получите еще один купон в бар – для обмена на напиток.
После вы сразу попадете на выставку работ архитекторов и дизайнеров.
Выберите и проголосуйте за тот проект, в котором вы хотели бы жить.
На территории выставки располагаются 6 домов Коттеджного Квартала.
В конце сентября в них уже въедут владельцы, а пока в каждом из них представлены экспозиции партнеров выставки: мебель, отделочные материалы, домашний текстиль, свет, звук, двери, потолки, полы – все, что может пригодиться при отделке, оборудовании и оформлении загородного дома.
На патио (территории между домами) – зона отдыха, кофейня «Инжинирия кофе», бар, тест-драйв гриль барбекю «Камины и Барбекю», блюда из свежей рыбы от «Юрта на форелевом острове», полезные смузи, салаты и сладости от Botanika.lab, свежая выпечка и гриль-меню от душевного кейтеринга «ОДИН».
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В программе выставки – каждый день, с 11.00 до 18.00:
- Выставка работ
- Тест-драйв автомобилей Porsche
- Тест-драйв гриль барбекю WEBER
- Выставка работ премиум-фотографа Евгения Доманова
- Детский этаж от «Любогорода»
- Активная зона от World Class
- Дегустация блюд на гриле и биодинамических напитков
- Экскурсия по поселку
- Экспозиции партнеров
11-00 Начало работы выставки. 12-00 Открытие выставки.
13-00 Мастер-класс от Botanika.lab, готовим суп Том Ям.
14-00 Бранч дизайнеров интерьера с гостями. За общим столом познакомимся с дизайнерами лично, обсудим вопросы эргономики пространства, стоимости интерьера, ценообразования.
18-00 Мастер-класс для дизайнеров интерьера от компании «Декор Престиж» и представителя фабрики обоев и краски Loymina.
Воскресенье, 15 сентября
11-00 Открытие выставки.
13-00 Мастер-класс от Botanika.lab, готовим тыквенный суп.
14-00 Бранч архитекторов загородных домов с гостями.
17-00 Розыгрыш гриль барбекю WEBER и других подарков от партнеров и организаторов выставки.
17-30 Награждение участников и победителей выставки «Свой дом EXPO».
18-00 Закрытие выставки.
«Свой дом EXPO. Тренды Архитектуры и Дизайна»
Вебсайт: dom-expo.com
Дата: 14-15 сентября 2019 года
Место: Поселок в лесу «Патроны-парк»