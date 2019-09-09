«Свой дом EXPO»: что вас ждет на выставке 14 и 15 сентября?

Всего через несколько дней в поселке Патроны Парк пройдет первая выставка архитектуры и дизайна «Свой дом EXPO». 14 и 15 сентября, с 11.00 до 18.00, здесь можно будет не только познакомиться с работами профессиональных дизайнеров и архитекторов, но и «попробовать загородную жизнь на вкус». Мы попросили одного из организаторов события Лору Кузнецову провести для читателей Газеты Дело «заочную экскурсию» по выставке.

– Итак, вы выбрали выходной день и отправились на 19 км. Байкальского тракта.

Следуйте по указателям: «Патроны» – поворот на тракте направо – и далее до «Патроны Парк» – поворот налево.

Паркуйте машину (наши парковщики сориентируют вас на месте) – и направляйтесь к зоне регистрации.

Там:

Возьмите купон для голосования, он же для розыгрыша подарков.

Получите еще один купон в бар – для обмена на напиток.

После вы сразу попадете на выставку работ архитекторов и дизайнеров.

Выберите и проголосуйте за тот проект, в котором вы хотели бы жить.

На территории выставки располагаются 6 домов Коттеджного Квартала.

В конце сентября в них уже въедут владельцы, а пока в каждом из них представлены экспозиции партнеров выставки: мебель, отделочные материалы, домашний текстиль, свет, звук, двери, потолки, полы – все, что может пригодиться при отделке, оборудовании и оформлении загородного дома.

На патио (территории между домами) – зона отдыха, кофейня «Инжинирия кофе», бар, тест-драйв гриль барбекю «Камины и Барбекю», блюда из свежей рыбы от «Юрта на форелевом острове», полезные смузи, салаты и сладости от Botanika.lab, свежая выпечка и гриль-меню от душевного кейтеринга «ОДИН».

Читайте также: Загородный дом будущего: как не построить дом, который «морально устарел лет на 30»? Опубликована программа выставки архитектуры и дизайна «Свой Дом EXPO», которая пройдет 14-15 сентября В программе выставки – каждый день, с 11.00 до 18.00: Выставка работ

Тест-драйв автомобилей Porsche

Тест-драйв гриль барбекю WEBER

Выставка работ премиум-фотографа Евгения Доманова

Детский этаж от «Любогорода»

Активная зона от World Class

Дегустация блюд на гриле и биодинамических напитков

Экскурсия по поселку

Экспозиции партнеров

Суббота, 14 сентября

11-00 Начало работы выставки. 12-00 Открытие выставки.

13-00 Мастер-класс от Botanika.lab, готовим суп Том Ям.

14-00 Бранч дизайнеров интерьера с гостями. За общим столом познакомимся с дизайнерами лично, обсудим вопросы эргономики пространства, стоимости интерьера, ценообразования.

18-00 Мастер-класс для дизайнеров интерьера от компании «Декор Престиж» и представителя фабрики обоев и краски Loymina.



Воскресенье, 15 сентября

11-00 Открытие выставки.

13-00 Мастер-класс от Botanika.lab, готовим тыквенный суп.

14-00 Бранч архитекторов загородных домов с гостями.

17-00 Розыгрыш гриль барбекю WEBER и других подарков от партнеров и организаторов выставки.

17-30 Награждение участников и победителей выставки «Свой дом EXPO».

18-00 Закрытие выставки.

«Свой дом EXPO. Тренды Архитектуры и Дизайна»

Вебсайт: dom-expo.com

Дата: 14-15 сентября 2019 года

Место: Поселок в лесу «Патроны-парк»