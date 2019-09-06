Благотворительная акция «Школьный портфель» прошла при поддержке ИНК

Волонтеры Иркутской нефтяной компании и Благотворительный фонд Марины Седых помогли собрать в школу детей из малообеспеченных и многодетных семей и воспитанников детских домов.Сотрудники ИНК подошли к наполнению портфелей неформально, положив в них также приятные сюрпризы – заколки, игрушки и сладкие подарки.По словам начальника межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Иркутскому району Оксаны Билык, ИНК подарила радость детям, которые остались без попечения родителей: «Для их опекунов это реальная помощь. Потребности школьников, равно, как и цены, постоянно растут, а каждому родителю хочется качественно подготовить к школе своего ребенка, будь то родной или приемный. Особенно важна поддержка для детей-сирот, которые находятся в специализированных учреждениях».
Благотворительный фонд Марины Седых направил средства на приобретение канцелярских принадлежностей для 100 детей, которые состоят на учете в управлении по социальной работе Центра помощи детям Усть-Кутского района, как находящиеся в социально-опасном положении или тяжелой жизненной ситуации. ИНК и фонд помогает Центру уже несколько лет на регулярной основе, всегда откликается на любую просьбу.Кроме того, Иркутская нефтяная компания перечислила в Российский детский фонд средства для помощи детям, пострадавшим от наводнения в Тулунском, Нижнеудинском и Чунском районах Иркутской области. На эти средства было закуплено пять тысяч школьных блузок и сорочек, около четырех тысяч пар качественной сезонной детской обуви и канцелярские принадлежности для школьников. Как отметила председатель Иркутского регионального отделения Российского детского фонда (ИРО РДФ) Светлана Кулинич, также за счет благотворительных средств ИНК были приобретены одежда и обувь для трех групп детей, которых из зон затопления отправляли в оздоровительные лагеря. «Если есть проблема, а тем более чрезвычайная ситуация, ИНК откликается первой. Мы всегда отмечаем внимание, участие, сопереживание. Поэтому хочу еще раз выразить слова благодарности этой компании от всех, кто будет обут, одет и полностью готов к школе», – отметила председатель ИРО РДФ.
Газета Дело
Благотворительная акция «Школьный портфель» прошла при поддержке ИНК6 сентября 2019
Волонтеры Иркутской нефтяной компании и Благотворительный фонд Марины Седых помогли собрать в школу детей из малообеспеченных и многодетных семей и воспитанников детских домов.Сотрудники ИНК подошли к наполнению портфелей неформально, положив в них также приятные сюрпризы – заколки, игрушки и сладкие подарки.По словам начальника межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Иркутскому району Оксаны Билык, ИНК подарила радость детям, которые остались без попечения родителей: «Для их опекунов это реальная помощь. Потребности школьников, равно, как и цены, постоянно растут, а каждому родителю хочется качественно подготовить к школе своего ребенка, будь то родной или приемный. Особенно важна поддержка для детей-сирот, которые находятся в специализированных учреждениях».
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