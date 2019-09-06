Руководство ФСС России оценило новые методы охраны труда на шелеховской промплощадке РУСАЛа

Представители Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ провели презентацию новых средств и методов охраны труда для делегации Фонда социального страхования России. Гостям предприятия во главе с заместителем председателя ФСС Михаилом Барбазюком и управляющим Иркутского регионального отделения Яной Соболь представили результаты последних исследований РУСАЛа в этой области, а также рассказали о современных средствах индивидуальной защиты.

Например, на ИркАЗе испытывают алюминизированные плащи со шлемом, защищающие от высоких температур, а также турбоблоки с принудительной подачей воздуха для защиты органов дыхания и зрения. На основе отзывов сотрудников ведется постоянная работа с поставщиками спецодежды, респираторов и масок – для закупки отбираются наиболее удобные и качественные модели.

В рамках экспертизы условий труда в компании проводятся замеры и анализ воздействия физических нагрузок на персонал. Эти данные позволят скорректировать нагрузки, подобрать новые способы облегчения труда металлургов. Так, сейчас в РУСАЛе рассматривается возможность тестирования корсетных костюмов – экзоскелетов. Эти простые в применении приспособления обеспечивают правильное распределение давления на опорно-двигательную систему и способствуют меньшей утомляемости.

На достижение целей охраны труда направлена и оптимизация рабочего времени заводчан.

– График составлен таким образом, чтобы в течение смены постепенно снижать физическую нагрузку, позволяя работникам правильно и безопасно восстановиться. Коллективы полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, ведется строгий контроль за их повсеместным применением, – отметил исполняющий обязанности генерального директора завода Владислав Патин.

Еще одной темой встречи стала работа по подготовке кадров. Сегодня в РУСАЛе действуют программы обучения и стажировок для молодых специалистов, а также есть возможность переквалификации для сотрудников предпенсионного возраста. Совместно с местными школами и вузами ИркАЗ ведет масштабную деятельность по профориентированию.

Для гостей провели экскурсию в производственные подразделения завода, где они смогли наглядно оценить высокие стандарты охраны труда и промышленной безопасности, внедренные на заводе, а также увидеть готовую продукцию ИркАЗа – алюминиевые сплавы.

По итогам встречи Михаил Барбазюк отметил высокий уровень организации работы по охране труда и защите здоровья работников. Кроме того, завод получил благодарственное письмо Иркутского регионального отделения ФСС за значительный вклад в социально-экономическое развитие Приангарья.

Компания РУСАЛ является крупнейшим работодателем Шелехова и Шелеховского района. На территории города работает три предприятия, входящие в ее состав: Иркутский алюминиевый завод, АО «Кремний», предприятие «СУАЛ-ПМ». Общее число сотрудников составляет почти 4000 человек.