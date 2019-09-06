Требование о выкупе ценных бумаг ОАО Швейная фирма «ВиД»

Во исполнение требований главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» ОАО Швейная фирма «ВиД» публикует текст поступившего в Общество 19.08.2019 г. Требования о выкупе ценных бумаг ОАО Швейная фирма «ВиД», а также резолютивной части отчета оценщика о рыночной стоимости акций ОАО Швейная фирма «ВиД».

Оценка произведена с целью определения рыночной стоимости но состоянию на 03 июля 2019 г. Предполагаемое использование результатов оценки: для осуществления процедуры принудительного выкупа в соответствии со ст.84.8 ФЗ «Об акционерных обществах». Расчет стоимости был произведен только для указанных целей, любое использование результатов расчета рыночной стоимости в других целях не отражает точку зрения оценшика. Полученные результаты: Рыночная стоимость одной именной обыкновенной бездокументарной акции ОАО Швейная фирма «Вид», по состоянию на дату оценки, округленно равна: 3 820 (Три тысячи восемьсот двадцать) рублей.