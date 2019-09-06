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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 30.08.2019 г. (тыс. руб./кв. м)6 сентября 2019
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Загородный дом будущего: как не построить дом, который «морально устарел лет на 30»? [06.09.2019]До выставки архитектуры и дизайна «Свой дом EXPO» в поселке Патроны Парк – считанные дни. Накануне события организатор выставки, девелопер Дмитрий Кузнецов и участник профессионального жюри, дизайнер Сергей Шергин обсудили мероприятие. Кому и зачем нужно пойти на выставку? Может ли она воспитать вкус заказчика? Что делать с дилетантизмом в дизайне? И каким должен быть загородный дом будущего?
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Лизинг недвижимости. 10 причин попробовать новый инструмент [06.09.2019]Если вы думаете, что недвижимость можно приобрести только за собственные деньги или в кредит, то вы ошибаетесь. «РАФТ ЛИЗИНГ» презентовала в Иркутске лизинг недвижимости для юридических лиц. Теперь практически любой объект можно приобрести быстро и без залогов. Елена Дуберштейн, директор по маркетингу ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», на "завтраке с коллегами" - мероприятии для руководителей агентств недвижимости и отделов продаж строительных компаний - рассказала об основных преимуществах нового инструмента.
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [06.09.2019]Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения? Звоните – решим!
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Аренда помещений. г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7Б [06.09.2019]Сдается 3 помещения на 1 и 2 этажах площадью по 50 кв. м в нежилом 2-этажном здании за гостиницей «Ангара». Центр города, развитая городская инфраструк- тура, подъездные пути, парковка, автостоянка.
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16-19 октября 2019 года. СибЭкспоЦентр. г. Иркутск. Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты [06.09.2019]
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ПАО «Корпорация «Иркут» извещает о проведении торгов по продаже имущества 11 октября 2019 г. [06.09.2019]
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [06.09.2019]
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 30.08.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [06.09.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 30.08.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [06.09.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Евгений Девочкин: «Лучше рано, чем поздно». Почему строительная компания «Максстрой» решила работать по эскроу [05.09.2019]Разрешение на строительство ЖК «Гранд-Парк» было на руках у Евгения Девочкина, генерального директора компании «Максстрой», задолго до вступления в силу нового закона о «долевке». Но он решил не достраивать объект по старой схеме, а начать «игру по новым правилам»: получил проектное финансирование в ВТБ – и, несмотря на все трудности процесса – не жалеет о принятом решении. «Лучше рано, чем поздно», говорит он. Тем более, новая схема оказалась удобной: когда не зависишь от продаж, можно, наконец, спокойно заниматься своей работой: строить – причем в полтора раза быстрее – и следить за качеством.
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Загородная «Победа». Как «автомобильный» подход помогает в строительстве загородного жилья [04.09.2019]В любое время года за три месяца построить загородный дом, который прослужит столетие – звучит фантастически. Но технология сборного железобетона «Победа» работает именно так. Домокомплекты, разработанные заводом железобетонных изделий компании «Сибавиастрой», продвигает на рынке компания «Мой новый дом». Директор Андрей Богданов рассказал, в чем преимущества «Победы» перед другими технологиями и как модель автобизнеса работает на рынке загородного жилья.
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«Галерея Revoлюция»: не только бизнес [09.08.2019]«Пойди за спросом – получишь прибыль» – таково негласное правило бизнеса. Создатели ТВЦ «Галерея Revолюция» в бизнес-центре Sobranie, однако, пошли по обратному пути – сформировали свое предложение и своего потребителя. Решение открыть «центр дизайна» в здании бывшего завода 10 лет назад стало по-настоящему революционным для иркутского рынка. Как сегодня уживаются на одной площадке бизнес и творчество? Почему «просто зарабатывать деньги – скучно»? Генеральный директор УК «Система АМТ», в управлении которой находится БЦ Sobranie, ТВЦ Галерея Revoлюция, Антон Кондратьев и идейный вдохновитель ТВЦ «Галерея Revолюция», совладелец M-Studio и Design Bar Михаил Григорьев рассказали о десяти слагаемых успеха своего проекта.
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Создавая город будущего. Благоустройство Иркутска обсудили на саммите РГУД [09.08.2019]V Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов не обошелся без жарких дискуссий. Одна из них была посвящена актуальной теме «Общественные пространства и территории: создание и управление». Почему у «сырьевого» Иркутска нет будущего? Чем бизнес может помочь государству? Сколько должно стоить качественное благоустройство? И кто должен следить за новыми общественными пространствами? Газета Дело записала самые интересные цитаты спикеров.
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«Стройте хорошие школы и ваши квартиры будут продаваться дороже». Марк Сартан о том, как школа может развивать территорию [09.08.2019]«Не любая школа может стать драйвером развития территории и способом повышения капитализации. Для этого она должна быть качественной, современной, привлекательной. Если не «Вау!» как «Точка Будущего», то хотя бы «О, здорово! Хотим туда отправить своих детей», – говорит Марк Сартан, генеральный директор Центра разработки образовательных систем. О том, какими должны быть школы-драйверы он рассказал на V Саммите РГУД.
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Аренда помещений. г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7Б [09.08.2019]Сдается 3 помещения на 1 и 2 этажах площадью по 50 кв. м в нежилом 2-этажном здании за гостиницей «Ангара». Центр города, развитая городская инфраструк- тура, подъездные пути, парковка, автостоянка.
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [09.08.2019]Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения? Звоните – решим!
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 02.08.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [09.08.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 02.08.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [09.08.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 02.08.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [09.08.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО НПК «Иркут» извещает о проведении торгов по продаже имущества 28 августа 2019 г. [09.08.2019]