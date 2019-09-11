От традиции до футуризма. Какие проекты архитекторов и дизайнеров увидят гости выставки «Свой дом EXPO»?

Каждый посетитель выставки «Свой дом EXPO» сможет отдать свой голос за лучший, по его мнению, проект архитектора и дизайнера. Выбор вряд ли будет простым: свои идеи представят профессионалы не только из Иркутска, но и из Улан-Удэ, Ангарска, Москвы, Санкт-Петербурга, Японии.

По словам организатора выставки Дмитрия Кузнецова, все работы очень разные – по функционалу, материалам, архитектуре.

– Каждый посетитель выставки найдет свое – на свой вкус. Кому-то нравятся деревянные дома, кому-то – каменные, кто-то предпочитает современную архитектуру, а кто-то является приверженцем классики. Все это будет представлено на «Свой дом EXPO».

Будет, например, деревянный дом для отдыха в лесу. Он из бревен, но с очень интересным решением кровли: летом она, по сути, является газоном, а зимой превращается в горку, с которой можно кататься.

Будет очень футуристичный дом – многогранный, сложный. В нем использовано всего два материала и два цвета. Белые стены и черные тонированные окна – и все, больше ничего нет. Выглядит шикарно. Более того, этот проект реализован, причем в Иркутске.

Будет дом, спроектированный в соответствии с учением фэн-шуй. Очень глубокая работа, интересная и философская в каком-то смысле. Посмотрим, как такая идея «ляжет» на нашего потребителя, понравится ли ему.

На выставке будет представлено более 60 проектов от 48 архитекторов и дизайнеров, предлагаем познакомиться с некоторыми из них:

Индивидуальный жилой дом

Ольга Жуйкова, проектное бюро «Архитектурные Решения»:

- В тренде сегодня комфортная жизнь. Люди стали больше понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Заявка на комфорт набирает обороты. Качество, современность, любовь к родному городу – тоже в тренде.

В тренде активный образ жизни и позитивное мышление, что влияет на архитектуру, так как архитектура – не что иное, как образ жизни того, кто ее использует.

«Интерьер на счастье»

Елена Березина, автор проектов и руководитель дизайн-бюро S-Classic:

- Модные тенденции в интерьере имеют свойство меняться, хоть и не так быстро, как, например, в фэшн-индустрии. Тем не менее, тренды в дизайне влияют на вкусы людей, и мы видим, насколько сильно интерьеры последнего десятилетия отличаются от своих предшественников.

25 лет мы создаем интерьеры, работая в самых разных современных стилях: минималистичных, гламурных, неоклассических, внимательно исследуя тренды и изучая пожелания своих заказчиков. Каждый раз наши интерьеры получаются совершенно разными. Но что их объединяет?

Главная тема всех модных в последние годы интерьеров – природа и натуральность, и это даже не тренд, а постоянно действующая на протяжении многих последних лет тенденция. В своих интерьерах мы используем мрамор, керамогранит, имитирующий всевозможные породы мрамора, дерево самых разных пород, натуральные ткани, кожу, нубук, разнообразные виды стекла и металлов, мягкие природные формы предметов. Грамотно дозируя и сочетая их, мы создаем интерьеры, модные сегодня и остающиеся модными на долгие годы.

На выставке мы представим 3 проекта. «Интерьер на счастье» (г. Ангарск) мы разработали в стилистике мягкого, чувственного минимализма, с использованием природной цветовой гаммы, натуральных тканей, керамогранита с великолепной имитацией натурального мрамора, дерева разнообразных пород. Проект «Мелодия любви» в стиле Luxury modern (г. Москва), здесь использованы очень красивые породы натурального мрамора, оникс, ценные породы дерева, латунь, шелк, кожа, нубук. В реализованном проекте «Морские оттенки», выполненном в стиле неоклассика (г. Иркутск), натуральным природным материалам отдавалось главное предпочтение, а в оттенках мы использовали цвета неба, моря, песка.

Работая с проектами загородных домов, мы понимаем, какое преимущество с точки зрения дизайна внутреннего интерьера они имеют по сравнению с интерьерами городскими. Помимо свободы в планировочном решении, в загородных домах мы имеем, как правило, возможность созерцать природный пейзаж через большие окна. Вид из окна становится великолепным украшением интерьера и зачастую является для нас вдохновением для создания дизайна внутри дома.

В поселке «Патроны Парк» строят светлые дома с высокими потолками, большими панорамными окнами, и мы уже представляем, насколько красиво, практично и интересно можно разработать интерьер внутреннего пространства этих домов, учитывая все современные тенденции и технологии, делая каждый дом уникальным, особенным, где будет продуман каждый уголок, и каждая деталь будет радовать своего хозяина долгие годы.

«Дом, в котором воздух»

Ольга Павлова, «Проектная мастерская Дом-А»:

- Основная задача в проектировании этого пространства состояла в том, чтобы сохранить ощущение простора и свободы. Перетекающие из одного в другое функциональные зоны, при этом объединённые общей цветовой гаммой, создают целостный эффект.

Заказчики мечтали видеть этот дом белым – поэтому здесь уместна контрастная работа с текстурами и доминантными цветами, которые намеренно подчеркивают чистоту архитектуры и игру белого цвета.

Взаимный обмен воздухом и светом с окружающей внешней средой – это тренд в строительстве загородных домов. Одно из самых важных требований и преимуществ загородного дома – его экологичное соединение с природой. Энергосберегающие технологии, системы очистки, умные самонастраивающиеся сценарии – все это призвано делать жизнь в загородном доме более комфортной и здоровой.

«Сбывшаяся мечта. Инновации плюс традиции»

Ольга Соколова и Анна Радюк, Студия «ARSO»:

- Идея проекта – создание для молодой активной семьи дома, представляющего гармоничный симбиоз традиционного понимания семейного очага с высокотехнологичной «начинкой».

Трендом загородного домостроения, на наш взгляд, сейчас является близость к первозданной природе, экологичность во всех смыслах. Одним из признаков этого стала популярность фронтального остекления, второй свет. Людям хочется дома ощущать свободное пространство, впустить внешнюю среду в свое жилище.

«Патроны-Хаус»

Татьяна Титова, архитектурная мастерская OPEN PROJECT STUDIO:

- Этот дом, расположенный в чудесном месте на заливе Ангары, мы полностью изменили под нужды наших постоянных заказчиков, весь первый этаж отдав под гостиную и кухню-столовую. А спальню заказчицы объединили с ванной и гардеробной. Из ванной комнаты теперь открывается вид на залив, и она не кажется зажатой в узкий пенал.

В тренде сегодня стремление людей оставить шумный мегаполис и приобрести дом недалеко от него, но на природе, в красивом и спокойном месте. Все меньше людей стремятся построить замок или дворец. Все больше ценится пространство, очерченное чистыми линиями, с элегантным минимализмом отделки, наполненное воздухом и светом, легкое и расслабляющее. Это касается и архитектуры загородной недвижимости, и ее интерьеров. Предметы мебели могут быть как топовыми иконами дизайна, брендовыми, невероятно дорогими, так и непритязательными и скромными, но результат заказчики ждут один: стильное, уютное, идеально пригодное для жизни пространство, которое позволяет остановиться, прислушаться к себе, вспомнить, для чего мы живем, и насладиться каждым моментом прекрасной жизни. И здесь нет места вычурности и чрезмерным излишествам.

Жилой дом в Улан-Удэ

Нелля Вердеш, студия интерьера Delight:

- Мы стремились создать интерьер стильным и смелым, как хозяева дома. Сегодня каждый из нас находится в бесконечном информационном потоке. Необходимо находить лучшее, отсекать лишнее.

В тренде сегодня уникальное единение с природой!

«Свой дом EXPO. Тренды Архитектуры и Дизайна»

Вебсайт: dom-expo.com

Дата: 14-15 сентября 2019 года

Место: Поселок в лесу «Патроны-парк»

Подробнее о программе выставки