Антон Паймышев, IT-компания ADICT: «Надо делать так, как считаешь правильным, а не так, как делают остальные»

Главным вопросом панельной дискуссии на «Байкал диджитал дейз 2019» стал вопрос о том, как развивать IT-отрасль на Байкале. Что нужно, чтобы создать в регионе IT-стартап и вывести его из «песочницы»? Почему людей надо не учить и направлять, а вовлекать? Как привести в движение профессиональное сообщество города? Об этом Газета Дело побеседовала с одним из организаторов конференции, Антоном Паймышевым, директором IT-компании ADICT.

На конференции обсуждали, почему в Иркутске мало IT-компаний. Кто-то говорил, что мало кадров, кто-то – что мало заказчиков. Как считаете вы?

– Это одно и то же на самом деле. Сейчас для того, чтобы организовать свой продукт, свой стартап, условно нужно три человека: разработчик, дизайнер и менеджер. Если их объединяет идея, они могут у себя в квартире, за ноутбуками создать что-то интересное и начать это продвигать на весь мир. В частности, наша компания была образована тремя людьми, которые решили в свое время «А почему бы не попробовать?». Нас никто не просил, не заставлял. Если разобраться, копнуть, то все яркие истории плюс-минус такие же.

Многие маленькие компании навсегда застревают в «песочнице». Что нужно, чтобы выйти из нее на другой уровень?

– Сложный вопрос, его обсуждают на каждой конференции по этой тематике. В первую очередь нужно не сидеть на месте. Чтобы маленькой компании выбраться из «песочницы», ей нужно бежать в пять раз быстрее, меняться в пять раз быстрее, придумывать что-то в пять раз быстрее. Нужна скорость!

А как же ресурсы, которых не хватает?

– Три человека, которые начали – это главный ресурс компании. Это ее двигатель, мозг, руки, ноги – на первых порах все будут делать они. А потом ты отстраиваешь бизнес-процессы, масштабируешься, начинаешь делегировать и так далее. Болезни роста, конечно, будут – все, как в учебниках по менеджменту. Но вначале нужны просто скорость, наглость и целеустремленность – то, что отличает выскочек и новичков. Ну и задор – он должен быть всегда, вне зависимости от возраста. Глаза должны гореть!

Много ли в Иркутске успешных историй?

– Таких историй в Иркутске мало, но они есть. Здесь важен вопрос образования. Да, у нас готовят хороших разработчиков, это увлеченные ребята. Но им не хватает бизнес-подготовки, маркетинговой подготовки, чтобы все это упаковать и продвигать. Еще, пожалуй, не хватает популяризации таких историй. Мало говорится о том, что результат получают целеустремленные, о том, что все это не так сложно, и что это не Цукерберг заокеанский, а такие же, как они, ребята, прямо здесь и сейчас, начав с чего-то простого, действуя путем проб и ошибок, получают опыт.

Поэтому на Байкал диджитал дейз 2019 было так много студентов?

– Да, третий-четвертый курсы матфака ИГУ были здесь почти в полном составе. А кроме них — студенты и представители «политеха». Нам нужно, чтобы появлялось больше IT-компаний. А для этого, мы считаем, нужно привлекать больше студентов. Через несколько лет эти люди выйдут на рынок труда, но мы должны начать вовлекать их уже сейчас.

То есть, основная целевая аудитория конференции – это студенты?

– Не совсем. Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь максимум аудитории, самой разной, самой широкой: от студентов и начинающих специалистов до действующих разработчиков, маркетологов, владельцев бизнеса. На конференции были наши коллеги по цеху из других регионов, были наши клиенты – как текущие, так и бывшие, и потенциальные. Были наши конкуренты. Но если возвращаться к студентам, то для них это особенно полезно – погружаться во взрослую, осознанную, состоявшуюся аудиторию, чтобы чувствовать там себя на равных. Конечно, нам важно, чтобы все участники повышали свой общий уровень.

Вы привезли спикеров из Омска, Кемерово, Барнаула, Москвы, Ульяновска. Неужели они приехали только из-за Байкала?

– Даже на Байкал люди просто так не едут. Шла большая длительная работа по приглашению. У каждого спикера свой интерес, но любой из них, когда едет в регион, хочет принести пользу, и чтобы было не скучно. То есть задача – совместить полезное с приятным.

Конференция как образовательный инструмент?

– В свое время у нас возникла гипотеза о том, что людей не надо учить и направлять. Важно сделать так, чтобы у них загорелись глаза, потому что если у человека будут гореть глаза, он сам все найдет и сам все изучит. И благодаря этому что-то может поменяться.

Но нельзя забывать также, что самое ценное в конференциях – это нетворкинг. Послушать доклады можно и удаленно. У нас в этом году тоже была онлайн-трансляция. Здесь же, на месте, можно поделиться друг с другом опытом, «выдернуть» спикера и спросить его обо всем, что ты хотел. В этом году мы максимально постарались реализовать именно эту составляющую конференции. У нас был обширный холл, плюс чат в Telegram, где завязалось очень живое общение, в том числе, со спикерами, которое мы планируем поддерживать и в будущем.

Одна из самых главных целей, которую мы себе ставили в этот раз и к которой мы будем стремиться и дальше – это приводить в движение сообщества Иркутска, связанное с информационными технологиями, диджиталом и маркетингом. У нас компании разрозненные, друг с другом общаются мало, и каких-то больших мероприятий, которые могли бы всех объединять, проводится не так много.

Панельная дискуссия определенно привела всех в движение.

– Панелька была «огонь». Я на самом деле очень доволен этим. Не знаю, как люди привыкли к поведению в дискуссиях, но если в следующем году будем проводить подобную «панельку», я специально буду подбирать аудиторию, которая будет не согласна друг с другом. Потому что когда все сидят и декларируют очевидные вещи – это скучно. Хочется, чтобы они могли поспорить, вопросы позадавать.

Что было самым важным при выборе спикеров?

– Качественный контент. Мое личное мнение как постоянного участника и слушателя различных конференций – рекламные доклады слушать неинтересно. Специалисты уже, как правило, все знают о предложении, с которым выходит спикер. А владельцы бизнесов и подавно знают, потому что к ним постоянно приезжают консультанты и приходят рассылки, каждого приглашают на бизнес-завтраки и другие небольшого формата мероприятия. Мы стремились к тому, чтобы на нашей конференции был годный контент. Собирали такие доклады, где рассказывались бы полезные вещи: кейсы, опыт. Я не уверен, что у нас на 100% получилось в этом году. Есть что улучшать.

Что еще хотите улучшить в следующем году?

– Основных моментов два: контент и сообщество. В этом году были крутые спикеры, очень классные. В следующем году хотим сделать, чтобы были просто фантастические. Это, кстати, к вопросу о том, что самая главная цель конференции – зажигать огонь в глазах людей. То есть нужно проводить такую конференцию, чтобы ты после конференции задался вопросом «А что это за человек? Почему я про него не знал?». Как при просмотре хорошего фильма – вдохновляешься и начинаешь что-то делать, изучать, смотреть по сторонам. Хотим сильнее вовлекать аудиторию, работать с большим количеством как студентов и специалистов, так и руководителей.

Третье – детально проанализируем все свои ошибки в организации. Мы хорошо видим свои недочеты и рады конструктивной обратной связи. Для меня лично это первая конференция, в которой я участвую как организатор, и мне хочется сделать именно так, как считаешь правильным, а не так, как делают остальные.

Наталья Понамарева, Газета Дело