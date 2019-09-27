Осень-2019: рынки нервничают, и на валютном это видно особенно хорошо

Рубль с начала года и по текущий момент укрепился к доллару почти на 8%, к евро — на 12%. Сегодня американская валюта торгуется около 64,35 руб., евро — рядом с отметкой 70,35 руб. Ослабление евро, которое мы видим, это как раз проявление страха и нервозности на рынках капитала, считает Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари»):

— В сентябре Европейский центральный банк объявил о запуске бессрочной программы выкупа активов с рынка. Это должно поддержать экономику. Ставка по депозитам здесь спустилась до -0,50% годовых, это значит, что владельцы денег должны платить банку за их хранение, а не наоборот.

Все эти меры направлены на то, чтобы заставить капитал работать, а не пылиться в банках. Но будет ли это эффективно — большой вопрос. Последняя статистика из еврозоны выходит слабой, и пока стимулирование даст свои плоды, система успеет замедлиться дополнительно. Отсюда и столь явная слабость евро. На этой неделе евровалюта снижалась под 70 руб., позже восстановилась, но остается фундаментально очень неустойчивой.

На эту осень и начало зимы мы ожидаем сохранения евро в пределах 69-73 руб. Депозиты в банках в евровалюте по-прежнему не интересны, средняя ставка по ним около 2,5%, и если и покупать евро, то для иностранных поездок.

Что касается поведения доллара, то тут все немного сложнее. Если годом ранее мы говорили, что пока Россия находится под западными санкциями и не имеет доступа к иностранным кредитам и займам, рубль будет оставаться под давлением. Спустя время видно, что российская валюта вполне устойчива, в том числе и за счет понижения инфляционного давления и снижения ставки Центробанком.

Официальная инфляция в России сейчас составляет около 4%, весь месяц наблюдается или снижение потребительских цен, или их нулевая динамика, но для этого сезона это вполне нормально. Жаль только, что непродолжительно. В октябре инфляция может опуститься ниже 4% и приблизиться к официальным целям. Для рубля ослабление инфляционного давления — это хороший сигнал.

Но если инфляция снижается, почему тогда россияне, и ростовчане в том числе, отмечают, что повседневная жизнь не становится дешевле? Одна из причин — отсутствие роста в параметрах доходов. Мы знаем, что доходы россиян не растут шестой год, в то время как индекс потребительских цен плавно, но движется. У людей становится меньше денег на руках, и даже при незначительной инфляции есть ощущение, что все вокруг стало дороже.

Еще одна причина — в повседневной жизни мы ориентируемся на отдельные товары и продукты, они выступают как маркеры цен. Кто-то обращает внимание на цены на сигареты, которые поднимаются из-за высоких акцизов, кто-то наблюдает за изменением цены, скажем, на сливочное масло, которое тоже дорожает. Но на этом фоне без внимания остаются, например, локальные снижения цен на плодоовощную продукцию или постоянные акции на бытовую технику, где цены на предыдущий модельный ряд сократились. Отсюда у нас формируются завышенные оценки, которые очень нервируют.

Но вернемся к валютам. Первое полугодие для российского рубля обычно удачнее и результативнее, чем второе, и это видно по динамике курса. Сейчас, осенью, вокруг рубля довольно много рисков. Это нефть, которая в основном торгуется вокруг отметки в $64 за баррель Brent, но глобально движется в широком диапазоне $61-66. Зависимость рубля от стоимости сырья действительно сократилась в последние годы, но заметные скачки цен рубль игнорировать все-таки не может.

Риском является и внешний фон. Торговые войны между США и Китаем за рынки влияния и сбыта, политические проблемы в США, замедление мировой экономики — все это не слишком приятные моменты для рубля.

В то же время точки опоры для «россиянина»— низкая внутренняя инфляция, доходы от нефти, спокойный геополитический фактор.

Ожидания по доллару на осень находятся в коридоре 63-67 руб. Хочется обратить внимание, что даже в случае явного внешнего негатива, осложнений внутри глобальных экономик и прочих острых моментах доллар пока не видно выше 69 руб.

И еще момент. В Госдуме сегодня обсуждают идею запретить лотерею грин-карт. Это как будто такой российский ответ на отказ Штатов в выдаче виз некоторым из отечественных политиков. Депутаты говорят: наши меры должны быть такими, чтобы на них точно обратили внимание. Но это, откровенно говоря, просто белый шум. Программа грин-карт США — это проявление демократической воли, и любое одностороннее ограничение ее работы — просто попытка привлечь больше внимания. Даже если предположить, что Госдума проведет такое воплощение импульсивности в своих чтениях, вполне можно будет говорить о некотором ослаблении рубля за счет эмоций рынка и ухода инвесторов от вероятных рисков. Но сейчас в валютной секции отлично понимают, что это ни во что реальное не выльется — пообсуждают и успокоятся. Рубль совершенно спокоен.