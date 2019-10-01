Банкротство – марафон: как не сойти с дистанции?

Арбитражный управляющий Игорь Льгов сравнивает процесс банкротства с марафоном – теоретически, его может пробежать любой, но без подготовки и тренера велик шанс сойти с дистанции. Мы побеседовали о том, как понять, стоит ли индивидуальным предпринимателям выходить на эту процедуру, и к какому «тренеру» обращаться.

Предприниматели – в группе риска

Игорь, как вы стали финансовым управляющим?

– На этот счет у меня есть история. Вот вы помните, что вы делали в пять часов вечера 30 декабря 2013 года? А я помню очень чётко. Я собирался уходить из офиса, уже выключал компьютер, предвкушая предстоящую новогоднюю поездку на Аршан – и тут раздался звонок. Женщина, трое детей, живёт в общежитии, задолженность по кредиту более 4 миллионов, ежемесячный платёж – 120 тысяч, в дверь стучат коллекторы, ей страшно, и она уже даже думает о том, чтобы расстаться с жизнью. Она стала моей первой клиенткой. И вот мы с друзьями едем на Аршан, и я читаю в Интернете, что у каждого десятого россиянина есть проблемы с кредитами – и понимаю, что по статистике, в наших с друзьями трёх машинах есть такой человек, но мы об этом ничего не знаем. Тогда этот мир и открылся для меня с другой стороны. А потом уже был принят закон о банкротстве физических лиц – настоящая революция! До его принятия человек был маленьким, а банк и коллекторы – большими, как Давид и Голиаф, только вот у должника не было даже камня (как у Давида), чтобы отбиться.

Отличается ли процесс банкротства индивидуальных предпринимателей от банкротства физических лиц?

– До 1 октября 2015 года банкротство ИП существовало – их банкротили так же, как юридические лица, это не секрет, этим инструментом пользовались. Когда вступил в силу закон о банкротстве физлиц, предприниматели стали банкротиться как физические лица. И процедура достаточно упростилась – она стала доступна большему количеству людей. Чем отличается процесс? В принципе, ничем, кроме того, что, если банкротится предприниматель, он должен за месяц до банкротства опубликовать сообщение об этом в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах. Поэтому на практике многие предприниматели закрывают себя как ИП и банкротятся как физлица – вот и вся разница.

Можно ли сказать, что предприниматели находятся в «группе риска» выхода на эту процедуру?

– Пожалуй, да. Ведь кто такой банкрот? Это человек, который совершил ошибку. Кто чаще совершает ошибки – те, кто что- то делает, или те, кто ничего не делает? Предприниматели каждый день совершают много действий.

Игорь Льгов, арбитражный управляющий.

Фото: Андрей Фёдоров

Локация: Ресторан "Стрижи"

Основная причина банкротства – потеря источника дохода

Какие причины, в основном, приводят к банкротству предпринимателей?

– Тут ИП практически ничем не отличаются от «физиков». Первая и самая основная причина – это потеря источника дохода. Если у физлиц, как правило, это сокращение с высокооплачиваемой работы, то у предпринимателей – потеря рентабельности бизнеса, и тут причины могут быть разными. Один мой знакомый, например, занимался вывозом мусора, но из-за реформы законодательства в этой сфере стал банкротом. А один из моих клиентов не успел вовремя сориентироваться на рынке, поймать тренд – у него была сеть магазинов «у дома», и его «выдавили» супермаркеты. Вторая причина банкротства, чаще всего у женщин – развод. Третья – невозможность выплачивать кредит на покупку дорогой машины или квартиры из-за изменившихся внешних условий. Четвёртый вариант – это поручиться за кого-то, кто в дальнейшем не платит кредит. Часто бывает так, что человек оформляет кредит на себя и отдаёт средства своему другу, чтобы тот начал свой бизнес или совместное предприятие. И вот вроде бизнес совместный, но в итоге кредит платит один. И, наконец, последняя причина – это проблемы со здоровьем у кого- то из близких родственников или у самого человека, когда берут, например, кредит на дорогостоящую операцию, зная заранее, что вернуть его не смогут.

Кстати, если говорить о предпринимателях – далеко не все, кого я называю предпринимателями, по факту имеют статус ИП.

Это как?

– Ну вот, например, случай из практики. Восемнадцатилетняя девушка из маленького города берёт кредит на полтора миллиона, поручителем выступает её подруга, и они вдвоём открывают ногтевой сервис – при этом не регистрируясь как индивидуальные предприниматели, не открывая юридическое лицо. Конечно, они прогорают – ведь у них ни образования, ни опыта, ни понимания того, как нужно действовать. По моей статистике, каждый третий банкрот имеет статус ИП, а каждый третий – либо вот такой «фактический» предприниматель, как эта девушка, либо его коснулась предпринимательская деятельность кого-то из родственников. То есть очень часто люди берут кредит на развитие совместного бизнеса, семейного. И в итоге мы банкротим мужа, жену и тёщу, потому что они набрали долгов или поручились за юридическое лицо. Юридическое лицо прогорело, а поручительство осталось.

Плюс банкротства – это возможность начать жизнь с чистого листа

Сколько всего за эти четыре года у вас было дел о банкротстве?

– Всего мы завершили 39 дел, списали 140 миллионов рублей долгов, полтора миллиона кредиторы получили. Самая большая сумма задолженности была 46 миллионов, самая маленькая – чуть больше 600 тысяч, средняя сумма, если эти крайние значения отбросить – 3 миллиона. И 11 из этих 39 банкротов – предприниматели. Причём в последнее время количество обращений растёт лавинообразно: мы за последний месяц сделали столько, сколько не делали за последний год, а за год сделали столько, сколько не делали за предыдущие два.

Игорь Льгов, арбитражный управляющий.

Фото: Андрей Фёдоров

Локация: Ресторан "Стрижи"

Как вы думаете, с чем это связано? Что-то произошло в сознании у людей или есть внешние причины?

– И то, и другое. Закону о банкротстве физических лиц уже почти четыре года, и люди, у которых есть проблемная задолженность, посмотрев на успешный опыт, стали чаще обращаться к юристам – если уже более ста тысяч человек по всей стране признаны банкротами, долги списаны, почему бы и не попробовать? Сначала это были именно физлица, а потом и предприниматели подтянулись – люди раньше почувствовали на себе ухудшение ситуации, а предприниматели, поскольку по своему складу имеют более активную жизненную позицию и склонны рисковать, ещё во что- то верили, брали кредиты, и только когда накопилась «усталость металла» – пошли банкротиться.

Есть стереотипное мнение, что банкротство – это такая «чёрная метка», приговор, клеймо на репутации. Соответствует ли оно реальности?

– На самом деле – нет. Основной плюс банкротства – это возможность начать жизнь с чистого листа: долги списываются, ты снова можешь регистрировать на себя какое- то имущество, выезд за границу не закрывается. Минусы – в течение трёх лет нельзя быть учредителем или директором юридического лица, в течение пяти лет нельзя выступать в этом же качестве в финансовой сфере и в течение десяти лет нельзя учреждать банк и быть его руководителем – согласитесь, это, мягко говоря, не частый случай. Но индивидуальным предпринимателем быть можно, никто не запрещает.

Игорь Льгов, арбитражный управляющий.

Фото: Андрей Фёдоров

Локация: Ресторан "Стрижи"

Банкротиться можно не всем

То есть сейчас можно сказать, что процедура банкротства ИП в принципе предсказуема?

– Да, мы уже представляем, сколько времени занимает этот процесс – в среднем, 9-12 месяцев. У меня был банкрот, у которого процедура длилась полтора года – но для сравнения, у юридических лиц банкротство может тянуться десятилетиями. Понятна и сумма затрат – от 120 тысяч. Стопроцентную гарантию списания долгов, конечно, никто не может дать – ведь решение принимает суд, сегодня практика одна, завтра она может поменяться. По моей статистике, по всем 35 гражданам долги списаны, но сейчас эта статистика немного нарушится, потому что меня назначают на должников, которые не платят ипотеку, и некоторые из них действуют недобросовестно – либо перед банкротством выводили активы, либо вовсе их не показывают, не идут навстречу.

Игорь Льгов, арбитражный управляющий.

Фото: Андрей Фёдоров

Локация: Ресторан "Стрижи"

Чтобы всё прошло успешно, нужна определённая открытость, честность?

– Да, добросовестность. Когда человек приходит к нам, мы задаём ему пять-семь вопросов, честные ответы на которые помогут принять решение – стоит ли выходить на процедуру банкротства. Сделки с имуществом за три года, предшествующие банкротству, обжалуются, то есть, если люди недавно что-то продавали или дарили – мы не рекомендуем им банкротиться, так как они потеряют это имущество, и более того – суд может не списать долги.

А как быть с совместно нажитым имуществом?

– Совместно нажитое имущество считается 50 на 50. Если нет брачного контракта – а его практически никогда не бывает у нас в стране – то имущество жены и мужа считается совместно нажитым. Если муж взял и продал имущество – это также будет оспариваться. Ситуацию может спасти брачный контракт, но только в том случае, если он был заключён до того, как один из супругов решил банкротиться. Если же такой контракт заключается уже в процессе или задним числом – он недействителен.

Резюмируя, что вы можете порекомендовать предпринимателям, которые задумались о банкротстве?

– Во-первых, обратиться к финансовому управляющему, чтобы получить грамотную консультацию. Во-вторых, выбирать местного специалиста, чтобы вы могли прийти к нему лично, познакомиться с ним и с делами, которые он вёл – ну и конечно, управляющему из Москвы или Петербурга просто-напросто невыгодно летать в Иркутск каждый раз, когда, например, нужно снять средства со счета должника или выполнить ещё какие-либо действия. В-третьих, быть добросовестным и честным и не стесняться признать, что проблема существует. Может быть, после консультации окажется, что и банкротство не нужно, а если всё-таки нужно – то лучше начать заниматься им как можно раньше. Конечно, этот «марафон» теоретически можно пробежать и в одиночку – есть люди, которые пробуют заниматься этим самостоятельно, не обращаясь к юристам – но на практике, лучше выходить на эту дистанцию вместе с опытным «тренером» – и тогда можно рассчитывать на успех.

Арбитражный управляющий

Игорь Льгов

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Евгения Скареднева, Газета Дело