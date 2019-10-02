ЖК «Гранд-Парк»: как строится один из первых проектов по эскроу в Иркутске?

ЖК «Гранд-Парк», строящийся в границах улиц Захарова, Сеченова, Мухиной и Бородина, привлекает внимание. Это неудивительно: новые 17-этажные дома красивы, гармоничны и находятся в удачном месте. Там, где раньше стояли унылые старые домики барачного типа, появился современный микрорайон с развитой инфраструктурой.

Об особенностях ЖК «Гранд-Парк» и о том, что позволяет строить его с высоким качеством и опережением сроков, Газете Дело рассказала заместитель директора ООО «Максстрой» Светлана Валеева.

Светлана, строительство ЖК «Гранд-Парк» идет полным ходом. Уже что-то введено в эксплуатацию?

– Да, в марте текущего года мы ввели в эксплуатацию первый пусковой комплекс нашего ЖК. Это три из 12 блок-секций и подземная парковка. Сейчас строим второй, такого же размера и тоже с подземным паркингом.

Расскажите о квартирах. Какие площади, какие планировки вы предлагаете?

– Когда мы разрабатывали проект, мы много внимания уделяли планировкам и оптимальной площади квартир. Конечно, у всех разный вкус, но при разработке в первую очередь учитывались самые востребованные параметры. Как показывает практика, площади квартир, предусмотренные нашим проектом, являются самыми привлекательными. Мы предлагаем покупателям однокомнатные квартиры площадью 38 кв.м, двухкомнатные по 55-58 кв.м. и трехкомнатные по 76 кв.м. Выбор есть.

Как обстоят дела с инфраструктурой?

– Там будет всё, что необходимо жильцам для по-настоящему комфортной жизни. На первых этажах традиционно расположатся магазины, объекты социальной направленности, офисы. На территории предусмотрены подземные парковки, а на придомовых территориях, что немаловажно – достаточное количество мест на открытых автостоянках. Также, конечно, будут и площадки, где смогут играть дети и отдыхать взрослые.

Кроме того, «Гранд-Парк» очень удачно расположен. В шаговой доступности школа, детский сад, объекты торговли, остановки общественного транспорта. Всё есть, и всё рядом.

А еще очень близко залив Якоби. Администрация г. Иркутска в 2018 году провела большую работу по благоустройству набережной, и теперь это комфортная зона отдыха с большой зеленой парковой зоной: есть где отдохнуть, посидеть, прогуляться. И лес, и залив – все рядом. Причем отдыхать можно и летом, и зимой. Плюс рядом находится развлекательный центр в Ершах с горнолыжной базой, саночными трассами и многим другим. В непосредственной близости от нашей застройки возводятся новые дома, строительство которых, так же, как и в нашем случае, осуществляется в рамках проекта развития застроенных территорий. Это значит, что район и дальше будет развиваться, обретать современный вид и очищаться от старых деревянных бараков.

– Второй пусковой комплекс ЖК «Гранд-Парк» строится по новой схеме – с применением счетов-эскроу. Что это дает покупателю?

– Действительно, мы одни из первых в регионе начали работать с использованием эскроу-счетов. На этих счетах до конца строительства надежно сохраняются средства покупателей. Теперь банк выступает основным гарантом сохранности вложенных средств, в случае расторжения договора он возвращает деньги покупателю.

Пока только несколько застройщиков в Иркутске работают с покупателями в рамках новых требований, законодатель дал срок на переходный период. Но все идет к тому, что скоро продаваться будет уже только готовое жилье, построенное застройщиком за счет собственных или кредитных средств. Идет мощная законодательная защита потребителя, покупающего недвижимость в новостройке. Это можно только приветствовать. Пройдет совсем немного времени, и все забудут такую проблему, как обманутый дольщик.

Кроме того, практика показала, что проектное финансирование позволяет строить объекты с более высоким качеством. Теперь мы не зависим от денег, поступающих от продажи квартир, при проектном финансировании идет планомерное поступление денежных средств, что позволяет своевременно оплачивать и выполняемые работы, и приобретаемые материалы. Все это позволяет существенно сократить строк строительства, а также привлекать к работам наиболее профессиональных подрядчиков, в связи с чем и качество выполненных работ повышается.

Но так работать могут только опытные застройщики?

– Да, наш опыт нам очень помогает.18 лет – довольно солидный возраст для застройщика, и можно с уверенностью сказать, что мы на строительном рынке не случайно. Несмотря на кризисные ситуации в стране, которые прямым образом отражались на нашей – и не только нашей – деятельности, нам удалось все преодолеть и сейчас двигаться вперед. ЖК «Гранд-Парк» – восьмой проект компании в сфере жилищного строительства. Всего мы уже построили и ввели в эксплуатацию более 170 000 кв. м жилья и 11 тысяч кв. м нежилой недвижимости.

Этот опыт помогает нам решать задачи повышенной сложности – такие, как участие в проектах развития застроенных территорий (РЗТ).

Участие в проектах РЗТ требует от застройщика серьезного запаса прочности…

– Конечно, ведь новые дома строятся на месте старого жилья, которое нужно снести, расселив людей. Расселение и снос домов выполняются полностью за наш счет. Кроме того, необходимо построить внеплощадочные сети, оплатить технологическое подключение строящихся объектов. Затраты, конечно, очень серьезные. Но, как говорится, если взялся – надо делать.

Движение вперед – это наш главный девиз. Наш город растет и развивается. Новая застройка глобальным образом решает вопросы сноса старого ветхого жилья, на месте которого появляются современные, комфортные дома. Очень хотелось бы, что бы то, что мы строим, нравилось людям, это является для нас приоритетным.

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