Илья Круговых: «Планируем построить первый брендовый отель на Байкале»

Страт егия развития туризма «Южное побережье Байкала», над которой Сбербанк работал в течение года, утверждена. Всего за три недели после её утверждения банк получил около 20 заявок инвесторов общим бюджетом в 8 млрд рублей. Илья Круговых, коммерческий директор ГК «Актив», один из инвесторов проекта, рассказал Газете Дело, как компания пришла к решению построить гостиницы в Листвянке и Иркутске, на какого целевого туриста они рассчитаны, и как на это повлиял проект Сбербанка.

О планах

Илья, на какой стадии ГК «Актив» решила войти в проект Сбербанка? Что повлияло на решение?

– Мы давно интересуемся форматом гостеприимства, отчасти потому, что наша площадка «Иркутск-Сити» требует развития именно в этом функционале. В этом месте необходим современный отель.

В прошлом году один из наших партнеров предложил разработать концепцию развития принадлежащего ему земельного участка в Листвянке. Анализируя эту локацию мы узнали, что Сбербанк разрабатывает проект «Южное побережье Байкала». Оказалось, что у нас много схожих подходов – и аналитический инструментарий, и методология. Именно поэтому мы согласились с решениями, которые Сбербанк получил в ходе исследования, и так легко присоединились к проекту.

Сфера нашей деятельности – инвестирование, строительство, эксплуатация и управление коммерческой недвижимостью. Это органично вписывается в проект Сбербанка. Главное - их исследование позволило получить четкое понимание трафика туристов. На Байкале есть несколько потенциально интересных туристических локаций, но нужно понять, кто туда поедет и, соответственно, какие объекты там необходимо построить. А от объектов зависит выбор операторов. Собственно, таким путем и мы пошли. Мы поняли, кто к нам может приехать, а кто не поедет из-за отсутствия нужной ему инфраструктуры.

Какой формат вы выбрали для размещения в Листвянке?

– На наш взгляд, на Байкале в первую очередь не хватает форматов стандартизированного гостиничного продукта, заведенного под известный мировой бренд. Это именно то, о чем говорит Сбербанк в своей стратегии. Они уделяют стандартным брендовым гостиничным продуктам большое внимание, понимая, что именно это нужно качественному туристу с более высоким средним чеком и более длительным размещением. Именно на это мы делаем ставку, именно такой продукт разрабатываем.

Вы имеете в виду конкретный бренд?

– Речь может идти о нескольких международных гостиничных сетях, но пока мы склоняемся к сотрудничеству с IHG InterContinental Hotel Groop, бренд Holiday INN. Сегодня, это, пожалуй, самый гибкий бренд с наиболее привлекательными условиями. Но не факт, что Residor или Hilton через два года не смогут предложить еще более интересные условия.

О рисках и возможностях

Но есть и проблемы?

– Да, есть серьезные законодательные препоны, мешающие развиваться туризму на Байкале. Многие операторы, в том числе работающие в России, принимая это во внимание, оценивают проект пессимистично. Представитель одного из международных операторов прямо так и сказал: «Я не верю, я знаю, какая там ситуация, я вижу, как все развивается».

Значит, вы сознательно рискуете?

– Мы понимаем, что такая ситуация не может продолжаться вечно. Рано или поздно она изменится, и к этому моменту у нас будет готовый продукт в стадии реализации. Мы снимем сливки с рынка.

Однако законодательные ограничения – не единственный отрицательный фактор?

– Конечно. Другой – не обеспеченная инфраструктурой территория. Отсутствие централизованных сетей водоснабжения, канализации, сложности с подключением энергоемких объектов к электросетям– все это не позволяет осуществлять стратегические долгосрочные проекты. В плане стратегического территориального планирования Листвянка не развивается как туристическая локация.

Напоминает стихийную застройку?

– Да, кто во что горазд. Собственно говоря, это не вина администрации поселка.. Это само по себе достаточно сложное место. Там трудно управлять туристическими потоками, сложные земельные вопросы и вопросы, связанные с иностранными инвесторами. Администрация пыталась и пытается как-то решить эти проблемы, и генплан разработать, и стратегию, но в силу разных причин это не работало. Тут нужен комплексный совместный подход и местной и региональной власти Сейчас это место, абсолютно неприспособленное для развития современного туризма. Но потенциал там колоссальный! До международного аэропорта 40 минут, берег Байкала, прекрасный вид на озеро, есть какая-никакая портовая инфраструктура, все маршруты и начинаются, и заканчиваются там. Но нет площадки для старта. Очень узкая береговая территория не позволяет сделать нормальное межевание, однако редкие локации позволяют строить.

И где же вы в Листвянке планируете возвести отель?

– У нас очень хорошая площадка, одна из немногих. Она находится не в центре, а рядом с Крестовой падью. Хотя место перегружено небольшими объектами, тем не менее, это уникальная локация. Нам удалось сформировать там достаточно большой участок под хорошую гостиницу.

О бренде и потребителе

Это будет большая гостиница?

– На 100 номеров. Это минимальная номерная емкость для брендовых отелей. У иностранных брендов есть порог отсечения и по размеру земельного участка. Они понимают, что, кроме здания (а Листвянка – это не Барселона, не Санкт-Петербург), здесь нужна прилегающая рекреационная территория. И мы к счастью попадаем во все эти требования. Мы имеем уникальную возможность, не нарушая норм, создать современный комфортный гостиничный продукт в абсолютно легальном поле.

У вас пока нет опыта в строительстве гостиниц?

– Это как сказать. Мы действительно еще не построили ни одной гостиницы, хотя строительством и управлением коммерческой недвижимостью занимаемся давно. Но мы работаем над созданием гостиничной концепции на нашей площадке в Иркутске с 2014 года, знакомимся с гостиничными продуктами, активно общаемся с представителями международных гостиничных сетей и управляющими компаниями рынка гостеприимства. И мы видим их интерес и к объекту в городе и к площадке на Байкале. Операторы понимают, что мы потенциально интересный игрок с серьезными намерениями, мы можем привлечь в проект серьезных инвесторов, да и банки положительно оценивают наши проекты У нас уже есть квалифицированные и опытные партнеры-консультатны в области создания и управления гостиничных проектов. Словом, у нас есть все всё для создания хорошего туристического продукта как в Листвянке, так и в «Иркутск-Сити».

Оба отеля будут от одной международной сети?

– Нет, не факт. В Листвянке вероятнее всего будет Holiday INN, а в Иркутске может быть другая сеть и другая концепция, потому что у этих отелей разные целевые потребители. Листвянка – это рекреация, там туристы, там больше среднее время проживания, и цена номера там будет выше. В городе мы реализуем концепцию бизнес-отеля, нацеленную на микролокацию «Иркутск-Сити», на поток въездного бизнес-туризма, который генерируют резиденты района. На нашей площадке серьезный въездной трафик. Это люди, которые приезжают сюда в командировки – подрядчики, партнеры.

В ИНК?

– И в ИНК, и в ВЧНГ, и в Саянскхимпласт, и в Иркутскнефтепродукт, чуть в меньшей степени – в БЦ «Собрание». По моим подсчетам, ежедневное количество гостей компаний-резидентов района «Иркутск-Сити» в нашем городе составляет 40-50 человек! И этот трафик может быть трафиком нашего отеля, это практически половина плановой заполняемости планируемого отеля! Это очень хороший показатель для гостиниц. Если мы получим такой трафик – задача сильно упростится. В высокий сезон мы гарантированно заполним гостиницу, потому что рядом автовокзал, рядом центральная улица – Карла Маркса. Если правильно выстроена концепция, если выбрано правильное место и обеспечена безопасность – можно рассчитывать на хороших иностранных туристов.

На какую звёздность вы ориентируетесь?

– Раньше мы планировали выйти на бренд 4 или 4*+, что требовало более серьезных инвестиций. Сейчас мы скорректировали планы. Потребность в гостиничных услугах никуда не ушла, но мы решили строить объект в более бюджетном сегменте. В «Иркутск-Сити» это будет 3*, и можно будет открыться как под международным брендом, так и под локальным.

Мы строим концепцию так, чтобы учесть и требования бренда, и нашу классификацию. У отеля в Листвянке будет 4* по российским и 3+* по международным стандартам.

О партнере

На каком этапе проекты сегодня?

– На обеих площадках ведется проектирование. По Листвянке мы скоро планируем завершить его, согласовать концепцию с держателем бренда, и, возможно, получить франшизу на бренд, надеясь, что за год-два, ситуация с законодательными ограничениями разрешится. На площадке «Иркутск-Сити» параллельно проектированию мы заканчиваем формирование пула инвесторов и привлекаем заменое банковское финансирование

Наличие такого партнера в проекте «Южное побережье Байкала», как Сбербанк, может помочь вашему бизнесу?

– Более того: это едва ли не единственная возможность на нашем непредсказуемом рынке получить не просто партнера, а некий драйвер для бизнеса. Любой бизнес в области гостеприимства и туризма на Байкале, имея такого партнера, как Сбербанк, снимает с себя массу рисков.

И дело даже не в особых условиях кредитования, а в том, что Сбербанк уже выполнил большую часть работы по разработке стратегии. Очень часто мы – предприниматели – находимся на уровне оперативного управления и мало внимания уделяем стратегическим планам. На какой сегмент рынка ориентироваться, что будет с этим сегментом и моим продуктом через 3,5,7 лет? Как может меняться рынок и готов ли мой продукт к таким изменениям? Готов ли я к приходу новых игроков? И как раз стратегические наработки Сбера в рамках проекта «Южное побережье Байкала» дают ответы на эти вопросы, точнее предлагают уже готовые , основанные на стратегическом видении развития всей территории продукты.

В этом смысле роль Сбербанка переоценить сложно. Надо просто подключаться к этому движению и работать. Место для творчества и инициативы достаточно.

Справка

Проект «Южное побережье Байкала», разработанный Байкальским банком Сбербанка совместно с Правительством Иркутской области», представителями бизнес- сообщества , экспертами туристической отрасли, представляет собой стратегию развития туризма в регионе. Для его реализации банком составлена Дорожная карта, определен объем инвестиций — 22,4 млрд, рублей, разработано более двадцати т.н. «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса. Проектные предложения рассчитаны, как на создание инфраструктуры новой туристической зоны, так и на развитие сферы ее услуг. Конечной целью проекта «Южное побережье Байкала» должно стать увеличение турпотока в ближайшие 5 лет в 2 раза (с 1,7 млн человек до 3,0 млн человек в год) и увеличение в три раза среднего чека пребывания туриста в Иркутской области (сейчас - 500 $).

По вопросам участия в проекте обращайтесь к Евгении Найденовой, руководителю проектного офиса «Южное побережье Байкала». Тел. 89025663895