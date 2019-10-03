Время новых возможностей. Иркутскому филиалу Россельхозбанка – 14 лет

13 октября Иркутский филиал Россельхозбанка отмечает 14-й день рождения. За это время филиал занял лидирующую позицию финансовой поддержки агропромышленного комплекса региона.

По информации Минсельхоза России по доле Банка на региональном рынке кредитования сезонных работ, доля кредитования Иркутского филиала РСХБ составила 68%. В регионе строятся крупные животноводческие комплексы, успешно развивается растениеводство.

Если на первых порах своего существования филиал стремился обеспечить аграрный сектор области дополнительными средствами, увеличивая объемы финансирования, то сегодня, наряду с активизацией розничного кредитования, преследует долгосрочные цели взаимодействия с предприятиями базовых отраслей экономики.

Кредитный портфель физических лиц Иркутского филиала за последние пять лет вырос ровно в 2 раза, а средства клиентов – в 5 раз.

Россельхозбанк стремится на паритетных началах выстраивать отношения с клиентами и быть надежным помощником в сложных жизненных ситуациях. Чрезвычайная ситуация в текущем году внесла изменения в привычный ритм жизни и работы многих жителей Иркутской области, оказавшихся в зоне затопления после наводнения. Россельхозбанк предоставил пострадавшим заемщикам отсрочку погашения процентов, а также пролонгированный окончательный срок возврата кредита.

«В целом, АПК региона при поддержке федерального и областного бюджетов, кредитов Иркутского филиала Россельхозбанка, а также иных финансовых структур успешно наращивает конкурентные возможности. На сегодняшний день политика РСХБ отвечает насущным потребностям производства, а кредитная линейка «заточена» на результат, – отмечает директор Иркутского филиала Наталья Баркова. – Иркутский филиал Россельхозбанка готов и дальше поддерживать предприятия и население региона. Поздравляю всех сотрудников филиала и наших постоянных клиентов с Днем рождения и приглашаю новых клиентов к нам на обслуживание. Надеюсь на долгосрочное и эффективное сотрудничество».