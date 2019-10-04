Льготный лизинг. Как иркутскому бизнесу получить господдержку на обновление оборудования

Льготный лизинг для предпринимателей появился в стране сравнительно недавно. Однако спрос на обновление оборудования и техники на льготных условиях набирает обороты: местный бизнес успел подать уже 24 заявки. Сделать процесс более простым и комфортным обещает Иркутский областной гарантийный фонд – его специалисты помогут оформить заявки и правильно подготовить документы. Фонд готов также предоставить и свое поручительство по этим сделкам. Как и на каких условиях, Газете Дело рассказала Диляра Окладникова, директор Иркутского областного гарантийного фонда.

Кто приобретает оборудование в лизинг

Одно из региональных предприятий, которое уже воспользовалось программой льготного лизинга оборудования – «Ангара Плюс». Компания входит в число крупнейших в России и является одним из ведущих деревообрабатывающих предприятий в Сибирском регионе.

«Ангара Плюс» производит продукцию из ангарской сосны и лиственницы, используя при этом современное деревообрабатывающее оборудование, отвечающее мировым стандартам, рассказала Диляра Окладникова. – Компания приобретает его в том числе с помощью Фонда по программе льготного лизинга. Модернизированный завод «Ангары Плюс» поставляет продукцию на экспорт, в страны Средней Азии и Прибалтики, Восточной и Западной Европы, а также Тихоокеанского и Азиатского регионов, включая Японию и Китай. Работа с таким бизнесом у нас сейчас в приоритете».

Кто предоставляет льготный лизинг

Лизинг под 6-8 % годовых на приобретение нового оборудования в России предоставляют 4 региональных лизинговых компаний (РЛК), созданных в 2017-18 гг. Несмотря на то, что все они находятся в других регионах: в Казани, Уфе, Ярославле и Якутске – иркутский бизнес тоже может воспользоваться их услугами.

«Иркутский областной гарантийный фонд является информационным партнером РЛК на территории Иркутской области, – рассказала Диляра Окладникова, директор Иркутского областного гарантийного фонда. – Наши специалисты помогают местным предпринимателям оформлять заявки и готовить необходимые документы для получения лизинга. При необходимости Фонд выступает поручителем по этим договорам.

В 2019 году Фондом в РЛК направлено двадцать четыре заявки от предпринимателей региона на получение льготного лизинга. Цель всех заявок – приобретение оборудования. Пять договоров лизинга на общую сумму 98,4 млн рублей уже заключены, еще один договор находится в стадии подписания. По всем сделкам фонд предоставил своё поручительство».

Каковы условия

Льготный лизинг от РЛК доступен микро- и малому бизнесу: предприятиям с выручкой, не превышающей 800 млн рублей и численностью сотрудников до ста человек, а также индивидуальным предпринимателям. Финансирование предоставляется на срок до 60 месяцев для приобретения нового оборудования стоимостью от 5 млн рублей. Для предприятий сельскохозяйственной сферы стоимость оборудования может быть ниже – от 3 млн рублей. А сам лизинг предоставляется на более долгий срок – до 84 месяцев. Авансовый платеж составляет от 10%. Ставка по программе – 6% годовых для российского оборудования и 8% годовых для иностранного оборудования.

«Эти условия могут быть еще более выгодными, – рассказала Диляра Окладникова. – Если в сделке участвует Фонд, а лизингополучатель соответствует определенным требованиям РЛК, то авансовый платеж будет равен 0%. Важно помнить, что оборудование, приобретаемое по программе льготного лизинга, должно быть новым, ранее не использовавшимся или не введенным в эксплуатацию. Если предприятие приобретает оборудование в лизинг, планируя заниматься совершенно новым для него видом деятельности, то у него обязательно должна быть и другая текущая деятельность, которая станет дополнительным источником погашения лизинговых обязательств».

Что нужно сделать для получения льготного лизинга

Для участия в льготной лизинговой программе на приобретение оборудования предпринимателю необходимо определиться с оборудованием, выбрать поставщика и заполнить анкету на сайте Иркутского областного гарантийного фонда: www.fondirk.ru или обратиться напрямую в Фонд.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (3952) 25-85-20.

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