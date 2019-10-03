«Дома 120-й серии можно собирать и летом, и зимой». Сергей Эйсбруннер – о преимуществах технологии сборного железобетона

Строить многоквартирные дома можно в сжатые сроки, с заводским качеством и круглый год. Все это позволяет технология сборного железобетона. Чем хороша 120-я серия и почему она может оказаться особенно интересной сегодня, при переходе жилищной отрасли на проектное финансирование и эксроу-счета? На вопросы Газеты Дело ответил директор завода железобетонных изделий компании «Сибавиастрой» Сергей Эйсбруннер.

С. Эйсбруннер. Фото А. Федорова

Можно строить круглый год

– Сергей, многие слышали о 120-й серии, но, наверное, не все до конца понимают, в чем ее суть. Расскажите, что представляет собой эта конструкция?

– Это железобетонный каркас в виде сборных колонн, сборных плит перекрытий и монолитных ригелей между ними, в которых натянуты канаты. Они стягивают всю систему и придают ей прочность и сейсмостойкость. Конструкция позволяет использовать различные строительные материалы для возведения наружных стен. Это могут быть любые строительные блоки: кирпич, газобетон... Внешняя архитектура здания и фасады – тоже любые: облицовочный кирпич, навесные вентилируемые фасады, мокрые фасады.

Изначально 120-ю серию применяли в Югославии – ее специально разработали для строительства в сейсмичных районах. В Иркутск эта технология пришла в начале девяностых, а компания «Сибавиастрой» освоила производство и монтаж каркаса 120-й серии в 2001 году.

Фото из архива компании

По вашему описанию выходит, что технология сборного железобетона наиболее близка к распространенному сегодня монолиту. В чем отличия, преимущества?

– Главное преимущество в том, что, в отличие от монолита, это круглогодичная технология. Большинство застройщиков у нас работают сезонно: в мае начали, в октябре закончили. Сколько успели залить – столько залили. Мало кто продолжает строительство в морозы. Прогрев – это большие затраты. А дома 120-й серии можно собирать и летом, и зимой.

Если посмотреть на наш строительный рынок – очень мало сегодня осталось организаций с постоянными коллективами. Нет круглогодичной загрузки – следовательно, нет и коллективов, их нечем занять зимой. Раньше строительные организации работали зимой, летом, весной – все время была работа.

С. Эйсбруннер. Фото А. Федорова

С приходом монолита необходимость содержать коллективы отпала.

– Конечно, проще привезти рабочую силу на сезон. По большому счету, мы строителей-то вывели в городе: остались небольшие группы бригад, которые с одного места на другое кочуют. Сборное же домостроение позволяет содержать бригады, которые загружены работой круглый год. И такие примеры есть.

Расскажите?

– Это ООО «Град», который построил ЖК «Сигма». После этого они построили еще три дома по 120-й серии для Авиазавода. Причем очень быстро – от начала строительства и до полной сдачи «под ключ» этих трех блок-секций всего год прошел.

Второй пример – «Инстройтех». Они возводят по сборной технологии ЖК в Ново-Ленино. По их словам, экономика нормальная получается, и им нравится, что загрузка у коллектива круглогодичная.

ЖК "Сигма". Фото из архива компании

Возможность строить круглый год – она ведь в итоге и экономить позволяет? С учетом перехода отрасли на проектное финансирование и эскроу-счета это может быть важным фактором.

– Конечно, это большая разница – строить на кредитные деньги один год или два-три. Кроме того, и на трудозатратах, на численности персонала получается экономить. Продукт заводской готовности и качества, бригада монтажников – всего семь человек. Они заходят на объект и по четыре этажа каркаса в месяц собирают.

Себестоимость, выходит, можно снижать – а значит, и продавать квартиры по более привлекательным для людей ценам. Почему же тогда все продолжают строить монолитные дома? Не переходят на 120-ю серию?

– У нее есть одно условие, которое не всем подходит – ограниченность 12-ю этажами, это сделано для выполнения самых строгих требований сейсмостойкости. Земля в городе дорогая, и понятно, что «выжать» из нее нужно максимум. Тем не менее проектов, где это ограничение перекрывается плюсами технологии – достаточно. Да и людям в 12-ти этажах жить комфортнее

ЖК "Дом на проспекте". Фото из архива компании

А сама технология, необходимость ей овладеть, не является барьером для строительных компаний?

– В технологии ничего сложного нет, все элементарно. Тем более мы готовы помогать на всех стадиях, у нас даже готовая бригада монтажников есть – приедут, соберут. Зачастую у строительных организаций есть специалисты для натяжения, но нет лаборатории – мы свою предлагаем, она производит замеры натяжения канатов. Вывозку мы тоже можем организовать – предоставляем свой транспорт, и панели, и колонны, и плиты – все возим. То есть сервис у нас возможен стопроцентный. Надо 120-ю серию? Спроектируем, произведем, привезем, смонтируем.

Любой класс жилья, свободные планировки

Класс жилья в домах 120-й серии – эконом или совсем не обязательно?

– Любой класс жилья можно заложить. Планировки там свободные – как запроектируешь, так и будет.

Фото из архива компании

И все новые планировки вроде «евродвушек», «евротрешек», смарт-квартир – тоже возможны?

– В пределах этажа каркас позволяет запроектировать все, что угодно. Высота потолка - тоже может быть любой. Панорамные окна – без проблем. Ведь в основе технологии – тот же каркас, только изготавливается он на заводе, застройщик свободен в выборе любых параметров проекта.

Объекты социальной инфраструктуры: школы, детсады - по этой технологии строите?

– Конечно, у нас есть такой опыт: на Мухиной построен детский сад, на Баррикад, в Ново-Ленино. 120 серия в сфере соцкультбыта очень удобна: и школы, и детсады быстро собираются. Одноблочный садик можно за три месяца собрать, за полгода - сдать.

Детский сад. Фото из архива компании

Традиции качества

Мы не раз уже упомянули «заводское качество». Можете рассказать, как и чем оно обеспечивается?

– Все, что производится на заводе, контролируется: поступающий материал, изготовление бетона и железобетона – у нас мощная лаборатория. И приемка изделий осуществляется – все под контролем.

Такое внимание к качеству – исторически сложилось?

– Завод изначально образовался для сооружения взлетно-посадочных полос. Потом уже «Сибавиастрой» начал заниматься жилищным строительством – и то, в первую очередь, для себя, для своих сотрудников. Позднее уже выделили это в отдельное направление, в конце девяностых.

С. Эйсбруннер. Фото А. Федорова

И стандарты качества в жилищном строительстве остались те же, что и для взлетно-посадочных полос?

– Конечно. Вы знаете, есть такое отличное слово – репутация. Так вот, у нашего предприятия годами наработанная хорошая репутация. Мы ей дорожим и традиции качества передаем из поколения в поколение.

На крупных заводах всегда к качеству относились серьезно. В советское время, кроме того, что на самих заводах были крупные лаборатории и большой штат отдела технического контроля, были и другие структуры, которые постоянно нас проверяли: Госстандарт, специализированный отдел ЖБИ приезжал ежегодно, проверял качество продукции, технологии, документацию.

А сейчас вы бы такую проверку прошли?

– Прошли бы. Я в этом уверен.

8 (3952) 500-360

Иркутск, Ширямова, 101

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