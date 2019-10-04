Анна Ушарова, архитектор: «Чем ‘индустриальнее’ жизнь, тем больше хочется единения с природой»

Архитектор Анна Ушарова стала лучшей по итогам зрительского голосования на недавно прошедшей выставке «Свой дом EXPO» и была удостоена титула «трендсеттера». Мы попросили победительницу рассказать о проекте, который был представлен на выставке, поделиться секретами успеха и планами на будущее.

О проекте

В основном, суть и идею проекта формирует заказчик – техзаданием и понравившимися примерами. В данном случае желание заказчика совпало со всеми современными тенденциями. Моя задача – грамотно и достойно воплотить желания заказчика в проект, учитывая особенности участка, сориентировать в правильном направлении, используя весомые аргументы, не дать ему ошибиться и не дать переплатить на этапе строительства. Основной идеей было максимально открытое, современное, двухуровневое пространство общих помещений с максимальным слиянием с природой.

«Дом среди сосен»

О секрете успеха

Думаю, что чем «технологичнее» и «индустриальнее» наша жизнь, тем больше желание единения с природой, поэтому одна из последних тенденций – панорамное остекление, которое в летнее время позволяет стереть границу между помещением и природой. Тем более, что современные технологии предлагают сдвижные, складные витражные системы и позволяют даже в нашем регионе соблюдать теплотехнические нормы. Наличие террас – промежуточное пространство, тоже отвечающее этой задаче. Как я всегда говорю заказчикам: «Вы еще в тапочках и с чашкой кофе, но уже в лесу». Ну и, конечно же, я думаю, нет людей, равнодушных к натуральному дереву, которое использовано для отделки фасада. Уверена, оно сыграло свою роль в победе проекта.

Но самое главное, как мне кажется, – эргономично (как бы банально это ни звучало, но это очень точное и емкое слово) сочетать все эти тренды между собой, чтобы человек сказал: «Я хочу такой же дом». Я не один раз слышала это на выставке, и это максимальная оценка для меня. Наверное, помимо современных трендов, дом должен выглядеть безоговорочно уютным.

О титуле «трендсеттера»

Это еще одно подтверждение, что я слышу и понимаю заказчика. И, наверное, подтверждение определенного уровня профессионализма меня как архитектора.

О планах

Очень сложно обходиться всего двумя руками, поэтому в планах найти помощников, при этом остаться автором проектов. Сейчас у меня в работе целая усадьба: трехэтажный дом, баня, гараж по новой для меня технологии Post & Beam (стоечно-балочная конструктивная схема из крупноформатного бревна). Планы согласованы, переходим к фасадам и визуализации.

О выставке

Боюсь, у меня теперь предвзятое мнение – мне мероприятие не могло не понравиться с таким итогом. Если без шуток... Вспоминаю, как двухдневный праздник! Два дня с утра до вечера – бесконечное общение с коллегами, друзьями, существующими и потенциальными заказчиками. Бесценная обратная связь! Для меня это, пожалуй, было самым главным. Организаторы создали все условия для этого. Действительно были потенциальные заказчики, и это здорово. Очень достойный уровень организации, удалось привлечь много народу. Проект удался! К хорошему быстро привыкают – так что ждем новый конкурс.