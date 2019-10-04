«Мы хотели сделать атмосферное мероприятие, и нам это удалось». Организаторы «Свой дом EXPO» подвели итоги выставки

«Мы хотели сделать атмосферное мероприятие, и нам это удалось», – говорят организаторы первой выставки загородной архитектуры и дизайна «Свой дом EXPO», Лора и Дмитрий Кузнецовы. Более 1300 иркутян побывали в поселке «Патроны Парк» 14-15 сентября, чтобы «попробовать загородную жизнь на вкус», познакомиться с проектами дизайнеров и архитекторов и отдать свой голос за «дом будущего».

Мнения разделились

Организаторы «Свой дом EXPO» ставили своей целью определить тренды загородного домостроения, показать иркутянам современные идеи в архитектуре, дизайне интерьера, техническом оснащении и образе жизни за городом. Задуманное удалось: на выставке были представлены работы архитекторов и дизайнеров из Иркутска, Ангарска, Улан-Удэ, Токио, Москвы, Санкт-Петербурга. Оценивали проекты простые иркутяне – и это было непросто, ведь на суд гостей были представлены действительно лучшие решения и идеи. Тем не менее, к концу второго дня победители были определены: ими стали архитектор Анна Ушарова («Дом среди сосен») и дизайнер Елена Валова («Интерьер с характером»).

По словам организатора выставки Дмитрия Кузнецова, результаты «народного» голосования оказались необычными. «Победила не только конкретная работа сама по себе, но и работа человека на выставке, – пояснил он. – Это оказалось очень важным и принесло соответствующий результат. Недостаточно было просто сделать стенд, выставить планшет. Почему титулованные московские дизайнеры и архитекторы оказались в самом низу? Потому что они не присутствовали на выставке, не могли ничего добавить и рассказать дополнительно о той работе, которая была представлена на планшете».

Профессиональное жюри тоже сделало свой выбор – 10 лучших проектов будут опубликованы в специальном журнале. Любопытно, что мнение посетителей выставки и профессиональных судей не совпало абсолютно. «Гости выставки смотрели работы и действительно примеряли их на себя, – рассказал Дмитрий Кузнецов. – И победили наиболее реализуемые проекты: людям было понятно, как их сделать, как в них жить. Не просто картинки, которые нравятся, не просто художественные образы победили – как это обычно бывает в профессиональной среде – а утилитарность, функциональность, демократичность и доступность».

Диалог состоялся

Помимо выставки, посетителей «Свой дом EXPO» ждала большая и разнообразная программа: живая музыка, напитки, барбекю, мастер-классы – и все это на кристально чистом, пьянящем воздухе на территории только что построенного коттеджного квартала.

Даже капризы погоды не остановили иркутян, которые не захотели упустить уникальную возможность «попробовать загородную жизнь на вкус» и лично побеседовать с профессионалами – как на стендах, так и на специально организованных бранчах. Диалог гостей выставки и профессионалов состоялся – и был полезным и содержательным.

«Дизайнеры и архитекторы присутствовали на выставке лично, находились возле своих работ, общались непосредственно с потенциальными клиентами, более того, получили заказы, пообщались друг с другом, с партнерами. Получился глобальный нетворкинг для профессиональной среды и для людей, которые планируют или уже строят дома, квартиры, делают ремонт и т.д., – рассказала организатор выставки Лора Кузнецова. – Мы до сих пор получаем благодарности от партнеров, потому что для них эта выставка в профессиональном плане, в плане бизнеса была очень полезной».

Что дальше?

История выставки «Свой дом EXPO» продолжится в следующем году – возможно, в новом формате. «Будем приглашать к участию другие поселки, углублять интеллектуальную составляющую – больше и детальнее говорить про сами работы, делать презентации, заранее собирать у аудитории вопросы, на которые архитекторы и дизайнеры смогут ответить на самой выставке», – поделилась планами Лора Кузнецова.

Когда и как пройдет вторая выставка «Свой дом EXPO», организаторы обещают рассказать уже зимой, после Нового года. А пока – готовят к верстке профессиональный журнал о загородной архитектуре и дизайне, а также презентацию онлайн-выставки: на сайте будут размещены работы как победителей, так и остальных участников «Свой дом EXPO». Все желающие смогут познакомиться с трендами загородного домостроения в онлайн-формате.