ВТБ предлагает новые возможности для предпринимательства

Банк ВТБ продолжает совершенствовать продуктовую линейку, развивать дистанционные каналы обслуживания и предлагать компаниям и индивидуальным предпринимателям новые удобные сервисы.

Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова отметила: «В своей работе мы уделяем большое внимание клиентоориентированности – это стратегическая задача банка. Мы продолжим совершенствовать продуктовую линейку, чтобы все большее число услуг можно было получить в режиме онлайн. В наших целях предоставить клиентам самые современные продукты и сервисы для удобства решения как деловых, так и личных задач».

Так, в рамках реализации стратегических задач, банк обновил линейку продуктов для сельскохозяйственных предприятий среднего и малого бизнеса. Теперь минимальный размер кредита равен 4 млн рублей, максимальный – 150 млн рублей. В зависимости от целей финансирование может быть предоставлено на срок до 7 лет. Деньги выделяются на пополнение оборотных средств, приобретение имущества, а также ремонт и реконструкцию.

Кроме этого, в обновленной линейке кредитов существенно упрощены требования к залоговому обеспечению, в частности, стала возможной реализация сделок, где единственным залогом выступает основной актив АПК – земли сельскохозяйственного назначения. Финансирование в рамках линейки «Урожайный бизнес» может предоставляться по ставке до 5% годовых по льготной программе Министерства сельского хозяйства.

Кроме того, ВТБ начал тестирование нового метода подтверждения транзакций и подписи документов для юридических лиц. Теперь пользователям интернет-банка «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» доступна «облачная» квалифицированная электронная подпись. Решение реализовано на базе сертифицированного мобильного приложения myDSS.

В отличие от обычной электронной подписи для «облачной» не требуется установка специализированного программного обеспечения на компьютер клиента. Для подписания документов с помощью приложения myDSS пользователь получает на свое мобильное устройство push-уведомление, которое содержит краткую информацию о документе, далее клиент выбирает действие – подписать или отклонить документ.

Новая опция позволяет увеличить лимиты банковских операций в онлайн-каналах, благодаря повышенному уровню безопасности по сравнению со стандартным SMS-подтверждением. Еще одним важным преимуществом сервиса является возможность заверять документы даже при отсутствии доступа к Интернету – в режиме офлайн.

Эксперты ВТБ отмечают, что новая онлайн опция существенно упрощает подписание документов, благодаря чему у предпринимателей остается больше времени на решение актуальных задач по развитию бизнеса.