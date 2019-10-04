Система КонсультантПлюс: важные изменения законодательства с 1 октября по 31 декабря 2019 года

В IV квартале 2019 года произойдут многочисленные изменения в правовом регулировании. Отметим некоторые наиболее важные из них.
С 1 октября 2019 года:
- начнут свою деятельность кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции;
- изменятся ставки НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло;
- вступят в силу масштабные изменения в законодательство о госзакупках;
- жилое помещение запретят использовать для оказания гостиничных услуг;
- заработают новые правила оформления европротокола без участия полиции;
- в гражданском процессе появится институт защиты прав группы лиц.
С 25 октября 2019 года усложнится регулирование примирительных процедур в гражданском и арбитражном процессе.
С 1 ноября 2019 года:
- расширится перечень продукции, на которую необходимо оформлять ветсертификаты;
- разграничится ответственность водителей, перевозчиков и должностных лиц за неиспользование тахографов;
- вид на жительство в РФ станет бессрочным.
С 29 ноября 2019 года изменятся правила ввода в оборот лекарственных препаратов для медицинского применения.
С 1 декабря 2019 года обязательной станет маркировка отдельных групп товаров.
С 31 декабря 2019 года заработают требования к привлечению платежного агрегатора оператором по переводу денежных средств.
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