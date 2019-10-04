Система КонсультантПлюс: важные изменения законодательства с 1 октября по 31 декабря 2019 года

В IV квартале 2019 года произойдут многочисленные изменения в правовом регулировании. Отметим некоторые наиболее важные из них.

С 1 октября 2019 года:

- начнут свою деятельность кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции;

- изменятся ставки НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло;

- вступят в силу масштабные изменения в законодательство о госзакупках;

- жилое помещение запретят использовать для оказания гостиничных услуг;

- заработают новые правила оформления европротокола без участия полиции;

- в гражданском процессе появится институт защиты прав группы лиц.

С 25 октября 2019 года усложнится регулирование примирительных процедур в гражданском и арбитражном процессе.

С 1 ноября 2019 года:

- расширится перечень продукции, на которую необходимо оформлять ветсертификаты;

- разграничится ответственность водителей, перевозчиков и должностных лиц за неиспользование тахографов;

- вид на жительство в РФ станет бессрочным.

С 29 ноября 2019 года изменятся правила ввода в оборот лекарственных препаратов для медицинского применения.

С 1 декабря 2019 года обязательной станет маркировка отдельных групп товаров.

С 31 декабря 2019 года заработают требования к привлечению платежного агрегатора оператором по переводу денежных средств.

Если система КонсультантПлюс у вас еще не установлена, вы можете получить бесплатно полный доступ к КонсультантПлюс на 3 дня.

Подробную информацию о предстоящих изменениях в законодательстве можно получить у специалистов регионального сервисного центра ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».