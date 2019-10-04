Традиции меценатства продолжают жить. ИНК подарила музею истории города Иркутска картину великого художника

Одна из картин выдающегося сибирского художника Аркадия Вычугжанина «Портрет сына» украсит собой коллекцию живописи музея истории города Иркутска. Такой подарок сделала музею Иркутская нефтяная компания. Торжественная церемония вручения картины состоялась в центральном зале музея.
«Это большая удача для музея»
«В настоящее время приобрести работы художника очень трудно: все давно раскуплены в частные коллекции или музеи, – поделился старший научный сотрудник, хранитель отдела фонда «Живопись и графика» музея истории города Иркутска Сергей Бригидин. – Это была практически последняя работа, доступная для приобретения. Когда мы узнали, что семья художника предлагает картину, мы вышли в ИНК с просьбой, и ИНК, купив ее, передала в дар музею. Это большая удача для музея».
«Портрет сына Вани» – этюд, написанный темперой, который был сделан мастером в 1966 году в качестве эскиза к портрету коммуниста Евстропова – деда Аркадия Вычугжанина. По словам Сергея Бригидина, этюд можно смело назвать самостоятельным произведением искусства. Несмотря на то, что он выполнен в холодной гамме, чувствуется теплота, которую художник испытывал к своему сыну.
«Мы очень рады, что в музее появится еще одна картина Аркадия Вычугжанина, которого высоко ценили современники, но которого сейчас незаслуженно подзабыли, – отметил Сергей Евчик, начальник управления информации и массовых коммуникаций ИНК. – Несмотря на то, что его работы сейчас не так известны, Вычугжанин является исключительно талантливым художником-портретистом. И теперь картина поистине великого иркутянина займет достойное место в экспозиции музея».
По словам директора музея Сергея Дубровина, иметь в своих фондах работы Аркадия Вычугжанина – честь для любого музея. До сего дня в коллекции живописи городского музея им. А.М. Сибирякова была лишь одна картина художника.
Наиболее ярко талант Аркадия Вычугжанина проявился в жанре психологического портрета. Художник был и остается в числе лучших портретистов страны. По мнению Сергея Бригидина, Аркадия Вычугжанина можно смело поставить в один ряд с выдающимися мастерами XX века – Валентином Серовым, Ильей Репиным и Николаем Фешиным.
«Бизнес работает над сохранением культурного наследия»
Сергей Дубровин заметил, что в этом году Иркутск бьет все рекорды по посещаемости туристами. Российские и иностранные гости едут посмотреть не только Байкал, но и Иркутск, и являются довольно частыми посетителями музея. Очень важно, что многие экспонаты в учреждении появились благодаря неравнодушным иркутянам.
«Наш музей – самый городской, потому что на 70% состоит из того, что подарили нам люди, которые любят Иркутск и считают, что именно здесь должна отразиться вся его деятельность. То, что сегодня решен вопрос о дарении нам картины компанией ИНК, говорит о большом желании развивать наш город, чтобы он встал в один ряд с городами, которые гордятся своими музеями. Посетители, приходя к нам, видят работы наших местных художников», – сказал Сергей Дубровин.
Директор вручил памятную грамоту генеральному директору ИНК Марине Седых за весомый вклад в коллекцию музея.
«Важно, что традиции меценатства продолжают жить в нашем городе, – отметил начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации Иркутска Антон Чернышов. – Не только историки и краеведы, но и бизнесмены работают над сохранением культурного наследия нашего края».
Группа компаний ИНК разрабатывает и реализует социальные и благотворительные программы, направленные на повышение качества жизни населения и ускорение экономического развития территорий стратегических интересов холдинга. В рамках реализации этих программ ИНК тесно взаимодействует с региональными и местными органами власти. Группа компаний ИНК уделяет особое внимание выполнению Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, которое заключается с правительством Иркутской области с 2007 года.
Включение в сентябре 2013 года Иркутской нефтяной компании во всероссийский реестр социально ответственных предприятий и организаций стало своего рода признанием активной позиции группы компаний ИНК в области социальной и благотворительной деятельности.
Из года в год ИНК финансово поддерживает значимые культурные и общественные события региона: международный фестиваль поэзии на Байкале, международный фестиваль театра и кино «В кругу семьи», эстафету «Чистые воды – общественное водоохранное движение», областной фестиваль «Байкальская пресса», международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале» и другие мероприятия.
Елена Демидова,
Газета Дело