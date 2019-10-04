Газета Дело

Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании. Бизнес Образование Мнение эксперта

Дальневосточный банк приглашает клиентов в обновленный  офис  филиала в Иркутске

4 октября 2019

Офис  филиала ПАО «Дальневосточный банк» в Иркутске, расположенный по адресу ул. Советская, 58, обеспечивает  комфортное обслуживание всех категорий клиентов.

<p>Фото из архива компании</p>

Фото из архива компании

В офисе созданы условия для индивидуального решения вопросов финансового характера любого уровня и сложности: для частных и юридических лиц доступна вся линейка банковских продуктов, среди которых наиболее востребованными являются программы кредитования, расчетно-кассовое обслуживание, операции по вкладам, выпуск и обслуживание пластиковых карт.

Удобное зонирование и навигация позволяют единовременно обслуживать большое количество клиентов. В зоне самообслуживания с  помощью банкоматов и терминалов  в формате  24/7  можно совершить все необходимые платежи: перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь, осуществить снятие и внесение денежных средств и другие операции.

«При проектировании всех клиентских зон были учтены высокие стандарты современного банковского обслуживания, созданы условия для предоставления комфортного и качественного сервиса», – отметил директор ФПАО «Дальневосточный банк» «Иркутский» Леонид Почунский.

Режим работы филиала  ПАО «Дальневосточный банк» в г. Иркутске  по адресу  ул. Советская, 58: 

С физическими лицами

  • понедельник-пятница с 09:00 до 19:00, без перерыва;
  • выходные: суббота, воскресенье.

С  юридическими лицами

  • понедельник-пятница с 09:00 до 17:00, без перерыва;
  • выходные: суббота, воскресенье

Телефон: + 7 (3952) 21-19-30, + 7 (3952) 21-19-31

На правах рекламы. ПАО «Дальневосточный банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 843 от 09.02.2015

 

 

 


<p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p>
/ Газета Дело /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Реклама на сайте

Другие материалы рубрики «Банки»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело