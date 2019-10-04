Дальневосточный банк приглашает клиентов в обновленный офис филиала в Иркутске

Офис филиала ПАО «Дальневосточный банк» в Иркутске, расположенный по адресу ул. Советская, 58, обеспечивает комфортное обслуживание всех категорий клиентов.

Фото из архива компании

В офисе созданы условия для индивидуального решения вопросов финансового характера любого уровня и сложности: для частных и юридических лиц доступна вся линейка банковских продуктов, среди которых наиболее востребованными являются программы кредитования, расчетно-кассовое обслуживание, операции по вкладам, выпуск и обслуживание пластиковых карт.

Удобное зонирование и навигация позволяют единовременно обслуживать большое количество клиентов. В зоне самообслуживания с помощью банкоматов и терминалов в формате 24/7 можно совершить все необходимые платежи: перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь, осуществить снятие и внесение денежных средств и другие операции.

«При проектировании всех клиентских зон были учтены высокие стандарты современного банковского обслуживания, созданы условия для предоставления комфортного и качественного сервиса», – отметил директор ФПАО «Дальневосточный банк» «Иркутский» Леонид Почунский.

Режим работы филиала ПАО «Дальневосточный банк» в г. Иркутске по адресу ул. Советская, 58:

С физическими лицами

понедельник-пятница с 09:00 до 19:00, без перерыва;

выходные: суббота, воскресенье.

С юридическими лицами

понедельник-пятница с 09:00 до 17:00, без перерыва;

выходные: суббота, воскресенье

Телефон: + 7 (3952) 21-19-30, + 7 (3952) 21-19-31

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