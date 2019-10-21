Сенсация: Росстат увидел рост доходов россиян

В фокусе сегодняшнего внимания рынков капитала сенсация от Росстата о том, что реальные доходы россиян начали расти после двух кварталов провала. В третьем квартале показатель, по наблюдению ведомства, расширился на 3% в годовом сопоставлении, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

— Верить ли этим цифрам? Смотрите сами. Во-первых, сам Росстат говорит, что основной прирост доходов пришелся на сегменты поступлений от предпринимательской деятельности и доходы от собственности. Это очень и очень интересно, поскольку предприниматели стонут от налоговой и прочей финансовой нагрузки и никак не придут в себя настолько, чтобы отчитаться о росте прибыли. Остальное Росстат обычно «досчитывает» в зависимости от поставленных задач. Сказано же, повысить уровень жизни, поэтому повышаем как можем, пусть и на бумаге.

Во-вторых, методика расчетов новая. Наблюдения собираются с 2014 года, и с тех пор не было замечено столь бурного энтузиазма в доходах. Вопросов явно становится больше.

В-третьих, дьявол, как обычно, кроется в деталях. Дивидендный период в России прошел на ура, компании выплачивали неплохое вознаграждение своим акционерам и проводили обратные выкупы бумаг. Да, это доходы довольно узкой прослойки населения,- но они есть. И вот еще что: Росгвардии подняли зарплату, увеличили выплаты силовикам по отдельным направлениям, а также чиновникам. Чем не доходы? Инфраструктура в крупных городах обновлялась — та же плитка на улицах, значит, локальные рабочие места с оплатой. Аспект сезонный, никто не спорит, но вполне себе украшает общую картину с доходами.

Статистика думает, что население богатеет. Но думает ли так само население?