Клиенты Сбербанка в Иркутской области могут снимать наличку в магазинах

Жители Иркутской области теперь могут снимать наличные денежные средства с пластиковых банковских карт в кассе магазина. Это стало возможным благодаря проекту Сбербанка под названием «Агентская сеть», его цель-увеличение доступности финансовых услуг в сельской местности.

Сервис по снятию наличных реализуется в т.н. малых населенных пунктах, где нет офисов и банкоматов Сбербанка, на базе его эквайринга и в партнерстве с торговыми предприятиями, которые становятся платежными агентами Сбербанка и выдают наличные.

Магазины, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель – наклейку с надписью «Здесь вы можете снять наличные», а так же снабжаются инструкциями для населения. Комиссия при снятии наличных по картам Сбербанка не взимается. Сама процедура получения наличных в кассе торговой точки состоит из нескольких этапов. Чтобы снять наличные, покупателю необходимо совершить покупку в магазине. Продавец вводит общую сумму покупки товара и выдачи наличных денежных средств, после подтверждения операции — передает держателю карты один экземпляр чека электронного терминала и два кассовых чека (один - на оплату товаров, второй - на выдачу наличных денежных средств).

«Повышение доступности финансовых сервисов является одной из ключевых задач банка. Считаем, что новая услуга интересна и юридическим лицам, которые выдают наличные денежные средства, и частным клиентам. Предприниматели получили возможность участия в маркетинговой программе Сбербанка, предусматривающей дополнительные бонусы и специальные ценовые условия. Предоставляя уникальный сервис по снятию наличных при покупке, такие магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов, а для жителей удаленных от районных центров населенных пунктов Иркутской области это возможность получения банковских услуг в шаговой доступности», — прокомментировал Сергей Бондарь, территориальный менеджер по продажам торгового эквайринга Байкальского банка.

Учитывая статистику среднего объема выдачи наличных на одну операцию (это 1200–1300 рублей) и специфику сельских магазинов Сбербанк установил лимит по своим картам на одно снятие наличных в размере от 100 до 5000 рублей, суточный лимит — не более 20 000 рублей. При операции обязательно введение ПИН-кода.

На данный момент воспользоваться услугой по обналичиванию денежных средств в кассах магазинов-партнеров банка уже могут жители 73-х населенных пунктов Иркутской области. До конца 2019 года проект планируется реализовать еще в 30 населенных пунктах Приангарья.