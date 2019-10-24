Проект, который принесет прибыль. 7 вопросов о «Южном побережье Байкала»

Проект «Южное побережье Байкала», разработанный по инициативе Байкальского банка ПАО Сбербанк совместно с Правительством Иркутской области, уже хорошо известен в предпринимательской среде. Вопросов о предложенной стратегии развития туризма, однако, по-прежнему немало. Газета Дело задала самые распространенные из них Наталье Волощенко, директору управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка.

Какие города, населенные пункты или зоны входят в проект «Южное побережье Байкала»?

– В проект входит вся территория Иркутской области. При этом мы, конечно, понимаем, что сразу и везде создать «город-сад» мы не сможем – ни финансово, ни организационно. Но в наших силах уже сейчас сконцентрироваться и построить небольшие туристические оазисы, которые полностью «закроют» потребности целевого туриста в отдельных территориях.

На сегодня наиболее привлекательные точки для развития туризма – это Иркутск, Байкальск, Аршан, Листвянка. Наша задача – наполнить эти географические точки функциональностью, конкретными объектами – гостиницами, кафе, точками медицинского обслуживаниями и т.д.

Как проект «Южное побережье Байкала» связан с особой экономической зоной в Байкальске?

– Байкальск – одна из ключевых точек для всех наших брендовых маршрутов. В моногороде уникальный микроклимат, на этой территории есть все возможности для реализации круглогодичного туризма.

Одно из ключевых преимуществ в том, что и в самом Байкальске, и на территории Особой экономической зоны «Ворота Байкала» разрешено строительство капитальных сооружений. Таких мест на Байкале сегодня немного. У нас есть мечта построить в Байкальске «Байкальский квартал» – туристический парк, функционирующий и летом, и зимой.

Планируется ли расширение географии проекта в Бурятию? Когда и при каких условиях?

– Да, планируется. Более того, работа уже активно ведется. Сейчас партнер Сбербанка – компания «Strategy Partners Group» – разрабатывает «Дорожную карту» развития туризма в Бурятии. Сбербанк финансирует эти работы, которые должны завершиться до марта 2020 года. По плану развитие отрасли в Бурятии должно будет начаться с восточного побережья озера (Баргузинский заповедник, Тункинский национальный заповедник, Улан-Удэ и т.д.).

Мы понимаем, что для приезжающих туристов Байкал един, и им неважно, Иркутск это или Улан-Удэ, поэтому очень важно предоставить качественный туристический продукт на всем Байкале. Туристические маршруты, которые уже разработаны в Иркутской области, включают в себя территорию Республики Бурятии, точно так же и туристические маршруты из республики будут затрагивать территорию Иркутской области. Для этого мы должны создать качественную инфраструктуру на всем побережье.

Кто может войти в проект «Южное побережье Байкала»?

– Мы открыты для любого бизнеса – микро, малого, среднего, крупного. Регионального, российского. У нас разработано более 20 «коробочных» бизнес-проектов. И сейчас наша задача – рассказать об этих нишах как можно большему количеству интересантов туристической отрасли – туроператорам, владельцам сети гостиниц, медицинских центров.

Наталья Волощенко, директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка.

Какова роль Сбербанка в проекте?

– Мы и сами задавались эти вопросом: кто мы? Какова наша функция и задача?

Наверняка, все уже не раз слышали высказывания руководителя Сбербанка Германа Грефа о том, что банк как таковой изживает себя. Человеку больше не нужен банк, человеку нужно действие и нужен результат. Причем – в комплексе. Чтобы и билет купить, и кредит взять, и консультацию получить – в одном месте. Стратегия Сбербанка предусматривает эти изменения: мы создаем маркетплейсы, экосистемы. Проект «Южное побережье Байкала» – тоже некий маркетплейс.

Мы здесь выступаем в роли консалтера, организатора, инвестора. Мы умеем управлять проектами. Мы можем обеспечить классическое банковское обслуживание. Мы являемся носителем «больших данных» – знаем, как тратят деньги туристы, как рассчитываются, в каких магазинах покупают, какими картами пользуются. Кроме того, мы несем и представительскую функцию: органам власти сложно не прислушаться к Сбербанку, когда мы берем на себя представление интересов конкретного инвестора.

Как строится работа с инвесторами?

– Мы понимаем, что у инвесторов зачастую возникают сложности с подготовкой бизнес-планов и просчетом своих бизнес-идей: у кого-то не хватает опыта, кто-то не желает отвлекать специалистов от основной деятельности. Мы помогаем предпринимателям, предлагая услугу «Независимая экспертиза проекта». У Сбербанка колоссальный опыт реализации проектов – наши специалисты подготовят качественный и полный бизнес-план будущего проекта.

Зачем все это банку?

– Банк всегда должен очень четко должен понимать, какой сегмент экономики является быстрорастущим, что можно монетизировать, за чем – будущее. Сегодня такой сегмент – туристическая отрасль. Именно она является для банка перспективной с точки зрения будущих доходов. Причем для нас крайне важно, чтобы развитие туристического бизнеса не наносило ущерб уникальной байкальской территории, а способствовало ее сохранению. Мы сами являемся жителями этого региона и радеем за его будущее.

К сожалению, одна из больших бед в России – в неумении людей договариваться, умно инвестировать, объединять интеллектуальные ресурсы. А мы – за управляемое развитие. Такое развитие, которое точно просчитано, основано на спросе, которое не порушится в будущем, а будет доходным. Мы – за проект, который принесет прибыль, и мы готовы в него вкладываться.

Справка

Проект «Южное побережье Байкала», разработанный Байкальским банком Сбербанка совместно с Правительством Иркутской области», представителями бизнес- сообщества, экспертами туристической отрасли, представляет собой стратегию развития туризма в регионе. Для его реализации банком составлена Дорожная карта, определен объем инвестиций – 22,4 млрд, рублей, разработано более двадцати «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса. Проектные предложения рассчитаны, как на создание инфраструктуры новой туристической зоны, так и на развитие сферы ее услуг. Конечной целью проекта «Южное побережье Байкала» должно стать увеличение турпотока в ближайшие 5 лет в 2 раза (с 1,7 млн человек до 3,0 млн человек в год) и увеличение в три раза среднего чека пребывания туриста в Иркутской области (сейчас - 500 $).

По вопросам участия в проекте обращайтесь к Евгении Найденовой, руководителю проектного офиса «Южное побережье Байкала». Тел. 89025663895