Туризм на Байкале: взгляд бизнесмена

Предприниматель Гамлет Сережаевич Погосян сегодня занят строительством нового гостиничного комплекса на берегу Байкала. В собственности бизнесмена уже есть туристическая база, которой он управляет более 15 лет, но он считает, что необходимо масштабировать бизнес. Какой туристической инфраструктуры не хватает в Байкальске? Как природные катаклизмы и интернет влияют на турпоток? И на какую помощь можно рассчитывать, участвуя в проекте «Южное побережье Байкала»? Об этом предприниматель рассказал Газете Дело.

Оставаться в Сибири не планировал

Бизнес в сфере гостеприимства – лишь одно из направлений деятельности Гамлета Погосяна. За плечами у него богатый предпринимательский опыт.

– Каким только бизнесом я не занимался, – говорит он. – Еще в 80-х годах я приехал в Улан-Удэ и поступил на заочное отделение филиала Сибирского университета потребительской кооперации. Учился, работал. Намерения остаться в Сибири поначалу не было, но судьба распорядилась иначе. В 1988-м в Армении произошло землетрясение, погибли родители, всё было разрушено. Мне просто некуда стало возвращаться.

В качестве предпринимателя я начал с бизнеса по пошиву обуви. Дела шли успешно, пока в 90-е годы в Россию из Китая не хлынул поток дешевого китайского ширпотреба. Шить обувь стало невыгодно, и я занялся розничной торговлей, а потом – производством мебели. Параллельно покупал недвижимость и сдавал её в аренду.

Туризм как бизнес-идея тоже возник не сразу. В середине 90-х друзья из Ангарска приезжали в Байкальск покататься на лыжах, часто останавливались у меня в доме, и со временем я решил открыть первую гостиницу – уже не только для друзей. Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Так и появилась турбаза «Уютный двор».

«Уютный двор» для отдыхающих

Сейчас база «Уютный двор» в Байкальске представляет собой двухэтажное здание с кафе, рестораном и гостиничными номерами. Там останавливаются не только туристы-горнолыжники; кафе популярно и у проезжающих по федеральной трассе «Иркутск – Чита». Сочетание кафе-ресторан-гостиница позволяет диверсифицировать бизнес, приносит гарантированный доход и в полной мере отвечает потребностям клиентов в комфорте.

– Отдыхающие должны где-то есть. У нас все по-домашнему: в шортах и в тапочках можно спуститься и позавтракать или поужинать. Это именно то, что нужно людям, приезжающим покататься на лыжах. Скоро рядом с двухэтажным зданием мы построим еще шесть домиков.

Несмотря на оптимистичные планы по развитию бизнеса, без сложностей не обходится.

– Наш «бич» – сезонность, – откровенно признается Гамлет. – Летом и зимой работаем активно, а осень и весна – очень сложный период.

Польза выставок и опасность интернета

Чтобы решить проблему сезонности, предприниматель постоянно посещает туристические выставки, устанавливает новые контакты с коллегами из других регионов. Именно так когда-то он договорился с партнером из Новосибирска, который все лето возит в Байкальск группы туристов:

– На выставке в Москве мы договорились об организации пятидневных туров. Ко мне в гостиницу приезжают группы по 30-40-60 человек. В первый день – знакомство с городом, туристы поднимаются на Соболиную гору на подъемниках. Во второй – водная экскурсия на катере на КБЖД и обратно. Соответственно, завтраки, ужины – все у меня. В третий день мы везем туристов на Тёплые озера. В четвертый организуем пеший поход на Чертов палец: они устают, но впечатления очень хорошие, и все довольны. Потом в Слюдянку, в Музей минералов. Людям это нравится.

Однако в этом году, по словам предпринимателя, из-за природных катаклизмов возникли некоторые проблемы.

– Сейчас век интернета, – поясняет бизнесмен. – Мост в сторону комбината разрушился, блогеры скинули фото, где-то преувеличив факты или написав то, чего нет, например, что вода смешалась с канализацией. Мой партнер из Новосибирска позвонил и сказал, что люди сдают путевки.

Первый резидент ОЭЗ

Вести туристический бизнес на берегу Байкала непросто. Но у Гамлета – большой опыт в борьбе с возникающими трудностями. Предприниматель ищет новые возможности для развития своего дела. Так, благодаря упорству бизнесмена, земельный участок, принадлежавший ему еще с 2007 г., вошел в ОЭЗ. Чтобы стройка гостиницы не остановилась, Гамлету пришлось ехать в Москву и защищать свой бизнес-проект в Минэкономразвития. Он не растерялся и стал первым резидентом ОЭЗ.

Проект строительства домов в новом гостиничном комплексе в ОЭЗ.

– Чтобы продолжить строительство на этом участке, мне действительно пришлось стать резидентом ОЭЗ. Я приехал, рассказал всё как есть: как создал бизнес, как участвовал в выставках. И с первого раза прошел отбор. Через несколько дней в Иркутске мне вручили удостоверение резидента.

Сейчас на этом участке я строю несколько домиков для отдыхающих. Несмотря на трудности, а их немало, строительство идет по плану. Мы уже возвели фундамент пятого из восьми домов, и надеемся, если погода позволит, поднять в этом году первый этаж. Участок непростой, нам пришлось привезти для отсыпки пятьдесят машин грунта. Но перспективы хорошие – участок позволяет моему бизнесу расти и развиваться. Рядом с каждым домиком расположена зона барбекю, это удобно. Отдыхающие ведь обычно приезжают семьями или компаниями из нескольких семей.

По мнению Гамлета, резидентство в ОЭЗ – неплохое подспорье. В частности, оно дает льготы по налогам на имущество и на землю.

– Но главная надежда на то, что будет предоставляться инфраструктура, – добавляет бизнесмен.

Туристам негде тратить деньги

Проект «Южное побережье Байкала» создан с целью решения множества системных проблем в туристической отрасли региона. С некоторыми из них Гамлет знаком не понаслышке. Он уверен, что люди, которые могут позволить себе потратить на отдых серьезные деньги, на Байкале такой возможности попросту лишены.

– В Байкальске и Утулике остро не хватает развлекательных центров. Да, есть спорткомплекс, есть хороший бассейн, но этого недостаточно. Днем понятно – люди катаются на лыжах. А чем вечером заняться? Или в летний период? Для клиентов необходимо создавать комплексные туристические продукты, строить не только рестораны, но и развлекательные центры, боулинги.

Помощь и планирование

По словам Гамлета, партнерство со Сбербанком предполагает множество дополнительных возможностей, и, прежде всего, кредитование на льготных условиях. Серьезный настрой на сотрудничество со стороны Сбербанка и комфортные условия позволяют предпринимателю с уверенностью смотреть в будущее.

Строительство домов в новом гостиничном комплексе.

– Я на месте не сижу. У меня есть собственные средства, я зарабатываю, вкладываю. Я всегда надеюсь на себя. Но если Сбербанк поможет, буду благодарен. Финансовая помощь банка может понадобиться уже следующей весной. В Байкальске короткий строительный сезон. Бывает, когда бетон заливаешь – уже снег лежит. Но сейчас, зная о финансовой поддержке в рамках проекта «Южное побережье Байкала», мы можем не волноваться и планировать работу на более долгий срок. Для инвестора это важно.

Справка

Проект «Южное побережье Байкала», разработанный Байкальским банком Сбербанка совместно с Правительством Иркутской области», представителями бизнес- сообщества, экспертами туристической отрасли, представляет собой стратегию развития туризма в регионе. Для его реализации банком составлена Дорожная карта, определен объем инвестиций – 22,4 млрд, рублей, разработано более двадцати «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса. Проектные предложения рассчитаны, как на создание инфраструктуры новой туристической зоны, так и на развитие сферы ее услуг. Конечной целью проекта «Южное побережье Байкала» должно стать увеличение турпотока в ближайшие 5 лет в 2 раза (с 1,7 млн человек до 3,0 млн человек в год) и увеличение в три раза среднего чека пребывания туриста в Иркутской области (сейчас - 500 $).

По вопросам участия в проекте обращайтесь к Евгении Найденовой, руководителю проектного офиса «Южное побережье Байкала». Тел. 89025663895