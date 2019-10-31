Андрей Березной, МТС: Спутниковое ТВ для «государства в государстве»

Несмотря на бурное развитие интернета, мессенджеров и социальных сетей, телевидение по-прежнему остается одним из основных источников информации. Одно из его прогрессивных направлений – спутниковое ТВ, которое позволяет не только получать сигнал высокого качества, но и доводить его до удаленных территорий. О том, как используют спутниковое ТВ в нефтегазовом комплексе, рассказал Андрей Березной, директор филиала МТС в Иркутской области.

Не только развлечения

Телевидение, в том числе спутниковое, ассоциируется в первую очередь с развлечениями, тем не менее, как услуга оно может быть интересно и бизнесу. Полноценный досуг обеспечивает эмоциональную разрядку и тем самым повышает эффективность работы сотрудников. Конечно, это актуально в первую очередь для тех, кто работает вахтовым методом на удаленных территориях.

При этом развлечение – отнюдь не ключевая функция телевидения. Оно все еще остается одним из основных источников информации. А спутниковое ТВ, кроме того, подходит для организации вещания в приемных и холлах крупных компаний: люди не просто ждут какого-то события или встречи – они могут получать информацию, в том числе касающуюся деятельности компании.

«Для нашего региона, в котором немалое количество ГОКов и вахтовых поселков, эта услуга особенно актуальна. Крупные предприятия, как правило, заботятся о том, чтобы их сотрудники, оторванные от «большой Земли», чувствовали себя как дома, – рассказал Андрей Березной. – Для корпоративных клиентов зачастую актуально и создание отдельного канала, на котором компания транслирует собственный контент. Это позволяет подавать разной аудитории адаптированную для нее информацию. Например, в приемной транслируются ролики об отрасли, в которой работает компания, об ее успехах и достижениях, а сотрудники в местах общего пользования, например, в столовых, получают сообщения и поздравления с профессиональными и личными праздниками».

От музыки до РБК

Спутниковое ТВ МТС транслирует 222 канала. Пакетируются они по-разному. Основные направления – новостные и общественно-политические, развлекательные и познавательные, музыкальные и спортивные, а также фильмовые, где транслируются свежие серии популярных сериалов. Для мужчин актуален контент «для взрослых», а в офисах востребованы информационные каналы РБК, Euronews и другие.

«Пакеты, которые выбирают корпоративные клиенты, зависят от того, где будут размещаться телевизоры, какие группы зрителей будут их смотреть и так далее, – рассказал Андрей Березной. – Если компания организует для работников спортивные центры, санатории и турбазы, то в контенте спутникового ТВ МТС много детских каналов, фильмы, передачи про путешествия. В спортивных центрах и фитнес-клубах востребованы спортивные каналы, они помогают создавать соответствующий настрой. Собственный канал компании и доступ к внешней информации закрывает основные потребности любого корпоративного клиента».

На логистике можно сэкономить

Для того чтобы смотреть спутниковое телевидение, нужен сигнал, тарелка, приставка, телевизор и электричество. Стоимость услуги зависит от количества каналов, заказанных клиентом. Еще одним параметром, определяющим цену, является количество пользователей, которые будут смотреть телевизор. На основании этого определяется набор необходимого оборудования и назначаются монтажные работы.

«Логистические расходы могут быть значительными, если речь идет об удаленных территориях, – говорит Андрей Березной. – Но, если до объектов можно добраться только на специальном, чаще всего воздушном транспорте, мы как правило, договариваемся с клиентом, чтобы он взял на борт оборудование и сотрудника, который произведет установку и настройку. Использование возможностей клиента позволяет значительно снизить итоговую стоимость».

Особенности продукта

Спутниковое вещание – это достаточно простая технология, доступная практически везде при наличии оборудования. Тем не менее, у нее есть ограничения. Вещание спутникового ТВ МТС осуществляется со спутника ABS-2, который находится над Западной Сибирью. Он обеспечивает охват практически всей территории России, за исключением Камчатки и Чукотки. Пограничными с точки зрения предоставления услуги являются Дальний Восток и Заполярье, хотя вещание возможно и там. У МТС есть и особенность, которая позволяет приблизить контент к клиенту.

«Перед началом работы необходимо оценить уровень сигнала, – рассказал Андрей Березной. – Специалисты компании берут координаты объектов и проверяют их по интерактивной карте. Если уровень сигнала недостаточен, находят решение, позволяющие этот сигнал усилить. Особенностью нашего спутникового телевидения является покрытие четырех часовых поясов, которое дает возможность абоненту смотреть передачи, максимально приближенные к тому часовому поясу, в котором он находится. Но самое главное – крупные компании живут своими внутренними проектами. Это «государство в государстве». Таким клиентам важно быстро доводить необходимую информацию до всех сотрудников. Мы решаем эти вопросы и приглашаем воспользоваться нашими услугами».

Наталья Краз,

Газета Дело