Вадим Остапенко, Фридом Финанс: Почему российские предприятия все чаще идут за финансированием на фондовый рынок?

По итогам второго квартала 2019 года общий объем рынка рублевых облигаций вырос на 8% по сравнению с началом года и составил около 21 трлн руб. Эта тенденция продолжает зафиксированный в конце 2018 года тренд на существенный рост числа и объема размещений. Эти цифры, по мнению Вадима Остапенко, директора филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске, говорят, прежде всего, о том, что российский бизнес постепенно приходит к осознанию: финансирование для развития можно найти не только в банке.

Альтернатива банковскому кредитованию

По данным Московской биржи, объем размещений облигаций за 2018 год вырос на 28,7% по отношению к 2017 году и достиг 19,6 трлн рублей.

При этом объем корпоративных облигаций – или ценных бумаг, выпущенных предприятиями – в обращении составил около 12 трлн рублей, что на 5% выше показателей начала года. Одновременно на рынке корпоративных облигаций на конец второго квартала в обращении находилось на 133 выпуска и 15 эмитентов больше, чем в начале года.

«Традиционный ответ бизнеса на вопрос о том, где искать финансирование – банковские кредиты, – говорит Вадим Остапенко. – Однако зачастую получение такого займа становится задачей без решения. Требуются залоги по кредитам, а у компании, занимающейся, например, торговлей или услугами, может попросту не быть таких активов, которые подходят как залог. Нет качественных залоговых активов и у тех, кто только планирует производство или его модернизацию.

Альтернатива банковскому кредитованию – привлечение инвестиций через инструменты фондового рынка, который выступает драйвером доступного и длинного финансирования для компаний по всему миру. На нем можно разместить как облигации – и привлечь таким способом заемный капитал, так и акции – и привлечь капитал акционерный».

Выход на биржу вызывает доверие потребителей

Большинство российских предприятий считает выход на фондовый рынок сложным и непрозрачным процессом. Между тем, в большинстве развитых стран компании как большие, так и маленькие активно используют выпуск ценных бумаг для финансирования.

«Помимо решения непосредственно задачи получения дополнительных ресурсов, выход на биржу имеет и другие позитивные стороны, – говорит Вадим Остапенко. – Среди них – повышение прозрачности и управляемости бизнес-процессов, увеличение узнаваемости бренда, стимулирование доверия потребителей за счет формирования публичной истории эмитента. Фондовый рынок дает компании доступ к широкому кругу инвесторов, при этом привлекать средства можно поэтапно, реализуя несколько выпусков в рамках одной программы».

Для выхода на биржу нужен андеррайтер

Безусловно, любая биржа предъявляет свои требования к потенциальному эмитенту, также как банк имеет критерии для заемщиков. Познакомить с этими требованиями, подготовить компанию к размещению бумаг, а также провести это размещение обычно помогает андеррайтер или организатор размещения.

«По сути, андеррайтер «под ключ» организует все размещение, – рассказывает Вадим Остапенко. – Речь не только о подготовке бумаг и непосредственно процедуре выпуска: организатор также помогает с маркетинговой стратегией, а также с поиском потенциальных инвесторов».

«Фридом Финанс» поможет

Осваивать фондовый рынок нужно с крупными и надежными профессиональными участниками. ООО ИК «Фридом Финанс» входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp., акции которого торгуются на ведущей фондовой площадке мира – Nasdaq. Freedom Holding Corp. – это первая брокерская компания с российскими корнями, которая получила листинг на Nasdaq, что свидетельствует о высоких корпоративных стандартах и полном соответствии всем требованиям, предъявляемым американским регулятором к финансовой организации.

Капитализация холдинга по состоянию на середину октября составляет порядка $800 млн, собственный капитал группы превышает $125 млн, активы – $429 млн, а клиентские активы – $1,3 млрд. Общее число клиентских счетов – свыше 121 тыс. Холдинг представлен 78 офисами в государствах присутствия, включая 30 офисов в России.

«Российская ИК «Фридом Финанс» имеет большой опыт оказания услуг для бизнеса: компания успешно разместила ряд облигаций и акций от 50 млн руб. для компаний из России и Казахстана, – говорит Вадим Остапенко. – Только за последние два года было проведено более 10 размещений с общим объемом привлеченных средств свыше 1 млрд рублей. Среди последних организованных эмиссий компании из сельскохозяйственного, лизингового, добывающего и строительного секторов. Полученное финансирование эмитенты вкладывают в раскрутку бренда, дистрибуцию продукции, наращивание производственных мощностей или расширение бизнеса. Как андеррайтер «Фридом Финанс» помогает не только подготовить эмиссию акций или облигаций, но и распространить ее между собственным широким кругом инвесторов».

Еще больше идей и информации о возможностях на фондовом рынке можно получить в офисах «Фридом Финанс» в Иркутске по адресу ул. Горького, 36Б, БЦ MAXIM, офис 2-5. Тел.: +7(3952)79-99-02 (доб. 845). E-mail: irkutsk@ffin.ru

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