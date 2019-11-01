Диляра Окладникова: «10 лет вместе с бизнесом»

Иркутскому областному гарантийного фонду – 10 лет. За это время порядка 900 предпринимателей региона получили его поддержку. Руководитель фонда Диляра Окладникова уверена: это количество продолжит расти. Благодаря открытию в Иркутске единого центра «Мой бизнес» господдержка становится еще доступнее для местных компаний, а новые программы – например, льготного лизинга – не могут не радовать своими привлекательными условиями.

Диляра Окладникова, директор Иркутского областного гарантийного фонда.

Фото из архива компании

Доступнее и лояльнее

Диляра, каждая юбилейная дата – повод подвести некие итоги. Как вы оцениваете работу Иркутского областного гарантийного фонда за эти десять лет?

– Цифры говорят сами за себя: за годы работы фонда порядка 900 предпринимателей Иркутской области получили поддержку. Это очень хороший результат. Прошлый, 2018 год, и вовсе стал для нас рекордным: мы выдали 93 поручительства на сумму 758,3 млн рублей. Сумма полученных с поручительством кредитных средств составила более двух миллиардов рублей. А всего с начала деятельности мы выдали поручительств на сумму 4,336 млрд рублей, что позволило привлечь 830 кредитов на общую сумму свыше 11 млрд рублей. Планы на будущее у нас еще более амбициозные. Для этого проводится докапитализация Фонда. Не так давно мы получили 84 млн рублей. И совсем недавно Фонд получил субсидию на 50 млн рублей. Эти деньги предназначены для предоставления поручительств предпринимателям, осуществляющим деятельность на территориях, попавших в зону ЧС летом этого года. Так что предприниматель, например, из Тулуна, может получить займ от 50 до 250 млн рублей в Фонде развития моногородов с поручительством Гарантийного Фонда под 0%. Для этого нужно обратиться в банк, Фонд микрокредитования Иркутской области или напрямую – в Гарантийный Фонд.

За счет чего такие рекорды? Поддержка стала доступнее? Или информированность предпринимателей о ваших услугах растет?

– И то, и другое. Сегодня, в век интернета, даже не обязательно приходить к нам в фонд. На сайте fondirk.ru можно создать «Личный кабинет», загрузить туда несколько документов – и заявка на поддержку будет принята. Мы подберем кредиторов в зависимости от требуемого финансирования. Это могут быть банк, микрокредитная организация или лизинговая компания.

У каких компаний есть шанс получить поддержку?

– У всех бизнесменов, соответствующих требованиям фонда, шансы на оформление поручительства одинаковы. Гарантии может получить предприниматель с положительной деловой репутацией, у которого нет задолженности перед бюджетом и плохой кредитной истории. И самое главное – фонд предоставляет поручительство только в том случае, если финансирование необходимо именно для развития бизнеса, и не важно, пойдут средства на пополнение оборотных средств или на покупку оборудования.

Каков процент одобрения?

– Из всех обратившихся в фонд поддержку получают 86%. При этом государство, конечно, рассчитывает, что предприниматель обеспечит рабочими местами и заработной платой определенное количество людей, перечислит налоги и отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды.

Предприниматель получает финансирование на определенный срок. Соответственно, и поручительство фонда ограничено сроком кредитного договора. Таким образом, гарантийный капитал находится в постоянном обороте, и количество предпринимателей, воспользовавшихся государственной поддержкой, увеличивается. Имея в 2019 году порядка 700 млн рублей гарантийного капитала, мы можем поручиться по кредитам на 2 млрд рублей. Поручительство фонда составляет до 70% от суммы кредита, банковской гарантии, лизинга в качестве залогового обеспечения.

За десять лет многое в экономике страны изменилось. А «портрет» ваших клиентов стал другим? Компании каких отраслей обращаются сегодня в фонд?

– Конечно, экономические изменения не могли не отразиться на «портрете» наших клиентов. В последнее время все чаще поддержку получают производственные предприятия. Хотя большую долю в портфеле по-прежнему занимают торговые предприятия (35%), на 29% портфель состоит из поручительств строительных компаний, 18% – это обрабатывающие производства.

Рекорды лизинга

С 2018 года у предпринимателей Иркутской области появилась возможность пользоваться льготным лизингом. Возможно, не все наши читатели знакомы с условиями этой программы. Можете вкратце напомнить?

– Правительство РФ создало четыре региональные лизинговые компании. Несмотря на то, что все они находятся в других регионах: в Казани, Уфе, Ярославле и Якутске – иркутский бизнес тоже может воспользоваться их услугами. Еще в октябре прошлого года наш фонд заключил первое соглашение с АО «РЛК Республики Башкортостан». А в 2019 году было заключено еще два соглашения – с АО «РЛК Республики Саха (Якутия)» и АО «РЛК Ярославской области».

Все эти лизинговые компании предоставляют льготные условия: 6% годовых при покупке оборудования российского производства, 8% годовых – при приобретении импортных машин и техники.

6% и 8% – это кредитная ставка?

– Да. А ставка к предмету лизинга составляет от 1,8% до 4,5% в год. Финансирование направляется на приобретение нового оборудования стоимостью не менее 5 миллионов рублей, срок лизинга – до 60 месяцев, авансовый платеж – от 15%. Для сельхозпредприятий действуют более льготные условия: стоимость оборудования может быть от 3 миллионов и срок лизинга до 84 месяцев, при этом авансовый платеж составляет от 10%. Кроме того, сейчас действует совместная программа Фонда и РЛК, согласно которой, в случае если предприниматель соответствует определенным требованиям и в структуре сделки есть поручительство Фонда, то первоначальный взнос по лизингу равен 0%.

Мы знаем, что Иркутский областной фонд – лидер в Сибири как по количеству заявок, направленных в региональные лизинговые компании, так и по объемам льготного финансирования, полученного предпринимателями региона.

– Все верно. Мы уже направили 24 заявки от предпринимателей региона на получение льготного лизинга с целью приобретения оборудования. Заключено 6 договоров лизинга на общую сумму 128,4 млн. рублей.

За всеми этими цифрами стоят истории реальных компаний. Можете рассказать какую-нибудь из них?

– Конечно. Одной из первых в регионе программой льготного лизинга оборудования воспользовалась компания «Ангара Плюс». Это деревообрабатывающее предприятие входит в число крупнейших в России и Сибирском регионе. «Ангара Плюс» производит продукцию из ангарской сосны и лиственницы, используя при этом современное деревообрабатывающее оборудование, отвечающее мировым стандартам.

Компания приобретает его в том числе с помощью нашего фонда по программе льготного лизинга. Модернизированный завод «Ангары Плюс» поставляет продукцию на экспорт, в страны Средней Азии и Прибалтики, Восточной и Западной Европы, а также Тихоокеанского и Азиатского регионов, включая Японию и Китай. Работа с таким бизнесом у нас сейчас в приоритете.

В режиме одного окна

Важное событие 2019 года – открытие в Иркутске центра «Мой бизнес». Теперь – в режиме одного окна – предпринимателям станет еще проще обращаться за господдержкой?

– Да. Простота, доступность, оперативность – это главное. Субъектам малого и среднего предпринимательства, которые хотят открыть свое дело или развить уже существующее, больше не придется ходить по разным инстанциям. Все институты поддержки бизнеса находятся рядом: это и Фонд микрокредитования Иркутской области, и Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», и Иркутский областной гарантийный фонд. Кроме того, в центре «Мой бизнес» располагаются окна МФЦ, представительства налоговой службы, банков, бизнес-омбудсмена Иркутской области, а также коворкинг-зоны, Центр молодежного инновационного творчества.

Удобно!

– Когда все необходимое в одном здании, и бизнесмены, и специалисты институтов поддержки могут сэкономить огромное количество времени. Более того, я уверена: появление такого пространства поможет увеличить число предпринимателей в Иркутске и области.

Каким образом?

– Если сейчас спросить бизнесменов, пользуются они господдержкой или нет, многие дадут отрицательный ответ. А на вопрос «почему?» скажут, что не знают, куда обращаться, и не хотят ходить по разным кабинетам. Действительно, если предприниматель приедет в Иркутск из Бодайбо, ему придется здесь жить неделю, чтобы обойти все инстанции.

Желая решить эту проблему, Правительство России запустило масштабную информационную и образовательную кампанию в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Открытие центров «Мой бизнес» – одна из мер поддержки, главная задача которой – максимально упростить создание нового бизнеса и снизить барьеры на пути его развития.

В других регионах страны такие центры уже открыты?

– Центры «Мой бизнес» уже работают более чем в 40 областных центрах регионов России. К 2020 году практически во всех субъектах РФ их откроется еще не менее 100.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», о котором вы сказали, должен быть реализован до 2024 года. Планируется, что по его итогам число предпринимателей в стране вырастет на 30% (с 19,2 млн до 25 млн человек), а доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны вырастет с 22,3% до 32,5%. Помимо центров «Мой бизнес», за счет чего планируется достичь этих амбициозных целей?

– Минэкономразвития РФ разработало системные меры поддержки: льготную программу кредитования под 8,5%; субсидии при размещении ценных бумаг на бирже; микрозаймы, проект «Трансформация делового климата»… На реализацию нацпроекта выделено 481,5 млрд рублей, 416,2 млрд – из федеральной казны, 11,4 млрд – из региональных бюджетов, 53,9 млрд – из внебюджетных источников. Иркутский областной гарантийный фонд участвует также в реализации проекта «Популяризация предпринимательства».

Нужно понимать, что предпринимателям важны не столько сами финансовые средства для развития бизнеса, не столько «живые деньги», сколько открытая дорога к ним. В этом и состоит основная задача всех институтов поддержки, в том числе и Гарантийного фонда.

Это план на следующее десятилетие?

– В целом, да. Меняется экономическая ситуация, меняются потребности предприятий, меняется отраслевая структура. Но наша миссия неизменна: как и прежде, Иркутский областной гарантийный фонд – предоставляя поручительства по кредитным договорам, договорам банковской гарантии и договорам лизинга – будет повышать доступность субъектов МСП к кредитно-финансовым ресурсам. И кроме того, поддерживать информационно, помогать консультациями, обучать. Идти с бизнесом рука об руку.

Иван Рудых,

Газета Дело

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