Новое в КонсультантПлюс! Архивы отчетности и форм

В системе КонсультантПлюс появились архивы бухгалтерской и налоговой отчетности и форм документов. Они помогут быстро найти нужную форму за прошлый период. К формам даны комментарии по их заполнению и важные примечания.

"Архивы отчетности и форм" включают формы налоговой и бухгалтерской отчетности, формы отчетности по страховым взносам за 2018 г., 2017 г. и более ранние периоды, первичные учетные документы:

декларации по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному и земельному налогу;

отчетность по страховым взносам (расчет по страховым взносам, РСВ-1 ПФР, 4-ФСС);

отчетность плательщиков на спецрежимах;

бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о финансовых результатах и пр.);

формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ;

счета-фактуры (в том числе корректировочные) и др.

Старые формы могут понадобиться, если бухгалтеру, например, нужно исправить ошибку в налоговой декларации за прошлый год или если работник запросил справку о доходах за прошлый период.

Найти формы из архива в системе КонсультантПлюс можно через Быстрый поиск. Введите название формы и год ее действия, например: 4-ФСС 2015.

Если система КонсультантПлюс у вас еще не установлена, вы можете получить бесплатно полный доступ на 3 дня. Подробная информация у специалистов регионального сервисного центра ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».