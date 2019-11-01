Единственный в России тренинг - спектакль «Бизнес, я и жизнь моя»

Новое в КонсультантПлюс! Архивы отчетности и форм

В системе КонсультантПлюс появились архивы бухгалтерской и налоговой отчетности и форм документов. Они помогут быстро найти нужную форму за прошлый период. К формам даны комментарии по их заполнению и важные примечания.