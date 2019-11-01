АО «ГК «Русь» реализует недвижимость в центре Иркутска

Железобетонная «Победа»: как строить быстрее и качественнее, но не дороже «самостроя»?

«Многие люди решают строить дом самостоятельно. Но проблема в том, что у них, как правило, нет понимания, за что и сколько они в итоге заплатят», – говорит Владимир Доценко, руководитель отдела продаж компании «Мой Новый Дом». Какие технологии могут стать альтернативой самострою и позволяют быстро возводить загородное жилье от эконом- до класса люкс с заводским качеством? Как планирование на ранних этапах строительства помогает серьезно сэкономить в дальнейшем? И о том, как на иркутском рынке применяется новая технология сборного железобетона «Победа» от «Сибавиастроя» он рассказал «Газете Дело».