АО «ГК «Русь» реализует недвижимость в центре Иркутска

Газета Дело
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АО «ГК «Русь» реализует недвижимость в центре Иркутска1 ноября 2019
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6 слагаемых «пассивного дома». Андрей Матвеев, архитектор, участник БАСФ-2019 [01.11.2019]«Пассивные» дома становятся ярким трендом в современном жилищном строительстве. Как создать энергоэффективное жилье, требующее на порядок меньше внешней энергии для поддержания комфортной среды, в котором будет тепло зимой и прохладно летом? Рассказывает Андрей Матвеев, участник Байкальского архитектурно-строительного форума, архитектор студии Matveev.design. Эксперт прошел обучение энергоэффективным технологиям в Германии и реализовал в Иркутске уже несколько проектов энергоэффективных домов.
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [01.11.2019]
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [01.11.2019]Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения? Звоните – решим!
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 25.10.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [01.11.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 25.10.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [01.11.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Единственный в России тренинг - спектакль «Бизнес, я и жизнь моя» [01.11.2019]История любви к своему делу, вере в себя и огромных бизнес-возможностях. 11 декабря 2019 г. Иркутск.
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Новое в КонсультантПлюс! Архивы отчетности и форм [01.11.2019]В системе КонсультантПлюс появились архивы бухгалтерской и налоговой отчетности и форм документов. Они помогут быстро найти нужную форму за прошлый период. К формам даны комментарии по их заполнению и важные примечания.
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Железобетонная «Победа»: как строить быстрее и качественнее, но не дороже «самостроя»? [31.10.2019]«Многие люди решают строить дом самостоятельно. Но проблема в том, что у них, как правило, нет понимания, за что и сколько они в итоге заплатят», – говорит Владимир Доценко, руководитель отдела продаж компании «Мой Новый Дом». Какие технологии могут стать альтернативой самострою и позволяют быстро возводить загородное жилье от эконом- до класса люкс с заводским качеством? Как планирование на ранних этапах строительства помогает серьезно сэкономить в дальнейшем? И о том, как на иркутском рынке применяется новая технология сборного железобетона «Победа» от «Сибавиастроя» он рассказал «Газете Дело».
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6 слагаемых «пассивного дома». Андрей Матвеев, архитектор, участник БАСФ-2019«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
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«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019 [30.10.2019]Архитекторы, проектировщики, строители и девелоперы соберутся 8 ноября на Байкальском архитектурно-строительном форуме в Иркутске. Главной темой события станут «пассивные» дома, энергоэффективность в строительстве. Организаторы форума, ГК Prostor Group, знакомы с этой темой давно и не понаслышке: более 20 лет компания занимается светопрозрачными конструкциями. По словам генерального директора Prostor Group Андрея Ефимова, энергоэффективность – тот путь, на который пора вставать всем. Он рассказал Газете Дело, почему эта тема так актуальна сегодня.
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Туризм на Байкале: топ-13 бизнес-идей от Сбербанка [29.10.2019]Проект «Южное побережье Байкала», разработанный по инициативе Байкальского банка ПАО Сбербанк совместно с Правительством Иркутской области, вышел на стадию реализации. Предполагается, что объем инвестиций, необходимый для выполнения предложенной стратегии развития туризма в регионе, составит 22,4 млрд рублей. Сбербанк разработал более двадцати «коробочных предложений» для малого, среднего и крупного бизнеса – как регионального, так и федерального, международного. Газета Дело предлагает ознакомиться с некоторыми из них.
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В тренде – компактность и экологичность [04.10.2019]Корреспонденты Газеты Дело также побывали на выставке «Свой дом EXPO» и побеседовали с архитекторами и дизайнерами о том, что сегодня актуально в загородном домостроении и как подобные мероприятия формируют «насмотренность» и вкус заказчиков. Публикуем некоторые интересные цитаты.
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«Мы хотели сделать атмосферное мероприятие, и нам это удалось». Организаторы «Свой дом EXPO» подвели итоги выставки [04.10.2019]«Мы хотели сделать атмосферное мероприятие, и нам это удалось», – говорят организаторы первой выставки загородной архитектуры и дизайна «Свой дом EXPO», Лора и Дмитрий Кузнецовы. Более 1300 иркутян побывали в поселке «Патроны Парк» 14-15 сентября, чтобы «попробовать загородную жизнь на вкус», познакомиться с проектами дизайнеров и архитекторов и отдать свой голос за «дом будущего».
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Анна Ушарова, архитектор: «Чем ‘индустриальнее’ жизнь, тем больше хочется единения с природой» [04.10.2019]Архитектор Анна Ушарова стала лучшей по итогам зрительского голосования на недавно прошедшей выставке «Свой дом EXPO» и была удостоена титула «трендсеттера». Мы попросили победительницу рассказать о проекте, который был представлен на выставке, поделиться секретами успеха и планами на будущее.
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Елена Валова, дизайнер: «Я затронула дикую природу человека, вернула его к корням» [04.10.2019]14-15 сентября в загородном поселке "Патроны Парк" прошла выставка архитектуры и дизайна «Свой дом EXPO». Работа дизайнера Елены Валовой "Интерьер с характером" стала лучшей по итогам зрительского голосования. Мы попросили победительницу рассказать о проекте, который был представлен на выставке, и поделиться планами на будущее.
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Байкальский архитектурно-строительный форум. 8 ноября 2019 года. [04.10.2019]Тема: Энергоэффективность. пассивный дом. «Раннее бронирование» до 15 октября!
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Аренда помещений. г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7Б [04.10.2019]Сдается 3 помещения на 1 и 2 этажах площадью по 50 кв. м в нежилом 2-этажном здании за гостиницей «Ангара». Центр города, развитая городская инфраструктура, подъездные пути, парковка, автостоянка.
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ПАО «Корпорация «Иркут» извещает о проведении торгов по продаже имущества 11 октября 2019 г. [04.10.2019]
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [04.10.2019]Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения? Звоните – решим!
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [04.10.2019]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 27.09.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [04.10.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303