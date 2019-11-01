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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости.1 ноября 2019
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [01.11.2019]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 25.10.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [01.11.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 25.10.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [01.11.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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АО «ГК «Русь» реализует недвижимость в центре Иркутска [01.11.2019]ул. Степана Разина, 18, ул. Ядринцева, 1-А, Звоните: 8 (902) 5-106-766
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Единственный в России тренинг - спектакль «Бизнес, я и жизнь моя» [01.11.2019]История любви к своему делу, вере в себя и огромных бизнес-возможностях. 11 декабря 2019 г. Иркутск.
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Новое в КонсультантПлюс! Архивы отчетности и форм [01.11.2019]В системе КонсультантПлюс появились архивы бухгалтерской и налоговой отчетности и форм документов. Они помогут быстро найти нужную форму за прошлый период. К формам даны комментарии по их заполнению и важные примечания.
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Байкальский архитектурно-строительный форум. 8 ноября 2019 года. [04.10.2019]Тема: Энергоэффективность. пассивный дом. «Раннее бронирование» до 15 октября!
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Аренда помещений. г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7Б [04.10.2019]Сдается 3 помещения на 1 и 2 этажах площадью по 50 кв. м в нежилом 2-этажном здании за гостиницей «Ангара». Центр города, развитая городская инфраструктура, подъездные пути, парковка, автостоянка.
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6 слагаемых «пассивного дома». Андрей Матвеев, архитектор, участник БАСФ-2019«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
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ПАО «Корпорация «Иркут» извещает о проведении торгов по продаже имущества 11 октября 2019 г. [04.10.2019]
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [04.10.2019]Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения? Звоните – решим!
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [04.10.2019]
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 27.09.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [04.10.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 27.09.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [04.10.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Система КонсультантПлюс: важные изменения законодательства с 1 октября по 31 декабря 2019 года [04.10.2019]В IV квартале 2019 года произойдут многочисленные изменения в правовом регулировании. Отметим некоторые наиболее важные из них.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 27.09.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [03.10.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Аренда помещений. г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7Б [01.10.2019]Сдается два помещения на 1 и 2 этажах площадью по 50 кв. м в нежилом 2-этажном здании за гостиницей «Ангара». Центр города, развитая городская инфраструктура, подъездные пути, парковка, автостоянка.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 25.10.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [01.10.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. [06.09.2019]Есть помещение – нет арендатора/покупателя? Есть бизнес – нет помещения? Звоните – решим!
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Аренда помещений. г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7Б [06.09.2019]Сдается 3 помещения на 1 и 2 этажах площадью по 50 кв. м в нежилом 2-этажном здании за гостиницей «Ангара». Центр города, развитая городская инфраструк- тура, подъездные пути, парковка, автостоянка.
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16-19 октября 2019 года. СибЭкспоЦентр. г. Иркутск. Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты [06.09.2019]