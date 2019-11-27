Отель «Байкал»: какой станет легендарная гостиница после реновации

Г остиница «Байкал» в Листвянке не нуждается в представлении. Построенная в советские годы, она всегда была магнитом для туристов – как иностранных, так и местных. Российские звезды приезжают сюда за вдохновением и энергий. Иркутяне – празднуют свадьбы и юбилеи, устраивая незабываемые фотосессии на фоне байкальских пейзажей. Однако для дальнейшего развития и успеха бизнеса уже недостаточно уникального месторасположения и видовых характеристик. Руководство «Байкала» решило: пора меняться. Причем – кардинально. От старой гостиницы останутся только стены – все остальное станет абсолютно другим. Анастасия Виноградова, директор центра отдыха «Истлэнд», объяснила, зачем нужна реновация.

На Байкале – аншлаг

Анастасия, турбизнес на Байкале в последние годы переживает небывалый подъем. Несмотря на трудности с инфраструктурой, недостаток качественных средств размещения, турпоток продолжает расти. Вы этот рост ощутили?

– Несомненно – и по размещению в гостинице, и в рамках группы компаний «Истлэнд» в целом. Причем особенно этот рост заметен в зимний период. Туристы «открыли» для себя удивительный лед Байкала – едут за впечатлениями, эмоциями, фотографиями. Зимний Байкал стал действительно популярным явлением, и это дает значительное увеличение потока в зимний сезон.

А летом на Байкале и так аншлаг?

– Да, в летний сезон всегда все занято. Лето – время отпусков, поездок, туристов много.

То есть вопрос сезонности стоит уже не так остро?

– Сезонность мы, конечно, ощущаем. Для загородной гостиницы это всегда больший вызов, чем для городской. Но у нас есть возможность эту сезонность сглаживать: зимой к нам приезжают люди, которые катаются на лыжах и сноубордах. Недалеко от гостиницы размещена наша горнолыжная база. Многие иркутяне проводят здесь выходные, и услуги размещения для них актуальны.

А в целом кто чаще у вас останавливается? Иностранцы, россияне?

– Здесь сезонность тоже играет свою роль. Если мы говорим о летнем периоде, то больше приезжих гостей. Преобладают такие страны, как Китай, Германия, Япония – это три основных потока. Российские туристы тоже останавливаются, но летом их меньше. Зимой больше представлен Китай и иркутяне.

Номерной фонд в Листвянке не всегда отвечает требованиям туристов. Многие гостиницы устарели и морально, и физически. Часто можно услышать, что не хватает стандартизированного гостиничного размещения, нет брендовых отелей. Все небольшое, частное...

– Я бы не сказала, что в Листвянке не хватает стандартизированных средств размещения. Скорее не хватает вариантов, удовлетворяющих потребности гостей разных категорий по соотношению «цена/качество». А стандартизация сейчас как раз ведется – в исполнение федерального закона. Я считаю, что это поможет отрегулировать и выровнять отрасль.

Вы имеете в виду классификацию, звезды для отелей?

– Да. Например, наш отель «Байкал» после реновации будет классифицирован на «три звезды».





Время перемен

Объясните, пожалуйста, почему было принято решение о реновации. Казалось бы: турпоток есть, заполняемость хорошая. И вот вы вдруг закрываете отель на капремонт. Нет ощущения, что упускаете прибыль, что все это – не вовремя?

– Нет, период как раз был выбран очень обдуманно. Гостиница отработала лето – сезон максимальной заполняемости – и с сентября мы начали строительство. Это наименее болезненный для нас вариант. Именно в этот период мы сократим упущенную выгоду.

Можете рассказать, что планируете делать? Что будет меняться? Ведь для многих иркутян «Байкал» – известное место, можно даже сказать, культовое…

– Да, это действительно знаковое место. Мы часто слышим от гостей, особенно от земляков, иркутян, что они всегда с большой теплотой вспоминают время, когда-то проведенное здесь. Кто-то в детстве отдыхал, кто-то свадьбу отмечал – разные события.

Когда в сентябре гостиница закрылась на ремонт, люди стали спрашивать: «Почему вы не работаете? Что у вас происходит?». Я с радостью отвечала, что мы закрылись на ремонт, и многие говорили: «Как жаль». Я думала, скажут: «Наконец-то!», а они – «Жаль». Но чего жаль?

У каждого объекта – свой срок жизни, свой срок эксплуатации, когда объект можно максимально эффективно использовать. В случае с «Байкалом» этот срок исчерпан – пришло время меняться, как бы трудно ни было принимать это решение.

Работу по объекту мы поделили на два больших этапа. Первый – это реновация номерного фонда, второй – благоустройство окружающей территории, использование ее потенциала в полной мере. Я считаю, что просто гостиницы для нашего уникального места недостаточно.

А что будет дополнительно?

– Хочется создать инфраструктуру вокруг отеля. Все-таки требования к загородной гостинице гораздо выше, чем к городской. Загородный отель – это как загородный дом. Здесь хочется проснуться и увидеть красивый пейзаж за окном. Дышать свежим воздухом, выйти с детьми на прогулку, пожарить шашлыки. Чувствовать безопасность, экологичность, наслаждаться природой. Без благоустройства территории загородному отелю в полной мере сложно реализовываться.

Все изменится кардинально

Сейчас идет первый этап работы – реновация номерного фонда. Правда ли, что от «Байкала» останутся только стены, а все остальное будет абсолютно другим?

– Именно так. Когда мы принимали решение делать ремонт, поняли для себя: если уж меняться – то в корне. Нужно соответствовать современным ожиданиям наших гостей. Можно констатировать: и отделочные материалы, и оснащение номерного фонда, и наполнение гостиницы потеряли свою актуальность. Наша задача – создать современный загородный отель, место, в котором будет уютно иностранцу, россиянину, иркутянину. Наполнение гостиницы будет достаточно стандартным, минималистичным.

Дизайн и отделка – тоже?

– В отделке мы используем цвета и материалы, близкие к природе: натуральные, мягкие, не яркие оттенки. В дизайне будет использовано теплое дерево. Все должно быть гармоничным, не выбиваться из окружающей нас природы, не отвлекать. Байкал и природа – главное, все остальное должно раскрывать эту тему.

А ресторан?

– Конечно. На 80 посадочных мест. Кроме того, добавится конференц-зал на 90 человек.

Будете развивать деловой туризм?

– У нас для этого есть все условия. И номерной фонд, который позволит с комфортом разместить гостей бизнес-мероприятий, и ресторан в шаговой доступности, который обеспечит хорошее питание. И территория, на которой можно будет проводить неформальные тренинги, тимбилдинги, фуршеты, пикники. То есть к комплексному предложению для корпоративных гостей мы тоже будем готовы. Более того, это позволит нам сгладить сезонность. Деловая активность, как мы знаем, – это осень, весна. Для нас это как раз период межсезонья.

Сложно будет сосредоточиться на деловой повестке, когда такие шикарные виды?

– (смеется) Не будем скрывать, что любое мероприятие, которое организуется за городом, по умолчанию должно совмещать полезное с приятным. Из конференц-зала будет выход на смотровую площадку с видом на Байкал, мы оборудуем эту прекрасную территорию.

От качества – к прибыли

Были ли какие-то сложности при проектировании?

– Нет. Самым сложным было принять решение о ремонте. И выбрать партнеров – подрядчиков, которые осуществят проект вместе с нами.

По каким критериям выбирали? Что для вас было важно?

– Цена, качество. И человеческое отношение. Это проект не одного месяца, поэтому важно, чтобы с людьми было комфортно работать. Остановились на компании «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск» – сотрудничеством довольны. Мы всегда в процессе диалога, работается легко.

Когда планируется завершить первый этап реновации?

– Летом 2020 года. Это достаточно глобальные изменения. Нужно время, чтобы пройти классификацию, нанять персонал, отработать все процессы…

И все-таки, какова конечная цель изменений? Увеличить заполняемость, средний чек, срок пребывания? Расширить аудиторию?

– Первое и основное – повысить класс объекта. Модернизировать инженерные сети, обновить номерной фонд. Глобальная задача, которую мы преследуем, – оказывать качественные услуги нашим гостям.

А прибыль не хотите зарабатывать? Это же основная цель бизнеса?

– Если мы оказываем качественную услугу – это повышает и загрузку, и средний чек. Прибыль – это логическое следствие этой работы. Без качества прибыли не бывает.

Как думаете, многие ли отельеры пойдут по вашему пути? Ведь строить новое на Байкале сейчас проблематично…

– Да, в текущих условиях реновация – это действительно хороший выход. Главное – не бояться перемен. Они все равно неизбежны.

«В «сибирский аутентизм» не впадаем». О новом дизайне гостиницы «Байкал»

Гостиница «Байкал» – здание советской постройки. Но, по словам дизайнера Екатерины Ивановой, такой конструктив отеля ее нисколько не смутил – только добавил «перца и соли» в работу. Главной задачей, которую Екатерина решала при создании дизайн-проекта, стала разработка разных сценариев отдыха в загородном отеле.

– Заказчик поставил задачу провести реконструкцию загородного отеля. В советское время, когда отель строили, не особо задумывались, загородный он или городской. Понятие об уровне комфорта было совсем другое. На сегодняшний день «Байкал» уже не отвечал требованиям владельцев и гостей. Поэтому было принято решение переделать его, сделать более комфортным, с акцентом именно на загородный отдых.

Гостиница расположена на берегу Байкала. Это сила воды, камней, деревьев, леса. На это мы и сделали упор в дизайн-проекте. Максимум света, воздуха, пространства. Чтобы гости в отеле отдыхали, расслаблялись.

Номера будут небольшие, но они соответствуют классификации «3 звезды». Акцент – на комфорте гостя в расслабленной обстановке, на разные сценарии. Городская гостиница предполагает чаще всего деловой сценарий: поработать за компьютером, переночевать, уйти. В загородном отеле человек больше находится в номере: нужно, чтобы была возможность отдохнуть, выпить коктейля или чая, почитать книжку, устроившись в мягком кресле, и так далее. В номерах будет много света: теплые цвета дерева, светлые стены, полы, светлый текстиль.

В дизайне гостиницы мы не впадаем в «сибирский аутентизм», создаем нечто универсальное. Такой отель мог бы оказаться в любой точке России или Европы. Он комфортен и для русских, и для иностранцев.

Особое внимание уделили зоне ресепшена. Она рассчитана на прием большого количества гостей, на туристов, прибывающих группами: это и большая стойка регистрации, и просторная лобби-зона, бар, где можно отметить приезд чашкой чая с пирожным или шампанским. Также предусмотрена «мягкая» зона – имитация камней из войлока, на которых можно сидеть, необычные, качающиеся на подвесах кресла. Интернет, розетки, зарядки для телефонов – все необходимое.

В ресторане планируем большие окна – у гостей будет шикарный вид на Байкал. Более того, продолжением ресторана станет смотровая площадка – с высоты птичьего полета будет виден Байкал. Можно будет ужинать, созерцая красоту озера.

Также проектом предусмотрено создание конференц-зала. Он будет выполнен в том же стиле, что и весь отель. Максимально простой, комфортный и функциональный. Разные группы освещения, розетки в полу, акустика, звуковые системы, экраны, разворачивающиеся проекторы – все удобно и просто.

«Вдохнем в отель вторую жизнь». 7 вопросов о проекте реновации отеля «Байкал»

Как развивать туризм на Байкале, если строительство новых гостиничных объектов не всегда возможно, а действующий номерной фонд устарел не только морально, но и физически? Выход – реконструкция объектов. По словам технического директора ООО «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск» Игоря Любославского, реновация может «вдохнуть в старые отели новую жизнь». В случае с гостиницей «Байкал» в Листвянке произойдет именно так, уверен эксперт. Он рассказал Газете Дело о работе над проектом.

Игорь Любославский, технический директор ООО «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск».

Фото: Андрей Фёдоров

1. Чем уникально здание отеля «Байкал»?

Здание гостиницы проектировалось в 1960-е годы, было построено в 1971-1973 годах. В нем можно встретить применение конструктивов совершенно разных зданий, разных систем, инженерных решений.

Это каркасное здание с заполнением кирпичом, но фасад сделан из навесных панелей. Такое решение было обусловлено двумя факторами – во-первых, быстрый монтаж, во-вторых, очень хорошая стойкость в сейсмичных районах. Навесные фасады не подвержены разрушениям, в случае землетрясения «ходят» вместе с основными конструкциями. Фасад здания мы менять не будем, но визуально он изменится за счет дизайнерских решений.

2. Что предполагает проект реновации?

Работа по проекту будет длиться около шести месяцев. Мы зашли на объект в сентябре, с октября приступили к демонтажу. Проект достаточно большой по объему, но у нашей компании уже был подобный опыт (мы несколько месяцев реконструировали отель «Бурдугуз» площадью около 4000 кв.м), поэтому нас это совершенно не смущает.

Спектр работ в отеле «Байкал» – широкий. Мы переделываем не только номерной фонд, но и сети. Полностью меняем отопительную систему, теплоузел, вводно-распределительные устройства…

3. Как изменится наполнение гостиницы?

Отель трехэтажный. Раньше номерной фонд размещался только на втором и третьем этажах. На первом этаже был холл и административные помещения. Теперь часть из них будет задействована под номера. А технические помещения будут смонтированы в цокольном блоке.

Площадь ресторана практически не изменится. Передвинем часть перегородок, чуть-чуть расширим зал. Но за счет интересного тонкого дизайна, который выполнит Екатерина Иванова, выглядеть эта зона будет совсем иначе.

4. Почему реновация – правильный выбор?

Стройка – это живой организм. Что-то становится неактуальным, уходит, что-то новое приходит на смену. Этот процесс не прекращается.

Сейчас такое время, когда новые объекты на Байкале строить нельзя, но есть много старых советских зданий, которые можно отреставрировать. Почему бы нет? Вот, например, «Байкал» – стоял, как кит, выброшенный на берег, а теперь получит новую жизнь и будет радовать нас всех.

Заказчик хочет отказаться от этники, сделать более современный европейский стиль, что-то похожее на отель в Альпах. За счет такой реновации можно будет привлечь более состоятельного европейского туриста.

5. Правда ли, что гостиница получит «вторую жизнь»?

Подобная реновация предполагает долгосрочное использование. По сути, мы даем зданию вторую жизнь. Мы основательно подошли к конструктиву здания, проверили его жизнеспособность, нашли дефекты. Убираем лишний вес со здания, тяжелые стяжки, штукатурки, которые с годами потрескались, заменяем на более легкие, современные, более прочные материалы. Все это продлит срок службы здания на 15-20 лет. При «косметическом ремонте» речь шла бы о 3-5 годах.

6. Как заказчику выбрать подрядчика и не ошибиться?

В конкурсе на реализацию проекта участвовала не только наша компания. Почему победили? Наверное, смогли наиболее полно удовлетворить потребности заказчика, соответствовали всем критериям: у нас есть опыт и навыки, чтобы проводить такие стройки, есть профессионализм и качество услуг. Конечно, важны и сроки (заказчик всегда хочет, чтобы они более сжатыми), и цена. Но мы никогда не снижаемся ниже рыночных цен, не демпингуем – это наша принципиальная позиция.

Кроме того, должно быть нормальное комфортное общение, которое подразумевает достаточный объем информации для заказчика в процессе переговоров. Мы всегда в диалоге с заказчиком, всегда откровенны. Я считаю, это крайне важно. Когда заказчик чего-то не знает, когда для него существует какая-то неизвестность, он не решается сделать выбор. Суммы немаленькие, процесс серьезный – важно не ошибиться в подрядчике.

7. Почему компании «ПОЛИ-ФЛООР» интересны подобные проекты?

Нам нравится видеть результаты нашей работы. Делать мир немного лучше, краше. Приятно видеть, как наши проекты живут, развиваются. Люди это ценят, это радует глаз. Это, наверное, самое важное. Дело ведь не только в деньгах. Все мы получаем работу, зарплату, но основная цель – оставить после себя что-то интересное, красивое, нужное.

ООО «ПОЛИ-ФЛООР Иркутск»

тел. 8 (3952) 72-62-72

Иркутск, Семена Лагоды, 4/6, офис 412

www.pf-38.ru

Иван Рудых, Газета Дело