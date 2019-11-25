ИНК покажет всем желающим «космический» завод

Выставка ИНК «На этой земле».

Фото: Андрей Федоров

«За последние несколько лет мы собрали замечательный архив фотографий наших производственных объектов, – рассказал Сергей Евчик, начальник управления информации и массовых коммуникаций Иркутской нефтяной компании. – Можно было собрать корпоративный фотоальбом, какой есть у любой крупной компании. Или даже выставку – чтобы иркутяне увидели, как живут и работают суровые сибирские нефтяники. Но мы решили пойти другим путем и под девизом "Смотреть дальше, видеть больше" сделали мультимедийный фотопроект».

Сергей Евчик, руководитель пресс-службы Иркутской нефтяной компании.

Выставка ИНК «На этой земле».

Фото: Андрей Федоров

Выставка «На этой земле» открылась в галерее Виктора Бронштейна. В основе экспозиции – история шестилетнего мальчика Димки из отдаленного поселка на севере Иркутской области и его верного друга – лайки по имени Бурд. Выставка создана в формате мультимедийного сторителлинга. Над проектом работала творческая команда галереи, фотограф Евгений Козырев и иллюстратор Анастасия Кардашова. Специально к выставке иркутский композитор Михаил Резник написал авторский трек.

Выставка ИНК «На этой земле».

Фото: Андрей Федоров

«За основу мы взяли фотографии производственных объектов, – говорит Евгений Козырев. – Часть снимков, которые помогли бы рассказать о жизни Димки и его семьи, сделали в Верхнемарково и Усть-Куте специально для этого проекта».

Димка – фантазер и мечтатель, который верит в рыцарей и не боится драконов. А еще он мечтает о больших приключениях и подвигах, но не где-нибудь, а на этой земле. Димка знает, что здесь его ждет по-настоящему интересная жизнь, стоит лишь перемахнуть через забор.

Выставка ИНК «На этой земле».

Фото: Андрей Федоров

«Когда ты там работаешь, то видишь резервуары для пропан-бутановой смеси, – говорит Екатерина Арбузова, главный специалист управления информации и массовых коммуникаций ИНК, которая сопровождала творческую команду в поездке на месторождение. – А люди непосвященные, увидев эти шары, говорят: "Вау! Это что-то космическое". Работая над проектом, мы искали специальные ракурсы, чтобы усилить эти впечатления».

Для того, чтобы погрузить посетителей выставки в нужную атмосферу, был записан авторский трек, в который включены фрагменты аудиозаписей с месторождения.

Выставка ИНК «На этой земле».

Фото: Андрей Федоров

«Как автор я знаю, что самое интересное рождается на стыке, на столкновении противоположностей, на сочетании чего-то, что обычно не встречается вместе, – рассказала Анастасия Кардашова, – у нас это фотография и графика, музыка и звуки производства, встреча художников и нефтяников. Мне очень интересно было работать с таким форматом, это был своеобразный творческий вызов».

Выставка ИНК «На этой земле».

Фото: Андрей Федоров

Выставка «На этой земле» пройдет в галерее Виктора Бронштейна с 23 ноября по 8 декабря. Вход свободный.

Группа компаний ИНК разрабатывает и реализует социальные и благотворительные программы, направленные на повышение качества жизни населения, ускорение экономического развития и формирование привлекательного образа территорий стратегических интересов холдинга.

Из года в год ИНК финансово поддерживает значимые культурные и общественные события региона: международный фестиваль поэзии на Байкале, международный фестиваль театра и кино «В кругу семьи», эстафету «Чистые воды – общественное водоохранное движение», областной фестиваль «Байкальская пресса», международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале» и другие мероприятия.