«В России начинается инвестиционный бум». Эдуард Семёнов, БКС Премьер – о ситуации на фондовом рынке

Небывалая волна спроса буквально захлестнула фондовый рынок. Мосбиржа почти каждый месяц рапортует о рекордах по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и брокерских счетов. Причины роста очевидны: снижение доходности вкладов, рост финансовой грамотности, льготы частным инвесторам, а также безопасные мобильные решения, позволяющие инвестировать, не выходя из дома. Абсолютные цифры говорят о том, что рынок еще далек от насыщения. Эдуард Семёнов, директор филиала «БКС Премьер» в Иркутске, рассказал Газете Дело, ждать ли инвесторам кризиса в 2020 году, чем и кому помогут структурные продукты, почему важно открыть ИИС в правильном месте и о каких правилах стоит помнить начинающим инвесторам.

Эдуард Семёнов, БКС Премьер.

Фото: Андрей Фёдоров.



На рынок акций – за доходами

Эдуард, фондовый рынок переживает небывалый подъем. Поток все новых и новых частных инвесторов не иссякает. Что происходит? Откуда такой интерес к инвестициям?

– Есть несколько моментов, которые «подогревают» этот интерес. В первую очередь, низкие ставки по банковским депозитам. Инфляция замедляется, и это позволяет Центробанку активно снижать ключевую ставку. Ставки по вкладам, соответственно, тоже падают. Это стимулирует многих искать альтернативные возможности.

Есть и другие факторы, стимулирующие спрос на инструменты фондового рынка: это и снижение привлекательности вложений в недвижимость, и доступность фондового рынка, и налоговые стимулы от государства, и рост финансовой грамотности.

Люди все лучше учатся считать деньги, формировать финансовый план, не упуская возможности получить повышенный доход.

До конца года остается не так много времени. И все-таки – каковы перспективы российского рынка акций? Продолжится ли приток новых частных инвесторов в декабре?

– Да, на мой взгляд, потенциал для роста сохраняется. Импульсом может послужить заключение первой фазы торговой сделки США и КНР. При этом с большой вероятностью в ближайшие месяцы мы не увидим активизации санкционных угроз в отношении России.

А из-за океана «черный лебедь» не прилетит?

– Не думаю, что какая-то масштабная коррекция крупнейших бирж возможна. Результаты квартальных отчетов компаний в США за III квартал 2019 года превысили ожидания аналитиков. ФРС – американский регулятор – продолжает «накачивать» рынки финансовой ликвидностью.

Что касается российского рынка, то при том активном сокращении ставок в экономике, которое мы наблюдаем, фондовые активы становятся фундаментально привлекательнее. Это будет ускорять приток частных инвесторов на биржи.

Мода на ИИС

Ситуация по индивидуальным инвестиционным счетам напоминает поговорку «долго запрягали – быстро едем». ИИС работают более четырех лет, но если в первые годы открытий счетов было совсем немного, то в последние два года их количество растет с геометрической прогрессией. Можно сказать, что появилась «мода на ИИС»?

– Да, можно и так сказать.

Почему же это произошло именно в последние пару лет?

– Во-первых, как я уже сказал, снижение банковских ставок продолжается. Во-вторых, к работе с ИИС, кроме известных на фондовом рынке игроков, подключились новые имена.

Эдуард Семёнов, БКС Премьер.

Фото: Андрей Фёдоров.



Что еще работает на рост популярности ИИС?

– Прежде всего – конкретная льгота. Владелец ИИС ежегодно может получать из бюджета вычет до 52 тыс. рублей, что является неплохой «надбавкой» к результатам от самих инвестиций. Продолжает работать эффект «сарафанного радио», когда люди, получающие налоговые вычеты, рассказывают об этом своим друзьям и знакомым.

Кроме того, популяризация ИИС сейчас идет как по линии банков и инвестиционных компаний, так и по линии государства и СМИ.

Растет не просто количество открытых счетов, но, что важнее – количество фондированных ИИС. Кстати, именно по этому показателю на Московской бирже мы занимаем одно из первых мест, и давно уже удерживаем эту «пальму первенства».

Фондированный – значит, с деньгами?

– Да, не просто открытый счет, а счет, на который заведена некая сумма денег.

О какой сумме, как правило, идет речь?

– Клиенты обычно фондируют свои счета на 30, 50, 100 тысяч рублей. Но мы стараемся ориентировать клиентов на оптимальную сумму в 400 тысяч.

Почему 400? Можно ли больше?

– Больше – можно. Но это зависит от выбранного типа налогового вычета. Если выбран возврат с НДФЛ, то тогда инвестору лучше не торопиться заводить более 400 тысяч рублей, мы рекомендуем именно эту сумму. На наш взгляд, это экономически обоснованно.

Льготы: отменить нельзя оставить

Когда есть такой повышенный спрос на ИИС, не могу не спросить: что-то способно остановить этот поток?

– Возможное изменение условий может отразиться на динамике спроса.

Эдуард Семёнов, БКС Премьер.

Фото: Андрей Фёдоров.



В чем эти изменения могут заключаться?

– Разные варианты обсуждаются. Кто-то говорит, что сумма ИИС будет увеличена до 1,5-2 млн рублей. Это, в целом, хорошо.

Есть и другое разумное предложение – страховать ИИС. Брокеры, заводя деньги на ИИС, будут отчислять процент в некий фонд вроде Агентства страхования вкладов. Если с брокером что-то случится, инвестор получит компенсацию из фонда. Это, в общем-то, тоже хорошо для отрасли.

А вот разговоры о возможной отмене льготы по возврату НДФЛ оптимизма у профессионального сообщества не вызывают. Это именно то, что может сбавить скорость открытия ИИС.

То есть надо успевать пользоваться, пока льгота есть?

– Да, мы так и говорим своим инвесторам: «Нужно успеть открыть ИИС именно этого типа, успеть его дофондировать в следующем году и воспользоваться льготой».

Я правильно понимаю, что пока это все-таки обсуждения, решение не принято?

– Да, идут обсуждения, консультации. Пока окончательного решения нет.

И если льготу не отменят, то взрывной рост продолжится?

– Конечно. В этом году на Мосбирже было открыто более 3 млн брокерских счетов, из них около 1,3 млн – ИИС. И это не предел.

Эксклюзив для инвестора

Почему вы так уверены в том, что ИИС продолжат расти?

– Все просто. Несмотря на взрывной рост, абсолютная величина все равно еще маленькая. В настоящее время граждане держат более 23 трлн рублей лежат на депозитах, тогда как на ИИС совокупно вложено всего порядка 150 млрд рублей.

Что нужно, чтобы эффективно пользоваться льготой?

– Во-первых, важно соблюдать несложные правила ИИС, вовремя подавать декларации (мы помогаем в этом нашим клиентам). И еще очень важно максимизировать прибыль. А это возможно только тогда, когда у тебя есть широкий выбор инструментов. Мы его нашим клиентам предоставляем. Продуктовые фабрики БКС регулярно создают новые инвестпродукты, которые в том числе выгодно приобретать на ИИС. На мой взгляд, главная задача ИИС для инвестора – это заработать, причем заработать комфортно и эффективно.

Эдуард Семёнов, БКС Премьер.

Фото: Андрей Фёдоров.



Сейчас пришла новая волна молодых инвесторов (25-35 лет). Они не хотят долгое время просто сидеть за монитором. Да, они хотят торговать. Но говорят: «Давайте я подключу роботов. Или дайте мне идеи, а я выберу сам, которые мне близки». Наша программа «Мой брокер» как раз позволяет работать по идеям. Это комфортно для инвестора.

Что касается эффективности, то на ИИС наша задача максимизировать прибыль для клиентов. А теперь давайте вспомним, что клиенту чаще всего предлагают купить на ИИС?

ОФЗ, наверное.

– Точно. ОФЗ – хорошая бумага, стабильная. Доходность в районе 6%. Ее можно купить на ИИС. Но, если вы выбрали тип вычета ИИС, с которого не платите подоходный налог, то вам нужно знать, что ОФЗ как госбумага и так освобождена от уплаты подоходного налога с купона. Какой резон покупать их на ИИС? ИИС нужен инвестору, чтобы максимизировать прибыль – значит, гораздо интереснее купить корпоративные облигации, которые могут давать больший процент.

Открытая архитектура

Вы упомянули, что БКС разрабатывает инвестпродукты. Как это работает?

– Это делают либо продуктовые фабрики БКС, либо западные банки, по нашему запросу. Никто больше пока этого не делает. Мы называем такой подход «открытая архитектура».

В чем ее суть?

– Мы создаем инвестпродукт, даем вводные данные и говорим: «Присоединяйтесь!». Причем мы принимаем заявки не только от клиентов БКС – на основе «открытой архитектуры» мы отдаем эти продукты и другим участникам рынка. Например, структурные продукты, созданные командой БКС, есть в одном известном госбанке. Имеются и другие примеры, в частности, несколько программ для торговли с окончанием «инвестиции», которые тоже разработала команда БКС.

То есть вы выпускаете продукты не только «для своих»?

– Да, БКС выпускает продукты, интересные всему рынку. Они выпускаются как white label (концепция, предусматривающая производство немарочных продуктов или услуг одной компанией и использование таких продуктов или услуг другой компанией под своим брендом – ред.). Мы предлагаем идею, интерфейс – сторонняя компания/банк даёт этому продукту свое название, брендирует.

А в чем ваш интерес, если вы раздаете инвестидеи «направо и налево»?

– В продаже самого продукта, а значит, в заработке. Главное – создать востребованный продукт и предложить его рынку. Если не будет востребованности, его никто покупать не будет.

Структурные продукты для всех

В завершение – несколько вопросов для тех, кто только начинает свой путь инвестора. На что ориентироваться при выборе финансового инструмента?

– В первую очередь – на то, какой риск готов риск готов принять вчерашний вкладчик. Консервативным инвесторам всегда предлагаем обратить внимание на облигации. Это тот инструмент, которые дает довольно высокую доходность при малых рисках.

При снижении ставок в экономике инвесторы с облигациями выигрывают – ведь рассчитывать можно не только на фиксированный процент, но и на дополнительную доходность за счет роста стоимости «тела».

Что, кроме облигаций, может быть в арсенале инвестора-новичка?

– Я бы посоветовал присмотреться к возможностям структурных продуктов. Они подходят большому кругу инвесторов, но тем, кто хочет инвестировать в рыночные инструменты и иметь при этом гарантии сохранности вложенных средств, – особенно.

В чем особенность таких продуктов? Как они работают?

– Финансисты порой сравнивают структурные продукты со шведским столом. В «одну тарелку» складываются активы – акции, фьючерсы, облигации. Если инвестор мало знаком с рынком ценных бумаг, структурный продукт хорош тем, что это уже готовый инвестиционный портфель с известными сроками, содержанием и соответствующим своему владельцу уровнем риска.

Структурный продукт – гибкий инструмент, в том числе и с точки зрения рисков. Если человек раньше не вкладывал ни во что, кроме депозитов, то лучше сначала выбрать структурный продукт, который обеспечивает стопроцентную защиту капитала.

Каким категориям клиентов еще подходят структурные продукты?

– Инструмент очень популярен у состоятельных клиентов – тех, кому важно не только приумножить капитал, но и сохранить.

На крупных суммах структурный продут могут создать конкретно под инвестора. Если у тебя есть миллион долларов и больше, то под тебя делают структурный продукт, и у тебя будет ежемесячная выплата, хорошая ставка, полная защита. И бумаги – на выбор, которые ты согласуешь.

А что делать тем, у кого нет миллиона долларов?

– Мы можем присоединять клиентов к индивидуальным продуктам. Для этого достаточно иметь уже 10 млн рублей. Для клиента всегда есть на выбор – стандартные структурные продукты, целая линейка, или индивидуальные. Структурный продукт – очень гибкий инструмент, его можно настроить как угодно.

А у вас лично структурный продукт есть?

– Да, четыре. Последний покупал в августе 2019 года. Доходность – от 16 до 21% годовых. Они не пересекаются по выплатам, диверсифицированы по базовым активам, по риску, по времени.

Структурный продукт популярен, он есть у 2/3 клиентов БКС со счетом более 300 тысяч рублей.

Можете рассказать про валютные структурные продукты? Могут ли они, в случае чего, помочь пережить кризис?

– Интерес к валютным вложениям был всегда, но сейчас стал особо актуальным. Ставки по валютным депозитам снизились до неприлично низких значений, а многие банки вообще отказываются открывать депозиты в евро. В данном случае структурные продукты от БКС или ноты от наших европейских партнёров – хороший вариант.

Ставки?

– Разные. В первую очередь, зависят от отношения конкретного человека к риску. Ссылаясь на главу фабрики структурных продуктов БКС Франца Хепа, могу сказать, что длинные структурные продукты гораздо легче переживают кризисы. Чем длительнее срок, тем больше вероятность положительного исхода. Также в наши структурные продукты мы всегда подбираем бумаги очень надежных эмитентов.

Кризиса не ждем

Раз уж заговорили про кризис – ждать его в 2020 году? Некоторые эксперты, в связи с бурным ростом фондового рынка, уже заговорили о «пузыре»…

– Мы не считаем, что это так. Особенно на российском рынке, он недооценен. До лета следующего года у нас опасений нет.

Эдуард Семёнов, БКС Премьер.

Фото: Андрей Фёдоров.



То есть не будет кризиса?

– Надо понимать, что большинство кризисов – это психология. Когда раскачивается лодка, люди начинают паниковать, скупать доллары, например, – и сами, собственноручно обваливать курс рубля. Из реального негатива в последнее время у нас были только санкции.

Помню, как в 1998 году я вышел на работу в отдел ценных бумаг. Не прошло и недели, как ставку подняли до 150% годовых! Шоковая ситуация. До этого мы считали векселя под 40%, а тут сразу 150%! Поэтому – что такое эти 17% в 2014-м в сравнении со 150% в 1998-м?! (смеется).

Какие прогнозы по американскому рынку?

– В Америке год предвыборный. Обычно в предвыборный год все хорошо, каждый кандидат обещает «сладкую» жизнь. Так что мы считаем, что до осени, до момента выборов, серьезных испытаний не будет.

А у нас?

– На российском рынке ситуация выглядит следующим образом: если сравнить соотношение долгов к доходам государства, мы будем занимать чуть ли не первую строку в мире. У нас шикарные позиции. Госдолгов практически нет, есть корпоративные, но они успешно закрываются, потому что это в основном долги экспортеров. А они даже в случае кризиса и девальвации выигрывают, поэтому здесь проблем ждать не стоит.

Санкции?

– Они есть, но наш бизнес прекрасно адаптировался к ним. Все уже привыкли.

То есть ждем прекрасный 2020 год?

– Конечно, ждем! Но и руку на пульсе, как всегда, держим.

Иван Рудых,

Газета Дело