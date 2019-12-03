Искусство спонтанных покупок: как не нарваться на подделку, покупая ювелирные украшения за границей

По данным международной компании в области маркетинговых исследований IpsosComcon, в 2017 году каждый третий россиянин с доходом выше среднего приобретал ювелирные украшения за рубежом. Сохраняется ли эта тенденция сегодня, и на что стоит обращать внимание, делая такие покупки, рассказали эксперты SHENE ювелир – коммерческий директор Татьяна Писарева и эксперт-геммолог Ольга Задерейко.

Восток – дело тонкое

Пару лет назад отмечался рост покупок ювелирных украшений за рубежом. Сохраняется ли эта ситуация сейчас? В каких странах наши соотечественники чаще всего покупают «ювелирку»?

Татьяна: Я бы сказала, что уже есть снижение числа таких покупок. Действительно, было такое время – первая волна посещений нашими земляками стран Азии, прежде всего Таиланда и Вьетнама. В программы туров активно включалось посещение ювелирных магазинов, каких-то фабрик и даже якобы гранильных производств. Это, конечно, сразу должно было насторожить, потому что ювелирная фабрика, если она достойная, никогда на свой завод не пустит туристов – по понятным причинам. Поэтому, увы, по большей части, Азия – это дешёвое сырьё, дешёвые украшения и низкий ценовой сегмент при невысоком качестве.

Однако нужно понимать, что большинство людей не ездят за границу с целью собрать там и привезти целый ювелирный «гардероб». Всё это происходит спонтанно. Элемент шоу-маркетинга в Азии работает прекрасно, на отдыхе все мы находимся в особенном состоянии – нам хорошо, комфортно, хочется праздника, и праздник – вот он. А вот когда люди приезжают с отдыха, какое-то сомнение насчёт этих спонтанных приобретений появляется – и они обращаются к разным специалистам, чтобы получить экспертное мнение. Приходят они и к нам в SHENE ювелир.

Ольга: Когда начинаешь проводить диагностику таких украшений, выясняется, что было задействовано некачественное сырьё, порой даже стекло выдаётся за ювелирные камни. В странах Азии есть экскурсии – и довольно недешёвые – когда туристов везут якобы на добывающее производство, опускают их в штольню на глубину 10-15 метров и говорят – всё, что найдёте, – ваше. И тут – ура, восторг, я что-то нашёл! Человек думает, что обнаружил драгоценность, а потом, уже на Родине, выясняется, что это просто цветные стёкла, которые были заранее там спрятаны.

Но ведь Таиландом и Вьетнамом география покупок не ограничивается. Что можно сказать про Индию, Эмираты?

Ольга: В индийские украшения попадают камни низкого качества, то, что у нас было бы забраковано. Да, они будут натуральными, но в них будет много дефектов, включений. Чаще всего их оправляют в серебро.

Татьяна: В Индии много полезных ископаемых, но внутреннего рынка сбыта ювелирных украшений практически нет, поэтому очень часто, к сожалению, можно столкнуться с мошенничеством, недобросовестными продавцами. Эмираты – другое дело: в этой стране живёт много богатых людей, рынок очень развит.

Ольга: В Эмиратах продаётся много украшений из золота высокой пробы, которое для повседневной носки не годится, потому что слишком мягкое и легко деформируется из-за некачественной лигатуры. А российское золото с пробой 585 или 750 вы спокойно отдадите в наследство дочери и внучке.

Если Восток так коварен, может быть, в Европе можно ходить по ювелирным магазинам с большей уверенностью?

Татьяна: Ошибиться можно везде. Конечно, европейцы в целом более щепетильны в этических вопросах, связанных с продажей ювелирных украшений, чем «азиаты», которые частенько стараются что-то «утаить», «спрятать», добавить в цену. Но это не значит, что в Европе вы априори не рискуете встретиться с подделкой. Увы, от этого не застрахован никто, даже если вы покупаете не на условном «базаре», а просто в незнакомом магазине.

То есть можно «нарваться» на подделку не только в дешёвом сегменте, где низкие цены и где ты интуитивно к такому готов – но и в среднем, и в высоком тоже?

Ольга: Да, и среди дорогих украшений, безусловно, есть такой риск. Это касается не только камней, но и металла. В странах Азии нет добычи ни золота, ни серебра – ювелирные сплавы они закупают за рубежом, и соответственно, ещё их «разбавляют», и в итоге металл совсем некачественный. Два-три раза человек надел украшение – и оно теряет свой внешний вид. Так, конечно, быть не должно.

Татьяна: Неспроста в большинстве ломбардов нашей страны не принимают украшения, если на них нет клейма российской Пробирной палаты. По большому счёту, за рубежом пробированием занимается каждый производитель, каждая фабрика самостоятельно. Они, грубо говоря, пишут там, что хотят. Поэтому ломбарды и не принимают, например, турецкое золото – потому что лигатура не соответствует заявленной и не соотносится с нашими стандартами. А в Германии, например,проба ещё меньше, чем у нас. Если у нас самая распространённая 585-я проба, раньше была 583-я, то в Германии – 375-я самая популярная среди всего.

Паспорт для бриллианта

Существуют ли какие-то «лайфхаки» для желающих всё-таки приобрести драгоценности за границей?

Татьяна: Самое главное – нужно подготовиться к этой покупке, разобраться в вопросе. Можно обратиться к специалистам-геммологам в SHENE ювелир, они проконсультируют, помогут. Если мы говорим о бриллиантах, однозначно стоит обратить внимание на сертификат. Он должен быть международным, общепринятым, а не выданным, условно говоря, на том же тайском заводе и написанным на тайском языке. Пожалуй, самая известная система сертификации бриллиантов – это GIA, Геммологический институт Америки, есть также GRS – это швейцарский сертификат, не менее значимый.

Но мало удостовериться в наличии сертификата, его ещё нужно уметь прочитать, там очень много нюансов, которые стоит учитывать. Сертификаты GIA хороши чем? Они делают гравировку на рундисте камня, на всех камнях выше 0,4 карат.

Самая известная система сертификации бриллиантов – это GIA, Геммологический институт Америки.

Есть также GRS – это швейцарский сертификат, не менее значимый

Фото: Андрей Фёдоров

Ольга: Чтобы было понятно, один карат – это 6,5 мм в диаметре. То есть это по размеру небольшой камень, 0,4 соответственно, меньше. И даже на него наносится гравировка.

Татьяна: Номер бриллианта указывается в сертификате – его можно сверить с номером на камне, он виден в 20-кратное увеличение микроскопа или 10-кратную лупу при хорошем освещении. Это паспорт камня – можно ввести данный номер на официальном сайте GIA, вы увидите все его характеристики. Такой камень может рассматриваться как инвестиция, его всегда можно продать и оставить в наследство детям и внукам.

Получается, бриллианты более стабильны в этом плане, чем золото?

Татьяна: Стоимость золота постоянно увеличивается, но не всегда этот процесс прогнозируемый. Что касается бриллиантов: стоимость камня за год может увеличиться на 15-20%. Ещё не было случаев, чтобы они дешевели. Каратный камень с сертификатом GIA можно всегда продать по текущей биржевой котировке в любой стране.

Ольга: И плюс к тому, это неделимая инвестиция, его, в отличие от золота, нельзя продать частями. Если он продаётся – то продаётся полностью.

Коммерческий директор SHENE ювелир Татьяна Писарева (слева) и эксперт-геммолог Ольга Задерейко (справа).

Фото: Андрей Фёдоров

Татьяна: Именно поэтому крупнокаратные камни стараются вставлять в простые по формам украшения – серьги-пуссеты, кольца классического вида, этот дизайн актуален во все времена. Если мы говорим о каких-то коротких конверсиях – купить и через два года перепродать, это не тот случай. А если вы подарили это своей дочери или внучке, через несколько десятилетий это будет иметь совсем другую стоимость и может служить своеобразной «подушкой безопасности».

Ольга: Автомобиль, только выехав из салона, теряет в стоимости, а с бриллиантами ничего не случается спустягоды. Недавно был случай: принесли камни на экспертизу – остались в наследство от бабушки, нашли бриллианты, когда делали ремонт в квартире. Хотели выбросить, но постеснялись и решили убедиться. Три камня, довольно крупных, огранённые, с хорошими характеристиками – один такой стоит около 700 тысяч. Они были без сертификатов, но при желании их можно сделать, хотя процесс этот достаточно долгий и непростой.

Кольцо с изумрудом, 750 проба, изумруд огранки октаэдр 4,88 карат 2/2, 2 бриллианта огранки трапеция 0,92 карат.

Фото: Андрей Фёдоров

Группа ювелирного риска

Вернемся к рискам. Самые «опасные» для дорогостоящих спонтанных покупок страны – это Юго-Восточная Азия: Таиланд, Вьетнам. А какие камни входят в «группу риска»?

Татьяна: Это, в первую очередь, цветные драгоценные камни: сапфиры, рубины, изумруды. Наши соотечественники считают, что уж на этих-то камнях они собаку съели, но на самом деле, если у бриллиантов есть классификация, в которой можно хотя бы попытаться разобраться, то с сапфирами, рубинами и изумрудами всё сложнее – даже не каждый специалист-ритейлер справится с этой задачей– здесь нужна консультация геммолога. Во-первых, цветные камни можно стабилизировать. Например, изумруд имеет трещиноватую структуру, и его пропитывают специальными маслами, чтобы эти трещины были менее заметны. Могут его облагородить и придать ему нужного цвета, а это уже понижение цены. Я бы вообще не рекомендовала эти камни приобретать за рубежом.

Ольга: На одном и том же лотке могут лежать камни с хорошими характеристиками, облагороженные камни и вообще искусственно выращенные, и их очень сложно отличить. И только специалист при тщательном рассмотрении сможет отличить подделку, а простой человек не сможет этого сделать. Недавно нам принесли на проверку гарнитур – колье, кольцо и серьги, белое золото750-й пробы с сапфирами. За этот комплект человек заплатил более двух тысяч долларов, а оказалось, что камни не натуральные, а выращенные – то есть цена сильно завышена.

Искусственно выращенные камни – это признак некачественного изделия?

Татьяна: Нет. Вспомните знаменитые «советские» рубины – у всех ведь были эти кольца с крупными камнями, серьги… Технология производства таких синтезированных камней появилась благодаря развитию космической промышленности. Это очень твёрдые материалы, они прекрасно ведут себя в повседневной носке. Вот только нужно понимать, что они не могут стоить как натуральные камни, ценность у них другая.

Ольга: Синтезированные камни, полученные в лабораторных условиях, соответствуют натуральным по химическому составу и полностью или частично повторяют внешний вид и физические свойства. Главное, чтобы на этикетке была указана корректная информация: использован натуральный или выращенный камень. Покупателя вводить в заблуждение нельзя.

Правда ли, что в Азии не стоит покупать жемчуг?

Ольга: Да. В том количестве, в котором он там продаётся, его просто не производят..

Татьяна: Одна из наших покупательниц на волне эмоций приобрела в путешествии очень дорогие серьги с жемчугом. Жемчужина была заявлена как дорогостоящая жемчужина южных морей, белая, очень крупная. Обратилась она к нам не просто так – у неё эта жемчужина отклеилась. Все знают, что у жемчуга, по большому счёту, не бывает другого крепления, кроме штифта и клея на природной основе. Только у ведущей «жемчужной» марки Mikimoto есть своя собственная разработка – штифт в форме стрелы или ёлочки, который вставляется один раз и его нельзя вытащить, потому что шипы мешают – то в остальном мире нет другой закрепки жемчуга, кроме как штифтовая с использованием клея. Но когда наши специалисты увидели эту серьгу, они просто потеряли дар речи. Боковая часть жемчужины была обработана клеем и приклеена к золотой декоративной части, что недопустимо. Жемчуг протирать ничем нельзя, даже мыльным раствором – только сухой тканью, он плохо реагирует на духи, на спирт, на пары химических веществ, потому что это материал органического происхождения, у него нежная структура. Есть абсолютно неверное, губительное представление, что жемчуг нужно увлажнять, держать в воде – нельзя ни в коем случае, он разрушается от этого. И вот эту нежную структуру жемчуга намазали химическим составом, клеем! И, помимо всего прочего, сбоку у жемчужины был серьёзный дефект, который спрятали под золотую накладку, которую мы увидели только в раскреплённом виде. То есть цена изделия была явно завышена.

Поэтому жемчуг мы рекомендуем покупать только у проверенных фирм, которые занимаются этим видом продукции, например Mikimoto. Эта марка исторически придерживается высоких стандартов производства. Они разработали классификацию жемчуга, которую используют во всём мире. Поэтому, если вы приобретаете жемчуг такой фирмы – неважно, на каком континенте – можно не бояться. Но всё равно нужно проверить на официальном сайте марки, является ли этот магазин её представителем.

Коммерческий директор SHENE ювелир Татьяна Писарева (справа) и эксперт-геммолог Ольга Задерейко (слева).

Фото: Андрей Фёдоров

Что делать, если с ювелирным украшением, приобретённым за границей, что-то случилось?

Ольга: Если вы обратитесь к местным ювелирам – в Иркутске, то можете рассчитывать только на «косметический» ремонт – полировку, лёгкое родирование.

Татьяна: Ту серьгу с отклеившейся жемчужиной мы отправили на специальное предприятие, там мастера тоже ахнули, когда её увидели. Они, конечно, отчистили клей, сделали другой штифт – тот, что был, был очень коротким, увеличили пропилы в жемчужине, закрепили её. Всё, что касается закрепки камней, работы с металлом – это всё делается только на заводах-изготовителях. Зато оттуда изделие приходит в первозданном виде. Даже если нужно просто закрепить камень, обязательно и отполируют, и зародируют, и уберут все царапины, проверят все шатающиеся вставки, если камни имеют сколы – предложат их заменить. Да, по времени это может занять месяц с учётом всех пересылок, но результат того стоит.

Ольга: У SHENE ювелир есть партнёры, которые делают все эти операции абсолютно бесплатно для наших клиентов.

Евгения Скареднева,

Газета Дело