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Сбербанк предложил новый формат презентации экосистемы для иркутского бизнеса

29 ноября 2019

Эксперты Сбербанка и дочерних компаний банка поделились с партнерами информацией о новейших подходах и решениях в организации современных рабочих процессов и возможностях цифровых приложений. СЕО-клуб стал новым форматом презентации платформ экосистемы, реализуемых в данное время на территории Байкальского банка. В течении двух дней 27-28 ноября руководители крупнейших предприятий и компаний Иркутской области изучали опыт шести новых сервисов экосистемы Сбербанка, которые разработаны, внедрены и на практике подтвердили свою эффективность.

К услугам телемедицины сервиса DocDoc сегодня подключены 5 млн клиентов. Ежемесячно с помощью этой платформы происходит более 7,5 тыс онлайн-консультаций от 350 врачей, работающих дистанционно. «Получение мгновенной консультации с врачом в условиях современного ритма жизни часто — жизненная необходимость. Поэтому наше приложение так быстро набирает популярность. Оценили его и обычные пользователи и работодатели, ведь, подключая DocDoc в своих организациях, они формируют дополнительный соцпакет для своих сотрудников», - рассказал директор по работе с ключевыми клиентами DocDoc Дмитрий Рыскин.

О широких возможностях экономического анализа и использовании данных, таких как «портрет потребителя» или геомаркетинг, участникам CEO-клуба рассказал заместитель директора по продажам компании Технологии отраслевой трансформации (ТоТ) Алексей Янполь. Аналитики данной платформы сегодня способны по запросу клиента Сбербанка дать полную картину поведения потребителя товаров и услуг- «тем, кто начинает или озадачен развитием бизнеса, всегда важно знать, как будет реагировать клиент на те или иные предложения. Наша панель «Покупатель» может оперативно изучить направления потоков покупателей, выявить точки контакта с ними, выработать алгоритм решений, которые помогут бизнесу удержать старых клиентов и привлечь новых»- пояснил Алексей Янполь.

В настоящее время в состав экосистемы Сбербанка входит более 30 компаний, которые способны удовлетворить потребности клиентов банка в различных направлениях- логистика, документооборот, мобильная связь, индустрия развлечений, доставка продуктов и т.д.

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Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк

«Развивая экосистему, наш банк готов предложить своим клиентам широкий спектр нефинансовых услуг, которые способны помочь бизнесу и населению в решении многих жизненно-важных задач. Сегодня наши партнеры показали алгоритм работы 6 сервисов, но есть и другие - не менее удобные и востребованные. Я уверен, что руководители иркутских компаний оценят новые возможности и применят их на практике. Это общий вызов времени - успеть освоить новые технологии и заставить их работать на себя»,  —    подчеркнул, выступая на СЕО- клубе, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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